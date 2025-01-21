Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060435768.html
Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин
Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин - 21.01.2025 Украина.ру
Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин
Военный корреспондент, участник СВО Евгений Линин в студии Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области, о ходе и темпах её освобождения, об... Украина.ру, 21.01.2025
2025-01-21T14:36
2025-01-21T14:36
видео
россия
днепр
херсон
вооруженные силы украины
ес
украина
всу
дроны
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060435269_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_138a063a40aee16d95ec3d398f116abc.jpg
Военный корреспондент, участник СВО Евгений Линин в студии Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области, о ходе и темпах её освобождения, об особенностях противостояния ВС России и ВСУ на данном этапе, а также прокомментировал возможность форсирования Днепра на Херсонском направлении. 00:22 – Обстановка в Курской области; 03:37 – СВО и настоящая война; 06:35 – О ходе освобождения; 07:24 – Работа FPV-дронов; 11:05 – Возможности разведки; 12:16 – О переправе через Днепр; 17:35 – О стратегических резервах ВСУ; 18:43 – Об изматывании западной военной машины. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
днепр
херсон
украина
курская область
донбасс
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060435269_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a7ebf2859374a9f77a4f339053b0042.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, днепр, херсон, вооруженные силы украины, ес, украина, всу, дроны, бпла, сво, кто, курская область, донбасс, дрг, днепр (река), военная помощь, украина-нато, видео
Видео, Россия, Днепр, Херсон, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина, ВСУ, дроны, БПЛА, СВО, КТО, Курская область, Донбасс, ДРГ, Днепр (река), военная помощь, Украина-НАТО

Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин

14:36 21.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент, участник СВО Евгений Линин в студии Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области, о ходе и темпах её освобождения, об особенностях противостояния ВС России и ВСУ на данном этапе, а также прокомментировал возможность форсирования Днепра на Херсонском направлении.
00:22 – Обстановка в Курской области;
03:37 – СВО и настоящая война;
06:35 – О ходе освобождения;
07:24 – Работа FPV-дронов;
11:05 – Возможности разведки;
12:16 – О переправе через Днепр;
17:35 – О стратегических резервах ВСУ;
18:43 – Об изматывании западной военной машины.
ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияДнепрХерсонВооруженные силы УкраиныЕСУкраинаВСУдроныБПЛАСВОКТОКурская областьДонбассДРГДнепр (река)военная помощьУкраина-НАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
16:29"Когда наступит день": Франция мобилизуется и готовится к боям за Киев
16:11СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
16:05Неравносторонний треугольник: почему Путин позвонил Си через пару часов после инаугурации Трампа
16:00Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ метаться между Купянском, Липцами и Волчанском
16:00Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина
15:49Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
15:42Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе
15:28Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый
15:09Изоляционизм против американской мечты. Трамп посягает на главную основу нации мигрантов
14:57Лавров высказался о возможности контактов России и США
14:36Россия уже там, а ВСУ бессильны. Когда и как может начаться форсирование Днепра под Херсоном – Линин
14:31Зеленский прибыл в Швейцарию на форум в Давосе
14:19"И на Марсе будут яблони цвести": куда и зачем понесло Маска
14:07Премьер-министр Украины рассказал о реформе госрезерва
13:52СК РФ возбудил уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, терроризировавших население Курской области
13:52Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию Трампа
13:39Потери ВСУ на Курском направлении превысили 53,6 тысяч военнослужащих
13:30Украинский депутат назвал решение Трампа о приостановке помощи вызовом для страны
13:12Пойдёт ли Трамп на сделку с Россией и как он собирается делать Америку "снова великой" — Шишкин
Лента новостейМолния