https://ukraina.ru/20250121/1060443515.html

"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января

"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января - 21.01.2025 Украина.ру

"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января

Украина.ру, 21.01.2025

2025-01-21T18:10

2025-01-21T18:10

2025-01-21T18:20

сша

давос

россия

дональд трамп

илон маск

владимир путин

демократическая партия

cnn

эксклюзив

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060444687_13:0:2987:1673_1920x0_80_0_0_d66bb5e4428fa44cb7f5ff64bd3b920e.jpg

Дональд Трамп вступил в должность президента США, за первый рабочий день он успел подписать несколько десятков указов, в том числе касающихся американской помощи другим странам; президент РФ Владимир Путин поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином через пару часов после инаугурации Трампа; Владимир Зеленский выступил в Давосе; Американский миллиардер Илон Маск попал в "гитлеровский" скандал, а на самой инаугурации Трампа нашли "русский след".Трамп: новая должность, рекорд по указам, финансовый переучетПока в России была ночь, в США происходило главное событие года: инаугурация нового-старого президента Америки Дональда Трампа. Как только официальная часть ритуала вступления в должность осталась позади, новоиспеченный лидер страны сел за указы. И за 47 минут подписал несколько десятков документов. Вот темы части из них:Однако самым обсуждаемым указом нового президента стало решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.Эксперты отметили, что это решение, очевидно, связано с желанием Трампа провести бухгалтерский учет всех государственных трат, сделанных Байденом.И в целом этот поступок нового лидера страны укладывается в анонсированную им ранее концепцию о недопустимости вытягивания долларов из карманов американских налогоплательщиков. Еще в ноябре Трамп пообещал создать новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который сократит неэффективные государственные траты.Также в новом статусе Трамп прокомментировал тему урегулирования украинского конфликта, который обещал разрешить в случае своего избрания в течение 24 часов."Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня", пошутил Трамп, добавив, что "мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", а Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки.Путин позвонил Си после инаугурации ТрампаПосле того, как в Америке закончились мероприятия по инаугурации нового президента, лидер РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух государств подвели итоги совместной работы за 2024 год и наметили планы на 2025-ый.В частности, они поговорили об экономике, укреплении отношений между странами и важности хранения и отстаивания историческую правды о победе над нацизмом в Великую Отечественную войну.Однако главной темой беседы и одновременно посылом всему миру стал вопрос построения справедливого многополярного миропорядка. Путин отметил, что и Москва, и Пекин ведут работу в этом направлении, а их внешнеполитическая связь играет важную стабилизирующую роль в мировых делах."С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах. <...> Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", – сказал Путин в ходе онлайн встречи с председателем КНР."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", – ответил Си Цзиньпин.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов пояснил, что Путин позвонил товарищу Си именно через пару часов после инаугурации Трампа не просто так.Эксперт выразил уверенность, что Си Цзиньпин и Китай являются для Трампа наиболее важными собеседниками и контрагентами, а значит Трамп предпримет попытки именно в этом направлении. В этих обстоятельствах Россия для него – не более чем, козырь в политической игре с Поднебесной.Давос: Зеленскому мало "диких гусей", а у Урсулы газ дорогойВо вторник, 21 января, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию, где выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит без участия России. В частности, он пожаловался, что у ВСУ мало европейских наемников."Украинская армия насчитывает 800 000 солдат, за нами - французы - 200 000 человек. Мы должны быть вместе", – сказал он, добавив, что и боеприпасов Россия производит больше, чем все страны Европы вместе взятые.Главарь киевского режима также отметил, что ЕС отстает и в развитии систем искусственного интеллекта: поэтому судьба некоторых стран, входящих в его состав, "уже больше зависит от алгоритмов TikTok".Наконец, Зеленский посоветовал европейцам обзавестись "Железным куполом", а также отметил, что ЕС вряд ли найдется место за столом переговоров по завершению украинского конфликта.Судя по тому, как проходит Давос, не волнует Европу и Киев, потому что ЕС столкнулся с действительно серьезной проблемой: дорогой газ. Правда, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, о чем она и заявила на форуме в Давосе, что произошло это "из-за агрессивной России"."