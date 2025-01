https://ukraina.ru/20250121/1060445420.html

Из двух зол большее: Европа готовит сделку НАТО для Трампа

Будущее Североатлантического альянса зависит от возможности продемонстрировать работоспособность

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит экзистенциальный вопрос перед НАТО, пишут иностранные журналисты. Военно-политический блок тратит слишком мало на коллективную оборону, считает Трамп, и снова предлагает повысить расходы каждого государства-члена до 5% ВВП. С этим не только не соглашаются, но и банально не могут себе этого позволить большинство стран Североатлантического альянса, не способные достичь и нынешней цели в 2%."НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине [потратили] на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", - сказал Трамп журналистам в день инаугурации 20 января.Совокупно 32 государства альянса потратили в 2024 году $1,474 трлн долларов, из них $968 млрд поступили из США и $507 млрд из Европы и Канады. В среднем натовцы потратили на оборону около 2,71% ВВП всех стран-участниц. Но в то же время численность только американской армии в Европе превысила 100 тысяч человек, она сопоставима с армией Болгарии и Румынии вместе взятых.Скептицизм Трампа в Европе оценили как возможность сторговаться до 3% ВВП вместо обсуждаемый 2,5%. Такое мнение ретранслируют журналисты Reuters и The Conversation, ссылаясь на анонимных военных чиновников альянса. Эту версию подтверждают итоги встречи министров иностранных дел 4 декабря 2024 года в Брюсселе. Журналисты Financial Times, ссылаясь на четыре источника, сообщили об обсуждениях повышения промежуточного целевого показателя расходов до 3% ВВП к 2030 году. Ожидается, что это решение будет принято на саммите НАТО в июне 2025 года в Нидерландах.Всего целевой показатель в 2% в 2024 году выполнили 23 государства. Новый план может сработать с некоторыми странам НАТО, такими, как Польша (3,1% ВВП, план на 2025 год - 4,7% ВВП). Но тогда за бортом останутся, как минимум, Италия (1,49% ВВП) и Испания (1,28% ВВП), с трудностями столкнутся Германия (2,12% ВВП) и Франция (2% ВВП).Причем Польша, активный партнер США и Великобритания в рамках программы модернизации Войска польского, реализует крупные контракты с американскими и британскими оборонными компаниями.Ультиматум и переговорыНесмотря на демонстрацию готовности европейцев к торгам, от Трампа ожидают резких заявлений на летнем саммите НАТО. Не исключено, что Трамп 2.0 (переизбрание получило такой термин в западных кругах политтехнологов) повторит экспрессию 2018 года. Тогда американский президент был готов поставить перед НАТО ультиматум, согласно которому Штаты выйдут из альянса, если союзники не начнут платить по счетам. Этот эпизод осветил в книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" Джон Болтон, бывший помощник президента США по нацбезопасности.Когда бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попросили дать совет о том, как работать с Трампом 2.0, он рекомендовал "сделать то же, что и тогда", в 2018 году. А именно сесть за стол, вступить в диалог и найти общую позицию даже по тем вопросам, по которым существуют разногласия. Такое заявление Столтеберг сделал в эфире американской Службы общественного вещания PBS 20 января.НАТО образца 2020-х годов выстроено по модели единения союзников против общего противника, которым называют то Россию, то Китай. Тем не менее, круговорот денег внутри альянса обеспечивается за счет финансирования украинского конфликта. Поэтому обещания Трампа завершить его за 24 часа highly likely настораживают европейских бенефициаров и вынуждают поднять ставки.Столтенберг, как и полагается каноническому евробюрократу, причастному к этим процессам, не мог обойти в этом контексте Украину. Конфликт завершится, когда Украина проиграет, заявил он прописную истину. Но НАТО проигрыш не устроит, поэтому европейцы рассматривают вариант "убедить президента Путина в том, что он не победит на поле боя". Для этого, по его словам, нужно накачать Украину оружием, чтобы она была готова к "будущей агрессии". Таким образом круг замкнулся.Ставки сделаныБолее 60 высокопоставленных чиновников и научных сотрудников трансатлантических аналитических центров подготовили сделку для США под эгидой Alphen Group. Документ находится в открытом доступе под названием "Атлантическая хартия 2025: новая сделка НАТО для Америки".