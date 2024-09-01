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Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине

Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине - 01.09.2024 Украина.ру

Американский политолог рассказал о позиции Харрис по Украине

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис определилась по украинскому вопросу и на это указывает также её окружение в предвыборном штабе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом

2024-09-01T09:51

2024-09-01T09:51

2024-09-01T09:51

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Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис в украинском вопросе продолжит линию Джозефа Байдена. Американский журналист и политолог нисколько в этом не сомневается."Она продолжит линию Байдена", - казал Бом, отвечая на вопрос о перспективах для России побед Харрис на президентских выборах в США.Майкл Бом: кто онПо мнению эксперта, Харрис не очень сильна во внешней политике. Бом уверен, что многое будет зависеть от экспертов в её команде. В частности, "кого она пригласит на должность советника по национальной безопасности и госсекретаря".По его мнению, хорошим сигналом Москве станет приглашение Харрис на должность госсекретаря Уильяма Бернса."При всем при этом важно понимать, что кризис быстро не закончится, и между США и Россией останутся крупные противоречия по Украине. Но в плане переговоров это может быть хорошее назначение", - сказал Бом.Он напомнил, что Бернс хорошо знает Россию, где работал послом с 2005 по 2008 год. Сейчас он возглавляет ЦРУ и выступает переговорщиком. В этом качестве Бернс неоднократно посещал Катар с поиском решений проблем Израиля.Процитировав известную сентенцию Никола Макиавелли "Короля играет свита", американский журналист и политолог сделал вывод: политика у Харрис по украинскому и российскому управлениям в большей степени будет зависеть её команды.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руО главном политическом событии сезона в интервью Анны Черкасовой с известным политтехнологом Дмитрием Выдриным: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова".

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