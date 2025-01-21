ВС РФ нанесли предупредительный удар группировке ВСУ, готовившейся к атаке. Противник пытается мстить
Российские силы нанесли предупредительные удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области и месту скопления украинских войск в регионе, откуда те могли бы пойти на прорыв
"Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области под вражеской атакой… Повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении, опубликованном перевозчиком в соцсетях.
Параллельно Лебедев уточнил, что в ночь на 21 января также произошел прилет в место скопления живой силы противника, готовившейся к наступлению на ВС РФ.
"Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя. Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", - сказал Лебедев.
Чуть раньше председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью. По его информации, на отдельных участках фронта ВС РФ находятся примерно в пяти километрах от этого региона.
В частности, серьезные бои развернулись в районе Красноармейска (Покровска). Это крупный транспортный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко уверен, что у ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, так как имеющихся ресурсов на это просто не хватит.
Днем ранее издание "Украинская правда" констатировало, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями.
Также Рогов рассказал СМИ, что при отступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска мстят на свои неудачи на фронте, повсеместно подрывая стволы шахт.
"Шахта в Белицком не первая. Боевики ВСУ повсеместно, отступая в ДНР, сейчас подрывают стволы шахт, уничтожают административные здания и техническую документацию, чтобы устроить выжженную землю на освобождаемой нашими войсками территории новых регионов", - сказал Рогов.
Что еще происходит на фронте - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке.