https://ukraina.ru/20250121/1060428795.html

Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января

Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января - 21.01.2025 Украина.ру

Роботы вместо солдат, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 21 января

ВС РФ сорвали подготовку ВСУ к прорыву в Днепропетровской области; российские войска теснят противника на многих направлениях; в Киеве думают, как заменить солдат роботизированными платформами; ВСУ продолжают атаковать объекты на территории России; ситуация в ДНР; приговор латвийскому наёмнику, воевавшему за ВСУ

2025-01-21T13:01

2025-01-21T13:01

2025-01-21T13:01

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Боевые действияВС РФ предотвратили прорыв украинских войск или серьёзную ротацию в Днепропетровской области, нанеся ночью удар по месту скопления военнослужащих ВСУ, сообщил 21 января РИА "!Новости" координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, было много скорых.Утром во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске (украинское название — Днепр), сообщалось (со ссылкой на информацию компании "Укрзалізниця") о повреждении железнодорожной инфраструктуры — зданий и подвижного состава. Также частично разрушены складские помещения.МО РФ информирует, что подразделениями группировки российских войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.ВС РФ атакуют и теснят противника на многих направлениях."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", — говорится в сводке Минобороны России.Роботы вместо солдат?В условиях хронической нехватки личного состава киевский режим сосредоточится на наращивании беспилотных систем и роботизированных платформ, с таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.Комментируя его слова, украинское издание "Обозреватель" отмечает: "действительно, Украина может стать первой в мире страной, в которой на линии боевого столкновения не будет личного состава и которая будет воевать при помощи роботизированной техники, которой с безопасного расстояния будут управлять операторы"."Де-факто речь идёт о новых стандартах ведения боевых действий", — сказано в телеграм-канале издания.Украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью "Обозревателю" заявил, что вокруг этой идеи необходимо объединить ведущих аналитиков, инженеров и отечественных производителей, которые "уже сегодня готовы выполнить это задание для украинской армии".По его словам, это кардинально изменит ситуацию на поле боя.Расчёт делается, конечно, не только на украинских инжеренров и производителей, в проекте активно участвует Запад, использующий Украину в качестве полигона для испытания вооружений.Телеграм-канал "Блокнот Пропагандиста" пишет, что в разработки БПЛА на Украине вкладываются не только американцы, но и Британия, — и публикует объявление с вакансией "пилот-тестировщик" компании, которой, по предположению авторов публикации, владеют британцы."Судя по объявлению, в интересах и за деньги из Лондона изучается возможность управления дроном без систем GPS. Актуальный вопрос по мере развития РЭБ", — отмечают авторы канала.Украинские паблики также сообщают, что Сырский анонсировал создание украинского ракетного комплекса, который будет "не хуже, чем "Патриот".День инженерных войск в РоссииИнженерные войска ВС РФ отмечают 21 января 324 годовщину со дня образования, напомнили в МО РФ. В сообщении отмечается, что инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск."Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает 75 типов средств. В 2024 году в Инженерные войска предприятиями промышленности поставлено более 1800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества" — подчеркнули в военном ведомстве.По данным МО РФ, военные инженеры в ходе проведения СВО эффективно решают все задачи инженерного обеспечения. При этом "наиболее востребованными является разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды".Сообщается также, что "в настоящий момент состав Инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения".ОбстрелыВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по военным объектам в десяти регионах Украины.Украинские СМИ сообщают со ссылкой на представителей оперативного командования "Север" о том, что ВС РФ стали чаще атаковать авиационными бомбами приграничные Сумскую и Черниговскую области. Обстрелы ведутся и другими видами оружия.В то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на российской территории.Накануне ВСУ нанесли 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области, всего за минувшие сутки под огонь попали жевять населённых пунктов области. Об этом сообщает 21 января РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По информации МО РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов: 22 – над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, десять – над территорией Смоленской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Саратовской области и один – над территорией Курской области.Временно вводились ограничения на приём и отправку авиарейсов в аэропортах Ульяновска и Казани. В Воронежской и Смоленской областях зафиксированы возгорания.В период с 10.45 до 11.00 мск 21 января дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым.В Белгородском районе утром 21 января в результате атаки украинского дрона ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Ситуация в ДНРПодразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 21 января МО РФ.По информации военного ведомства, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Петровка, Дзержинск, Лысовка, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики. Противник понёс потери в технике и в живой силе.В то же время ВСУ до сих пор продолжают обстреливать территорию ДНР. В последние часы ВСУ выпустили по ДНР 67 боеприпасов, в результате 21 человек ранен, погиб один мирный житель. Как отмечает в своей сводке экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царёв, "при этом 8 из пострадавших – это сотрудники ГК "Донбассгаз", выехавших к месту ремонта по трассе Светлодарск – Новолуганск".По информации Донецкого агентства новостей (ДАН), ссылающегося на данные посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, за прошлую неделю жертвами ВСУ в республике стали четыре мирных жителя, более 50 ранены."Цифры не окончательные и будут дополняться по мере поступления о данных о пострадавших на освобождаемых территориях. Всего же по мирным целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1682 боеприпасов", — приводит агентство слова Мирошника.О преступлениях киевского режима и тех, кто нанялся ему служить, не забудут. Как информирует Генпрокуратура РФ, Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего за ВСУ 34-летнего наемника из Латвии.Подробнее о главном событии дня — в статье Евгении Кондаковой "Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа"

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, донецкая народная республика, александр сырский, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, верховная рада, генпрокуратура