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Лавров высказался о возможности контактов России и США

Лавров высказался о возможности контактов России и США - 21.01.2025 Украина.ру

Лавров высказался о возможности контактов России и США

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном высказался о возможности контактов Москвы и Вашингтона

2025-01-21T14:57

2025-01-21T14:57

2025-01-21T14:57

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"Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал Лавров.На днях телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ через несколько дней после инаугурации. По информации телеканала, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". CNN уточняет, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, сша, дональд трамп, армения, мид