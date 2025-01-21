Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
Александр Лукашенко посетил МАЗ
Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод и попросил рабочих информировать милицию о вооружённых бандитах за границей. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе посещения госпредприятия Лукашенко рассказал рабочим МАЗ об опасностях из-за рубежа. Согласно сообщению президентской пресс-службы, он напомнил, что до сих пор за пределами Белоруссии вблизи границ присутствуют "вооруженные банды", которые находятся в поле зрения спецслужб.
"Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить. Поэтому если что-то не так, подскажите нам. Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность и другие вопросы. В этом отношении мы будем стараться работать, но с вашей помощью", - сказал Лукашенко.
Он также рассказал, что смотрел в прямом эфире инаугурацию президента США Дональда Трампа. Лукашенко пожалел Джо Байдена, который, по его мнению, выглядел опустившимся, но приличнее 47-го президента США.
"Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать", - посоветовал Лукашенко.
Тем временем в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента. Основным днём голосования станет 26 января.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор высший государственный пост бессменно занимает Александр Лукашенко.
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