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Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше - 21.01.2025 Украина.ру
Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
Совместными усилиями мир возможно сделать лучше – с таким обращением на русском и китайском языках выступил 21 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-01-21T16:49
2025-01-21T16:49
2025-01-21T16:49
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После состоявшейся 20 января инаугурации 47-го президента США вопросы международных отношений обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Дмитрия Медведева, их диалог 21 января имеет не только символическое значение.В своём телеграм-канале зампред Совбеза России также использовал символизм в призыве, который продублировал и на китайском языке."Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав этот призыв китайскими иероглифами.Также на эту тему в новостях: Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
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новости, россия, сша, китай, владимир путин, совбез, дмитрий медведев, инаугурация, международные отношения, международная политика, кнр (китай), геополитика, дональд трамп, многополярный мир, си цзиньпин
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Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
Совместными усилиями мир возможно сделать лучше – с таким обращением на русском и китайском языках выступил 21 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
После состоявшейся 20 января инаугурации 47-го президента США вопросы международных отношений обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Дмитрия Медведева, их диалог 21 января имеет не только символическое значение.
"Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнёрства наших стран. И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества", - констатировал Медведев.
В своём телеграм-канале зампред Совбеза России также использовал символизм в призыве, который продублировал и на китайском языке.
"Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав этот призыв китайскими иероглифами.