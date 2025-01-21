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Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года
Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года - 21.01.2025 Украина.ру
Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года
Десятки сотрудников ЦРУ действовали против интересов народа и государства во время президентской кампании 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
2025-01-21T18:01
2025-01-21T18:01
2025-01-21T18:03
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Вступивший в должность после инаугурации 20 января президент США подписал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Дональд Трамп уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена – сыне экс-президента Джо Байдена.Трамп уверен, что ЦРУ пыталось представить скандальные сообщения о ноутбуке Байдена-младшего как часть лживой легенды о якобы российском вмешательстве в выборы президента США 2020 года. На самом деле, констатировал 47-й президент США, подписавшиеся в ЦРУ под письмом о ноутбуке Хантера Байдена и начальство разведслужбы, фактически действовали против национальных интересов своей страны.Текст документа опубликован на сайте Белого дома.Ранее на эту тему: Пиррово наследство Трампа: Байден поставил рекорд по числу помилований. В том числе по тяжким статьям
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, цру, 2020, президент сша, президентские выборы, спецслужба, русофобия, антироссийские санкции
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ЦРУ, 2020, президент США, президентские выборы, спецслужба, Русофобия, антироссийские санкции
Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 года
18:01 21.01.2025 (обновлено: 18:03 21.01.2025)
Десятки сотрудников ЦРУ действовали против интересов народа и государства во время президентской кампании 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Вступивший в должность после инаугурации 20 января президент США подписал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Дональд Трамп уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена – сыне экс-президента Джо Байдена.
Трамп уверен, что ЦРУ пыталось представить скандальные сообщения о ноутбуке Байдена-младшего как часть лживой легенды о якобы российском вмешательстве в выборы президента США 2020 года. На самом деле, констатировал 47-й президент США, подписавшиеся в ЦРУ под письмом о ноутбуке Хантера Байдена и начальство разведслужбы, фактически действовали против национальных интересов своей страны.
"Старшие должностные лица ЦРУ были осведомлены о содержании письма, и многие подписавшие имели допуски на тот момент и поддерживали постоянные договорные отношения с ЦРУ. Эта фальсификация санкции разведывательного сообщества на сокрытие информации, важной для американского народа во время президентских выборов, является вопиющим нарушением доверия, напоминающим страну третьего мира. И теперь вера американцев во всех других патриотичных специалистов по разведке, которые поклялись защищать нацию, оказалась под угрозой", - сказано в указе 47-го президента США.
Текст документа
опубликован на сайте Белого дома.