https://ukraina.ru/20250121/1060443994.html

Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"

Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть" - 21.01.2025 Украина.ру

Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"

Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод и попросил рабочих информировать милицию о вооружённых бандитах за границей. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-01-21T16:31

2025-01-21T16:31

2025-01-21T16:31

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банды

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В ходе посещения госпредприятия Лукашенко рассказал рабочим МАЗ об опасностях из-за рубежа. Согласно сообщению президентской пресс-службы, он напомнил, что до сих пор за пределами Белоруссии вблизи границ присутствуют "вооруженные банды", которые находятся в поле зрения спецслужб.Он также рассказал, что смотрел в прямом эфире инаугурацию президента США Дональда Трампа. Лукашенко пожалел Джо Байдена, который, по его мнению, выглядел опустившимся, но приличнее 47-го президента США."Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать", - посоветовал Лукашенко.Тем временем в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента. Основным днём голосования станет 26 января.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор высший государственный пост бессменно занимает Александр Лукашенко.Ранее на эту тему: "С петлей на шее": Лукашенко прокомментировал ситуацию на польской границе

https://ukraina.ru/20241223/1059880205.html

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новости, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, джо байден, президентские выборы, союзное государство, банды