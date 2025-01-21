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ВС РФ нанесли предупредительный удар группировке ВСУ, готовившейся к атаке. Противник пытается мстить

ВС РФ нанесли предупредительный удар группировке ВСУ, готовившейся к атаке. Противник пытается мстить - 21.01.2025 Украина.ру

ВС РФ нанесли предупредительный удар группировке ВСУ, готовившейся к атаке. Противник пытается мстить

Российские силы нанесли предупредительные удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области и месту скопления украинских войск в регионе, откуда те могли бы пойти на прорыв

2025-01-21T11:54

2025-01-21T11:54

2025-01-21T11:54

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"Железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области под вражеской атакой… Повреждены здания и подвижной состав", - говорится в сообщении, опубликованном перевозчиком в соцсетях.Параллельно Лебедев уточнил, что в ночь на 21 января также произошел прилет в место скопления живой силы противника, готовившейся к наступлению на ВС РФ.Чуть раньше председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что в последние дни российские войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью. По его информации, на отдельных участках фронта ВС РФ находятся примерно в пяти километрах от этого региона.В частности, серьезные бои развернулись в районе Красноармейска (Покровска). Это крупный транспортный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко уверен, что у ВСУ нет ресурса для удержания Красноармейска, так как имеющихся ресурсов на это просто не хватит.Днем ранее издание "Украинская правда" констатировало, что ситуация на Красноармейском направлении для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями.Также Рогов рассказал СМИ, что при отступлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска мстят на свои неудачи на фронте, повсеместно подрывая стволы шахт.Что еще происходит на фронте - в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко Большая Новоселка на грани падения: российская армия прижала ВСУ к реке.

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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина.ру