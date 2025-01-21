Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше - 21.01.2025 Украина.ру
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Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше - 21.01.2025 Украина.ру
Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше
Совместными усилиями мир возможно сделать лучше – с таким обращением на русском и китайском языках выступил 21 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2025-01-21T16:49
2025-01-21T16:49
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дмитрий медведев
инаугурация
международные отношения
международная политика
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После состоявшейся 20 января инаугурации 47-го президента США вопросы международных отношений обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Дмитрия Медведева, их диалог 21 января имеет не только символическое значение.В своём телеграм-канале зампред Совбеза России также использовал символизм в призыве, который продублировал и на китайском языке."Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав этот призыв китайскими иероглифами.Также на эту тему в новостях: Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
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Медведев назвал инаугурацию президента США забавной и призвал сделать мир лучше

16:49 21.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Совместными усилиями мир возможно сделать лучше – с таким обращением на русском и китайском языках выступил 21 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
После состоявшейся 20 января инаугурации 47-го президента США вопросы международных отношений обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению Дмитрия Медведева, их диалог 21 января имеет не только символическое значение.
"Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнёрства наших стран. И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества", - констатировал Медведев.
В своём телеграм-канале зампред Совбеза России также использовал символизм в призыве, который продублировал и на китайском языке.
"Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав этот призыв китайскими иероглифами.
Также на эту тему в новостях: Ушаков: цель украинского урегулирования - долгосрочный мир на основе уважения интересов России
 
НовостиРоссияСШАКитайВладимир ПутинСовбезДмитрий Медведевинаугурациямеждународные отношенияМеждународная политикаКНР (Китай)геополитикаДональд Трампмногополярный мирСи Цзиньпин
 
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