Наши зависимости от цепочек поставок порой превращаются в оружие, как показал энергетический шантаж России, или оказываются хрупкими, когда глобальные потрясения, такие как пандемия, возникают без предупреждения", – сказала она.Фон дер Ляйен добавила, что Европа делает все возможное для того, чтобы отказаться от российских ресурсов, однако пока это приводит к тому, что "домохозяйства и предприятия [ЕС] столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию"."Теперь наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергоносители", – резюмировала она.Зиганул или не зиганул, вот в чем вопросПока главный нацист современности выступал в Давосе, предприниматель, миллиардер и владелец SpaceX и соцсети Х Илон Маск оправдывался за то, что после инаугурации Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие."Честно говоря, им (демократам. – Ред.) нужны более эффективные грязные приемы. Атака "каждый – Гитлер" так надоела", – написал предприниматель в своих соцсетях, намекая, что нападки на него - это кампания Демократической партии. И если украинских националистов жест Маска крайне воодушевил, то остальные пользователи всемирной паутины были не столь едины в своем мнении."Маск не маленький несмышленый ребенок. Он знает, что делает! И этот жест не "похож", а именно тот жест!", "Вам почитать о Римской империи. Ничего страшного Маск не сделал", "И правда, Цезарь так приветствовал свой народ: Аве Цезарю!", "Нет, это фашистское приветствие и ему нет оправдания", "Докопаться можно и до столба. Я лично зигования не вижу", "Запад уже давно дает понять, что поощряет нацистов, так что ничего удивительного", "Солярный жест рукой к солнцу - это древнее оккультное приветствие. И вскинув руку Маск сказал: "Мое сердце с вами"", "Сердце пусть оставит для семьи, где бабло?", "Да оставьте вы уже человека в покое, видно же, что это просто эмоции. Махнул рукой, а как – не подумал", – отреагировали пользователи сети.Ряд комментаторов сочли, что миллиардер, вероятно, использовал салют Беллами - жест, которым до 1942 года американцы присягали на верность флагу США. В пользу этой версии говорит то, что миллиардер дважды прижал руку к сердцу, а потом вскинул ее вверх: сначала – в сторону толпы, потом отсалютовал флагу. Между тем, салют Беллами предполагал параллельное произношение вслух клятвы флагу США, но эту часть ритуала Маск не выполнил."Русский след", притянутый за уши: снова об инаугурации ТрампаТак или иначе, главной темой дня все равно осталась инаугурация нового лидера США. Мировые СМИ написали о ней сотни материалов, а внимательные критики пристально искали, к чему бы придраться. И нашли.Присутствовавшая на мероприятии журналистка CNN Элейна Трин сообщила в своих соцсетях, что Трамп подавал своим гостям десерт и вино с "русским" названием.Russian River Valley AVA - это американская винодельческая зона (AVA), расположенная в штате Калифорния, Russian River (Русская река), которая протекает по ее территории раньше - при индейцах племени помо носила имена Ashokawna, то есть "вода на востоке" и Bidapte, "большая река"."Русской" река стала в начале 1800-ых, когда российско-американская компания снарядила в эту местность две экспедиции под началом служащего компании лейтенанта Ивана Кускова. Целью разведывательного похода был поиск места для сельскохозяйственного поселения.Кусков исследовал район залива Румянцева (ныне залив Бодега) и позже основал там крепость Росс, а местная река получила название "Славянка". После того, как земли были проданы калифорнийцу Джону Саттеру и русские переселенцы покинули эту территорию, река получила свое нынешнее название.После того, как напоминание о русской реке всплыло на инаугурации, пользователи задались вопросом, не переименует ли ее Трамп, как он поступил с Мексиканским заливом, ставшим 21 января американским.P.S. Трамп стал 47-ым президентом США и первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.Пользователи уже активно шутят, что настало время для того, чтобы сбылось очередное предсказание болгарской ясновидящей Ванги. Она предрекала, что последним в истории США станет 44 или 45 президент. Если вычесть повторные сроки Кливленда и Трампа, а считать людей, которые управляли США, то нынешний лидер - 45-ый.Правда, стоит признать, что Ванга предсказывала и то, что Европа "перестанет существовать" примерно к 2017 году. Тогда из ЕС вышла Великобритания, но союз не развалился.Другие новости дня: Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешавшихся в президентские выборы 2020 года.

https://ukraina.ru/20250121/1060445420.html

https://ukraina.ru/20250121/1060444809.html

сша

давос

россия

китай

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

сша, давос, россия, дональд трамп, илон маск, владимир путин, демократическая партия, cnn, эксклюзив, вооруженные силы украины, ес, китай, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, газ, иностранные наемники, европа