Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России - 21.01.2025 Украина.ру
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Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России - 21.01.2025 Украина.ру
Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
Целью урегулирования украинского конфликта сформулирована Владимиром Путиным и заключается в долгосрочном мире на основе учета интересов России. Об этом 21 января заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
2025-01-21T15:49
2025-01-21T15:49
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международная политика
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Вопросы международных отношений обсудили 21 января президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Помощник российского лидера разъяснил прессе актуальный вопрос урегулирования украинской проблемы.По его словам, 21 января Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями. Они также договорились о том, что продолжат вносить свой личный вклад в развитие двусторонних отношений.Ушаков также высказался по вопрос ожиданий от изменений политики Вашингтона в свете инаугурации 47-го президента США. Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в диалоге с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, отметил помощник российского лидера.По его словам, Москва готова выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе. Ушаков дал понять, что успех этого процесса возможен, если команда Трампа действительно проявит встречный интерес.Также на эту тему: Лавров высказался о возможности контактов России и США
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новости, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, президент сша, администрация президента, международные отношения, международная политика, переговоры, украина, си цзиньпин, кнр (китай)
Новости, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, президент США, Администрация президента, международные отношения, Международная политика, переговоры, Украина, Си Цзиньпин, КНР (Китай)

Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России

15:49 21.01.2025
 
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Целью урегулирования украинского конфликта сформулирована Владимиром Путиным и заключается в долгосрочном мире на основе учета интересов России. Об этом 21 января заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Вопросы международных отношений обсудили 21 января президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Помощник российского лидера разъяснил прессе актуальный вопрос урегулирования украинской проблемы.
"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня - целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", - сказал Ушаков.
По его словам, 21 января Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили удовлетворенность состоявшимся обменом мнениями. Они также договорились о том, что продолжат вносить свой личный вклад в развитие двусторонних отношений.
Ушаков также высказался по вопрос ожиданий от изменений политики Вашингтона в свете инаугурации 47-го президента США. Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в диалоге с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, отметил помощник российского лидера.
"Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация готовится к диалогу с Россией, и что даже появились сообщения, что Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями. Мы готовы принять эти сигналы, но пока что, как я уже отметил, никаких конкретных выходов на нас. На российских представителей ещё не было", - сказал Ушаков.
По его словам, Москва готова выстраивать отношения с США на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе. Ушаков дал понять, что успех этого процесса возможен, если команда Трампа действительно проявит встречный интерес.
Также на эту тему: Лавров высказался о возможности контактов России и США
 
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