Авторы документа заявили, что НАТО сталкивается с тремя проблемами: угрозой выхода России за территорию украинского конфликта, растущей мощью Китая и его партнерством с Россией, необходимостью перебалансировки и перераспределения оборонных обязанностей НАТО. В связи с этим авторы предлагают принять 15-страничную концепцию, благодаря которой удастся снизить зависимость НАТО от США.Документ сводится к двум основным предложениям к участникам саммита НАТО-2025. Первое - взять обязательство быстро нарастить европейский и канадский потенциал. Второе - создать новый банк для финансирования этой затеи. Кроме этого, авторы документа настаивают на помощи Украине ради "будущей трансатлантической безопасности". Изучить полный текст документа можно по ссылке."Сделка заключается в том, что в обмен на значительное наращивание европейской обороны Соединенные Штаты продолжат размещать войска в Европе примерно на нынешнем уровне. Но с этим европейским наращиванием резервные силы США, которые когда-то были предназначены для конфликта в Европе, смогут, при необходимости, переключить свое внимание на Азию. Если обе стороны Атлантики согласятся, это может стать ранней победой для администрации Трампа при сохранении обязательств США перед НАТО", - пояснили соавторы документа, сотрудники Атлантического совета Ханс Биннендийк и Александр Вершбоу в статье для FP.Таким образом руководство США приглашают к переговорам на подготовленную тему: что конкретно должны сделать европейцы для заключения нового оборонного контракта с Вашингтоном. Европа рассчитывает получить какое-либо внятное объяснение и понимание, какие она получит минимальные оборонные возможности для выполнения оборонных планов. Предложение поднять расходы государств НАТО до 3% ВВП также отражено.ОПК стран НАТО и США настолько интегрированы, что разрыв отношений будет невыгоден Вашингтону, как минимум, с точки зрения строительства американской глобальной системы ПВО/ПРО в европейском регионе. Вероятно, это будет одним из рычагов давления европейцев на Трампа, чтобы тот, как и обещал, кстати, предложил президенту России Владимиру Путину некие условия завершения конфликта. Если они окажутся неприемлемыми (а вряд ли Москва будет иметь дело с котом Леопольдом), маховик НАТО раскрутится с новым импульсом, и ситуация усложнится. А Трамп всегда сможет выйти из воды сухим, заявив что-то вроде "я попробовал, не получилось".Что касается распределения финансовой нагрузки или бремени США, как чаще говорят западные политики, крупнейшая в этом деле задача Вашингтона - вооружение Японии и Австралии, поддержка Тайваня и в принципе реализация стратегии в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе. Все же AUKUS - это проект стоимостью 368 млрд долларов США против уже давно истраченных 60 млрд долларов для Украины от Джозефа Байдена. А новый украинский военный пакет Конгресс США еще не принимал, поэтому приостановка Трампом финансирования иностранных проектов на Киев не распространилась.Читайте также: И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского регионаОднако натовцы не смогут быстро увеличить оборонные бюджеты членов альянса и могут столкнуться с сопротивлением Европейского Центробанка, не считая политических разногласий внутри блока. И если они не смогут предложить какую-либо альтернативу на случай неожиданных решений Трампа, крупные союзники по НАТО - Великобритания, Канада, Норвегия и Турция - могут "отвалиться".Крестовый поход?И еще один факт. 44-летний телеведущий FoxNews, ветеран и офицер Нацгвардии США Пит Хегсет претендует на должность министра обороны при Трампе 2.0. Хегсет известен публичной критикой участия США в НАТО и ООН, а также как противник Женевской конвенции. В то же время он считает неразрывным целым Штаты и Израиль."Защита Европы — не наша проблема; мы были там и делали это дважды. НАТО — это пережиток, его следует списать и переделать, чтобы по-настоящему защитить свободу. Вот за это и борется Трамп", — пишет он в книге "Американский крестовый поход" (2020 г.).Хегсет, сравнивающий себя в этой книге с американским крестоносцем (сюрреалистично, правда?), задается вопросом о членстве в НАТО исламской Турции и буквально зовет в крестовый поход. В последней книге "Война с воинами" (2024 г.) он указывает на несоблюдение противником в Ираке и Афганистане Женевской конвенции и рассчитывает на ведение боевых действий в будущем по собственным правилам. Понятно, что это писал Хегсет - человек вне системы, и все может еще измениться, но……пока что такая риторика ведет к новым конфликтам на Ближнем Востоке.

2025

