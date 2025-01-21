https://ukraina.ru/20250121/1060433679.html

Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина

Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина - 21.01.2025 Украина.ру

Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина

21 января 1905 года в Кракове родилась Ванда Василевская, которая стала не только успешной писательницей, но и одним из создателей коммунистической Польши – за что в нынешней Польше её ненавидят

2025-01-21T16:00

2025-01-21T16:00

2025-01-21T16:00

история

история

история ссср

история украины

польша

львов

ссср

иосиф сталин

корнейчук

нквд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060433212_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_632176550e6f15435b80d1a476d009f5.jpg

Родители Ванды Василевской были элитой довоенной Польши. Хотя и отец будущей писательницы Леон Василевский, и её мать Ванда Зеленевская, родились и провели юность в Санкт-Петербурге, познакомились они в австрийском Львове, куда Леон приехал изучать историю на философском факультете университета. А диплом он защитил в университете Праги под руководством Томаша Масарика. Да и Ванда-старшая была отнюдь не типичной женщиной той эпохи: с 1893 по 1897 год она посещала Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге – одно из первых в России высших учебных заведений для женщин.Во Львове Леон Василевский познакомился с Юзефом Пилсудским и стал его ближайшим соратником. В 1902 году семья Василевских сменила подданство на австро-венгерское, переехала в Краков и посвятила себя делу восстановления независимости Польши, разделенной между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями.Леон Василевский в 1918 году был назначен первым министром иностранных дел в первом правительстве Польши. На этом посту он арестовал и выслал миссию советского Красного Креста, которая позже была убита польскими жандармами. Во время советско-польской войны, в 1920-1921 годах, Василевский вёл переговоры по условиям Рижского договора. Отец Ванды ненавидел всё, что было связано с Россией. Эта страна ассоциировалась у него исключительно с угнетением Польши.При этом Леон и Ванда-старшая были членами Польской социалистической партии (ПСП). Из своего краковского детства их дочь особенно ярко запомнила первомайские демонстрации, на которые они ходили всей семьёй.Ещё студенткой Василевская и сама присоединилась к ПСП. Эта организация была совершенно не похожа на Компартию Польши. Для социалистов много значила независимость Польши, а коммунисты считали себя интернационалистами. Эти две силы сильно конкурировали друг с другом в рабочей среде, но со временем Василевская стала сторонницей так называемого общего фронта, то есть сотрудничества между социалистами и коммунистами.Будущая писательница окончила государственную гимназию в Кракове, а в 1927 получила диплом филологического факультета Ягеллонского университета. После учёбы Ванда Василевская жила в Кракове и преподавала в одной из средних школ, а также писала как репортёр в местные и варшавские газеты.Первый муж Ванды, Роман Шиманский, от которого она родила дочь Эву, рано умер. Вскоре она познакомилась с каменщиком Марианом Богатко, который имел достаточно высокий уровень знаний и культуры. Но по меркам того времени их брак был своего рода мезальянсом: Мариан формально не имел даже аттестата о среднем образовании. Возможно, именно поэтому Ванда тогда сохранила фамилию первого мужа.В 1934 году семья перебирается в Варшаву, где Василевская издаёт свою дебютную книгу – "Облик дня", прообразом главного героя которой становится её муж Мариан. Это история, повествующая о бедности и тяжелой жизни рабочих, была, по сути, сборником её ранее опубликованных репортажей. С точки зрения сюжета они слабо связаны между собой, но отдельные сцены написаны замечательным живым языком. У Василевской вообще был исключительный репортёрский слух, и её дебют некоторые критики считали чуть ли не продолжением выдающегося романа Стефана Жеромского "Канун весны".