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СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ - 21.01.2025 Украина.ру
СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО "Княгинская швейная фабрика". Об этом сообщает СК РФ.
2025-01-21T16:11
2025-01-21T16:11
2025-01-21T16:11
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По уголовному делу проходят бывший начальника вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, а также гендиректор АО "Княгинская швейная фабрика" и депутата Княгинского муниципального округа Нижегородской области Александр Свистунов, обвиняемого в даче взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов с Минобороны России.Следователи установили, что в 2017 году Минобороны РФ заключило более 20 государственных контрактов с АО "Княгинская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил на общую сумму более полумиллиарда рублей.На имущество Демчика наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, на имущество Свистунова – на общую сумму свыше 35 млн рублей. Сделано это в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.Демчик по ходатайству следователя заключен под стражу.Ранее на эту тему: Пока до нового года: суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
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новости, россия, нижегородская область, ск рф, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, минобороны рф, уголовное дело
Новости, Россия, Нижегородская область, СК РФ, коррупция, взятка, криминал, оборонный бюджет, Минобороны РФ, уголовное дело
СК РФ расследовал дело гендиректора фабрики – поставщика Минобороны РФ
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Минобороны России и генерального директора АО "Княгинская швейная фабрика". Об этом сообщает СК РФ.
По уголовному делу проходят бывший начальника вещевого управления Минобороны России Владимир Демчик, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, а также гендиректор АО "Княгинская швейная фабрика" и депутата Княгинского муниципального округа Нижегородской области Александр Свистунов, обвиняемого в даче взятки в крупном размере при исполнении государственных контрактов с Минобороны России.
Следователи установили, что в 2017 году Минобороны РФ заключило более 20 государственных контрактов с АО "Княгинская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил на общую сумму более полумиллиарда рублей.
"В указанный период Демчик получил от Свистунова взятку в крупном размере за общее покровительство при приемке вещевого имущества, изготавливаемого АО "Княгинская швейная фабрика", - констатировали в СК РФ.
На имущество Демчика наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, на имущество Свистунова – на общую сумму свыше 35 млн рублей. Сделано это в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
Демчик по ходатайству следователя заключен под стражу.