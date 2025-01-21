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Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше

Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше - 21.01.2025 Украина.ру

Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше

Совместными усилиями мир возможно сделать лучше – с таким обращением на русском и китайском языках выступил 21 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2025-01-21T16:49

2025-01-21T16:49

2025-01-21T16:49

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После состоявшейся 20 января инаугурации 47-го президента США вопросы международных отношений обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Дмитрия Медведева, их диалог 21 января имеет не только символическое значение.В своём телеграм-канале зампред Совбеза России также использовал символизм в призыве, который продублировал и на китайском языке."Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав этот призыв китайскими иероглифами.Также на эту тему в новостях: Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России

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