Книга "Облик дня" пользовалась большой популярностью, её перевод издали в Советском Союзе, по легенде, её прочитал Иосиф Сталин. С тех пор Ванду финансово поддерживало советское посольство в Польше – официально это был гонорар за изданные в СССР книги. Всего до 1939 года на русском языке вышли три её произведения: кроме "Облика дня" – повесть "Земля в ярме" и роман "Родина".Ванда Василевская искренне верила, что Восточные кресы (окраины – прим.) межвоенной Польши должны принадлежать Белоруссии и Украине, потому что большая часть населения там белорусы и украинцы. Причём писательница придерживалась этих взглядов ещё до войны. В 1936 году она начала свое выступление на Конгрессе культуры во Львове словами: "Приветствую украинский Львов от имени Варшавы".После начала Второй мировой войны Ванда Василевская попыталась уехать за границу, но польские власти не выдали ей выездную визу, так как ей грозила тюрьма за антиправительственную деятельность. Писательница с мужем пешком пошла во Львов… и оказались за границей, в Советском Союзе.В СССР были списки поляков, которых власти считали своими потенциальными союзниками. В сентябре 1939 года советские власти по радио даже призывали польских левых писателей, бежавших от немцев, прибыть во Львов, и Василевскую в этих обращениях упомянули особо. Она приняла советское гражданство, и сразу включилась в кампанию по избранию Народных собраний Западной Белоруссии и Западной Украины, которые позже проголосовали за присоединение этих земель к Белорусской и Украинской ССР. А в марте 1940 года её саму избрали депутатом Верховного Совета СССР, и она сохраняла этот статус на протяжении шести созывов, до 1962 года.Во Львове Ванда Василевская встретилась с Никитой Хрущёвым, тогдашним первым секретарём ЦК КПУ, и писателем Александром Корнейчуком, которому поручено было опекать польских литераторов. Между Вандой и Александром с первого взгляда вспыхнула любовь. Вскоре они стали жить вместе, причём Василевская перешла на девичью фамилию, но этому предшествовало загадочное убийство.В мае 1940 года несколько неизвестных мужчин постучали в дверь особняка, первый этаж которого снимала Василевская. Им открыл Мариан Богатко, в следующее мгновение раздался выстрел – и муж Василевской был убит. Первое, что приходило в голову, – акция польского подполья, которое считало Василевскую предательницей. Спустя годы выяснилось, что поляки действительно готовили акцию против неё, но так и не осуществили задуманное.Позже оказалось, что мужа Василевской действительно убили сотрудники НКВД, но… по ошибке – разыскивая кого-то, перепутали этаж. Сам Никита Хрущёв вскоре после убийства рассказал обо всём писательнице, и та приняла объяснения пониманием. Однако ни она, ни кто-либо другой не высказывал этой версии – она появляется только в дневниках самого Хрущёва. Имел ли к этому убийству отношение Александр Корнейчук, к тому времени любимый драматург Иосифа Сталина, остаётся загадкой.А вот к встрече Василевской со Сталиным её третий муж причастен прямо. Корнейчук настоял, чтобы писательница запросила аудиенцию у советского вождя – и та получила её, причём беседа продолжалась более часа. Самолюбие Сталина наверняка тешил тот факт, что дочь Леона Василевского стала сторонницей Москвы. Во время первой встречи c Вандой он назвал это "диалектикой".Кроме того, формально Василевская была не коммунисткой, а социалисткой. Коммунистическую партию Польши Сталин распустил перед войной и в течение нескольких лет после этого не доверял тем, кто в ней состоял. Василевская же до войны не была членом КПП. Польских коммунистов начали принимать в ВКП(б) только в конце 1940 года. Она сама только тогда официально была признана коммунисткой и вступила в партию в ускоренном режиме.Заслуги Василевской перед Советской властью были оценены настолько высоко, что СССР дипломатическим путем добился вывоза из оккупированной немцами Варшавы её дочери Эвы.Во время войны Василевская и Корнейчук получили звания полковников и стали военными корреспондентами: они находились на фронте среди солдат и писали репортажи в армейские газеты. Летом 1942 года оба получили отпуска для создания более масштабных произведений военной тематики.