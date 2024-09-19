Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков - 19.09.2024 Украина.ру
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Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков - 19.09.2024 Украина.ру
Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком... Украина.ру, 19.09.2024
2024-09-19T11:14
2024-09-19T11:14
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии энергетика Украины встретит новый отопительный сезон, а также прокомментировал ход промышленно-энергетического форума TNF 2024, который проходит в Тюмени. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:24 - Об энергетическом голоде на Украине; 04:48 - о новых атомных электростанциях в России и росте доли атома в энергетике; 07:41 - о ходе промышленно-энергетического форума TNF 2024; 11:31 - российская скидка на газ для Китая: где правда, а где ложь?
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новости, украина, россия, китай, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео, энергетика, ядерная энергетика, атомная энергетика, нефть, газ, российский газ, аэс, сво, кто, курская область, электроснабжение, атомная электростанция, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, эксперты, экспорт, видео
Новости, Украина, Россия, Китай, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, Видео, энергетика, Ядерная энергетика, атомная энергетика, нефть, газ, российский газ, АЭС, СВО, КТО, Курская область, электроснабжение, атомная электростанция, электроэнергия, электроэнергетика, электростанции, эксперты, экспорт

Как Украина встретит эту зиму и зачем России понадобились новые атомные электростанции - Юшков

11:14 19.09.2024
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о том, в каком состоянии энергетика Украины встретит новый отопительный сезон, а также прокомментировал ход промышленно-энергетического форума TNF 2024, который проходит в Тюмени.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:24 - Об энергетическом голоде на Украине;
04:48 - о новых атомных электростанциях в России и росте доли атома в энергетике;
07:41 - о ходе промышленно-энергетического форума TNF 2024;
11:31 - российская скидка на газ для Китая: где правда, а где ложь?
 
НовостиУкраинаРоссияКитайИгорь ЮшковФонд национальной энергетической безопасностиВидеоэнергетикаЯдерная энергетикаатомная энергетиканефтьгазроссийский газАЭССВОКТОКурская областьэлектроснабжениеатомная электростанцияэлектроэнергияэлектроэнергетикаэлектростанцииэкспертыэкспорт
 
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