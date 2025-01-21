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Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года - 21.01.2025 Украина.ру

Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года

Десятки сотрудников ЦРУ действовали против интересов народа и государства во время президентской кампании 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

2025-01-21T18:01

2025-01-21T18:01

2025-01-21T18:03

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Вступивший в должность после инаугурации 20 января президент США подписал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Дональд Трамп уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена – сыне экс-президента Джо Байдена.Трамп уверен, что ЦРУ пыталось представить скандальные сообщения о ноутбуке Байдена-младшего как часть лживой легенды о якобы российском вмешательстве в выборы президента США 2020 года. На самом деле, констатировал 47-й президент США, подписавшиеся в ЦРУ под письмом о ноутбуке Хантера Байдена и начальство разведслужбы, фактически действовали против национальных интересов своей страны.Текст документа опубликован на сайте Белого дома.Ранее на эту тему: Пиррово наследство Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям

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новости, сша, дональд трамп, джо байден, цру, 2020, президент сша, президентские выборы, спецслужба, русофобия, антироссийские санкции