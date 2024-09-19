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Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков - 19.09.2024 Украина.ру
Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком... Украина.ру, 19.09.2024
2024-09-19T11:14
2024-09-19T11:14
2024-09-19T11:14
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии энергетика Украины встретит новый отопительный сезон, а также прокомментировал ход промышленно-энергетического форума TNF 2024, который проходит в Тюмени. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:24 - Об энергетическом голоде на Украине; 04:48 - о новых атомных электростанциях в России и росте доли атома в энергетике; 07:41 - о ходе промышленно-энергетического форума TNF 2024; 11:31 - российская скидка на газ для Китая: где правда, а где ложь?
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Украина.ру
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