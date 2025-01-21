Лавров высказался о возможности контактов России и США - 21.01.2025 Украина.ру
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Лавров высказался о возможности контактов России и США
Лавров высказался о возможности контактов России и США - 21.01.2025 Украина.ру
Лавров высказался о возможности контактов России и США
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном высказался о возможности контактов Москвы и Вашингтона
2025-01-21T14:57
2025-01-21T14:57
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"Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал Лавров.На днях телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ через несколько дней после инаугурации. По информации телеканала, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". CNN уточняет, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сергей лавров, сша, дональд трамп, армения, мид
Новости, Россия, Сергей Лавров, США, Дональд Трамп, Армения, МИД

Лавров высказался о возможности контактов России и США

14:57 21.01.2025
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном высказался о возможности контактов Москвы и Вашингтона
"Что касается контактов: и президент (РФ Владимир - ред.) Путин, отвечая на вопрос, готов ли он к контактам, ответил положительно, а впоследствии и президент (США Дональд - ред.) Трамп сказал, что он намерен в ближайшее время выйти на контакт с президентом Российской Федерации, так что ответ давно уже известен", - сказал Лавров.
На днях телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ через несколько дней после инаугурации. По информации телеканала, темой разговора будет обсуждение личной встречи политиков в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". CNN уточняет, что пока неясно, согласована ли дата проведения разговора.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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