https://ukraina.ru/20250121/1060435768.html

Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин

Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин - 21.01.2025 Украина.ру

Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин

Военный корреспондент, участник СВО Евгений Линин в студии Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области, о ходе и темпах её освобождения, об... Украина.ру, 21.01.2025

2025-01-21T14:36

2025-01-21T14:36

2025-01-21T14:36

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россия

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бпла

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Военный корреспондент, участник СВО Евгений Линин в студии Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области, о ходе и темпах её освобождения, об особенностях противостояния ВС России и ВСУ на данном этапе, а также прокомментировал возможность форсирования Днепра на Херсонском направлении. 00:22 – Обстановка в Курской области; 03:37 – СВО и настоящая война; 06:35 – О ходе освобождения; 07:24 – Работа FPV-дронов; 11:05 – Возможности разведки; 12:16 – О переправе через Днепр; 17:35 – О стратегических резервах ВСУ; 18:43 – Об изматывании западной военной машины. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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