Василевская написала тогда повесть "Радуга". Это был огромный успех, "Радуга" стала самым популярным в Советском Союзе произведением Василевской. Её экранизировал режиссер Марк Донской, известный, в частности, картиной "Как закалялась сталь". Фильм хвалил президент США Франклин Рузвельт, он получил Главный приз Ассоциации кинокритиков США и Высшую премию газеты Daily News. А в СССР Ванда Василевская получила за книгу Сталинскую премию первой степени.Потом её перебросили "на польский фронт". С 1943-го и до окончания Второй мировой войны Василевская занимала пост главного редактора газеты "Советская Польша", была председателем Союза польских патриотов. По воспоминаниям её дочери Эвы, в то время Сталин советовался с Василевской практически по всем вопросам, касавшимся Польши.В 1944 году был создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО), в котором Василевская играла первую скрипку, хотя формально она была только заместителем председателя. ПКНО стал временным правительством коммунистической Польши, которая позже получила название Польской народной республики (ПНР). "Нет сомнений, что создателем Польской Народной Республики был Иосиф Сталин, но ее повивальной бабкой следует считать нашу соотечественницу Ванду Василевскую", – писал уже после краха ПНР краковский журналист Еугениуш Немец.Правда, Василевская осталась в Киеве и не вернулась в Польшу после войны из-за мужа. Но дело было ещё и в том, что она рассорилась с польскими товарищами (хотя в 1948 году её пригласили на объединительный съезд ПСП и Польской рабочей партии).Из-за импульсивного характера она отталкивала от себя даже соратников. Позже её бросил и Корнийчук, который неоднократно изменял Василевской. В своем завещании она просила, чтобы их не хоронили вместе. По воспоминаниям современников, причина была в мужественности и властности Василевская. Фидель Кастро, проигравший ей соревнование по рубке сахарного тростника на Кубе, сравнил характер писательницы с мачете.Но больше всего писательница переживала не по семейным поводам, а из-за политических изменений в Польше и СССР после ХХ съезда КПСС, которые она считала изменой делу Сталина и мирового коммунизма. И дело было не только Сталинских премиях (их Василевская получала ещё дважды – в 1946 за повесть "Просто любовь" и в 1952 за трилогию "Песнь над водами"). Она искренне верила в коммунизм, считая его "концом истории".В ПНР Ванда Василевская была объектом официального культа в меняющихся формах (в зависимости от текущих потребностей) – как символ нового строя и прогресса или героизма и жертвенности, её именами в ПНР ещё при жизни называли улицы. Но с начала 1990-х годов они стали исчезать из польских населённых пунктов, а после принятия закона о декоммунизации их не стало вовсе. Улица её имени в Киеве в 2015 году переименована в улицу Януша Корчака.В нынешней Польше Ванда Василевская считается символом национального предательства. Пётр Липинский, автор биографии писательницы, вышедшей в 2023 году под заголовком "Василевская. Чёрно-белая", и вовсе называет её "самой ненавидимой полькой в мире". И это несмотря на то, что есть сотни свидетельств того, как в 1939-41 годах Василевская чуть ли не ежедневно вмешивалась в деятельность милиции и НКВД, занимавшихся выселениями поляков с приграничных территорий. Случалось, что Василевская в последний момент вытаскивала людей из поездов.Ванда Василевская играла свою роль "живого памятника" новой Польши до конца, хотя это бремя привело к расстройству здоровья писательницы, которая в письмах к матери связывала все свои недуги с "нервами". Судя по всему, именно вследствие стресса после похорон Максима Рыльского, Ванда Василевская умерла 29 июля 1964 года от сердечного приступа. Похоронена писательница на Байковом кладбище в Киеве, на памятнике надписи на украинском и польском языках. Его киевские власти пока не снесли, хотя улица её имени сменила название в 2018 году.

https://ukraina.ru/20241222/1030069526.html

https://ukraina.ru/20241026/1050441319.html

https://ukraina.ru/20200525/1027775917.html

https://ukraina.ru/20240721/1048102082.html

https://ukraina.ru/20230816/1048677616.html

польша

львов

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, история украины, польша, львов, ссср, иосиф сталин, корнейчук, нквд, кпу, писатель, литература, кино