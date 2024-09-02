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"Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – Куприянов
"Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – Куприянов - 02.09.2024 Украина.ру
"Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – Куприянов
Поставки российского газа через Украину в Евросоюз продолжаются. Об этом заявил журналистам РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов
2024-09-02T10:27
2024-09-02T10:27
2024-09-02T10:27
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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42 миллиона кубометров на 2 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.Таким образом "Газпром" поставляет газ через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области для транзита через Украину в ЕС. Как отметило РИА Новости, 42 миллиона кубометров "практически соответствует обычным уровням июля и начала августа" и близко к годовому максимуму прокачки (42,5 миллиона кубометров).ГИС "Суджа" находится под контролем ВСУ с августа. Украина прекратила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка" (ЛНР) в мае 2022 года.Подробнее о событиях начала дня в обзоре Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
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новости, украина, лнр, газпром, ес, вооруженные силы украины, всу, кто, российский газ, транзит, энергетика, экспорт
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"Газпром" транзитирует газ в ЕС через ГИС "Суджа" в согласованном с Украиной объёме – Куприянов
Поставки российского газа через Украину в Евросоюз продолжаются. Об этом заявил журналистам РИА Новости официальный представитель компании Сергей Куприянов
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42 миллиона кубометров на 2 сентября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – заявил Куприянов.
Таким образом "Газпром" поставляет газ через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области для транзита через Украину в ЕС. Как отметило РИА Новости, 42 миллиона кубометров "практически соответствует обычным уровням июля и начала августа" и близко к годовому максимуму прокачки (42,5 миллиона кубометров).
ГИС "Суджа" находится под контролем ВСУ с августа. Украина прекратила прием газа для транзита через ГИС "Сохрановка" (ЛНР) в мае 2022 года.