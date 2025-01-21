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Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России

Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России - 21.01.2025 Украина.ру

Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России

Целью урегулирования украинского конфликта сформулирована Владимиром Путиным и заключается в долгосрочном мире на основе учета интересов России. Об этом 21 января заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

2025-01-21T15:49

2025-01-21T15:49

2025-01-21T15:49

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Вопросы международных отношений обсудили 21 января президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Помощник российского лидера разъяснил прессе актуальный вопрос урегулирования украинской проблемы.По его словам, 21 января Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями. Они также договорились о том, что продолжат вносить свой личный вклад в развитие двусторонних отношений.Ушаков также высказался по вопрос ожиданий от изменений политики Вашингтона в свете инаугурации 47-го президента США. Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в диалоге с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, отметил помощник российского лидера.По его словам, Москва готова выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе. Ушаков дал понять, что успех этого процесса возможен, если команда Трампа действительно проявит встречный интерес.Также на эту тему: Лавров высказался о возможности контактов России и США

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