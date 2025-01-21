Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО - 21.01.2025 Украина.ру
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Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО
Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО - 21.01.2025 Украина.ру
Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО
Переговоры о мире не Украине могут быть испорчены обсуждением перспектив членства этой постсоветской республики в НАТО. Об этом 21 января в Братиславе заявил премьер Словакии Роберт Фицо
2025-01-21T18:17
2025-01-21T18:17
новости
украина
словакия
роберт фицо
виктор орбан
нато
украина-нато
сво
третья мировая война
европа
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"Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил Фицо.В ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном глава словацкого правительства отметил также, что его правительство будет выступать против членства Украины в Североатлантическом альянсе.Фицо выразил уверенность, сообщает РИА "Новости", что членство Украины в этом военно-политическом блоке несёт очень большие риски – их словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
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новости, украина, словакия, роберт фицо, виктор орбан, нато, украина-нато, сво, третья мировая война, европа, ес, украина-ес, переговоры
Новости, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Виктор Орбан, НАТО, Украина-НАТО, СВО, третья мировая война, Европа, ЕС, Украина-ЕС, переговоры

Словакия считает вредными для миротворчества обсуждение членства Украины в НАТО

18:17 21.01.2025
 
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Переговоры о мире не Украине могут быть испорчены обсуждением перспектив членства этой постсоветской республики в НАТО. Об этом 21 января в Братиславе заявил премьер Словакии Роберт Фицо
"Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил Фицо.
В ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном глава словацкого правительства отметил также, что его правительство будет выступать против членства Украины в Североатлантическом альянсе.
Фицо выразил уверенность, сообщает РИА "Новости", что членство Украины в этом военно-политическом блоке несёт очень большие риски – их словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему в публикации Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
 
НовостиУкраинаСловакияРоберт ФицоВиктор ОрбанНАТОУкраина-НАТОСВОтретья мировая войнаЕвропаЕСУкраина-ЕСпереговоры
 
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