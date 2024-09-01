Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине - 01.09.2024 Украина.ру
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Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине
Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине - 01.09.2024 Украина.ру
Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине
Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис определилась по украинскому вопросу и на это указывает также её окружение в предвыборном штабе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
2024-09-01T09:51
2024-09-01T09:51
новости
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украина
камала харрис
майкл бом
джо байден
цру
международные отношения
геополитика
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Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис в украинском вопросе продолжит линию Джозефа Байдена. Американский журналист и политолог нисколько в этом не сомневается."Она продолжит линию Байдена", - казал Бом, отвечая на вопрос о перспективах для России побед Харрис на президентских выборах в США.Майкл Бом: кто онПо мнению эксперта, Харрис не очень сильна во внешней политике. Бом уверен, что многое будет зависеть от экспертов в её команде. В частности, "кого она пригласит на должность советника по национальной безопасности и госсекретаря".По его мнению, хорошим сигналом Москве станет приглашение Харрис на должность госсекретаря Уильяма Бернса."При всем при этом важно понимать, что кризис быстро не закончится, и между США и Россией останутся крупные противоречия по Украине. Но в плане переговоров это может быть хорошее назначение", - сказал Бом.Он напомнил, что Бернс хорошо знает Россию, где работал послом с 2005 по 2008 год. Сейчас он возглавляет ЦРУ и выступает переговорщиком. В этом качестве Бернс неоднократно посещал Катар с поиском решений проблем Израиля.Процитировав известную сентенцию Никола Макиавелли "Короля играет свита", американский журналист и политолог сделал вывод: политика у Харрис по украинскому и российскому управлениям в большей степени будет зависеть её команды.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руО главном политическом событии сезона в интервью Анны Черкасовой с известным политтехнологом Дмитрием Выдриным: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова".
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новости, сша, россия, украина, камала харрис, майкл бом, джо байден, цру, международные отношения, геополитика, сво, израиль, майк помпео, президентские выборы, президент сша, госдеп сша, дипломатические отношения, дипломатия
Новости, США, Россия, Украина, Камала Харрис, Майкл Бом, Джо Байден, ЦРУ, международные отношения, геополитика, СВО, Израиль, Майк Помпео, президентские выборы, президент США, Госдеп США, дипломатические отношения, дипломатия

Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине

09:51 01.09.2024
 
© AP / Tobias Schwarz
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP / Tobias Schwarz
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Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис определилась по украинскому вопросу и на это указывает также её окружение в предвыборном штабе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис в украинском вопросе продолжит линию Джозефа Байдена. Американский журналист и политолог нисколько в этом не сомневается.
"Она продолжит линию Байдена", - казал Бом, отвечая на вопрос о перспективах для России побед Харрис на президентских выборах в США.
Майкл Бом: кто он
По мнению эксперта, Харрис не очень сильна во внешней политике. Бом уверен, что многое будет зависеть от экспертов в её команде. В частности, "кого она пригласит на должность советника по национальной безопасности и госсекретаря".
"Основной кандидат на должность советника по национальной безопасности в команду Харрис — Фил Гордон. Считается, что он ястреб по поводу России и Украины. Однако по сравнению с Помпео Гордон гораздо мягче", - заметил Бом.
По его мнению, хорошим сигналом Москве станет приглашение Харрис на должность госсекретаря Уильяма Бернса.
"При всем при этом важно понимать, что кризис быстро не закончится, и между США и Россией останутся крупные противоречия по Украине. Но в плане переговоров это может быть хорошее назначение", - сказал Бом.
Он напомнил, что Бернс хорошо знает Россию, где работал послом с 2005 по 2008 год. Сейчас он возглавляет ЦРУ и выступает переговорщиком. В этом качестве Бернс неоднократно посещал Катар с поиском решений проблем Израиля.
Процитировав известную сентенцию Никола Макиавелли "Короля играет свита", американский журналист и политолог сделал вывод: политика у Харрис по украинскому и российскому управлениям в большей степени будет зависеть её команды.
Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.ру
О главном политическом событии сезона в интервью Анны Черкасовой с известным политтехнологом Дмитрием Выдриным: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова".
 
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