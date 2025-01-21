"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы - 21.01.2025 Украина.ру
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"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы - 21.01.2025 Украина.ру
"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
Уехавшие в Евросоюз белорусские националисты желают отторгнуть от Литвы часть территории. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко во время выступления на Минском автозаводе, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2025-01-21T17:37
2025-01-21T17:37
новости
литва
белоруссия
польша
александр лукашенко
ес
союзное государство
белорусская оппозиция
белорусские националисты
бывший ссср
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По словам Лукашенко, в Белоруссии немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. При этом, отметила президентская пресс-служба, он призвал уехавших в ЕС оппозиционеров возвращаться. В официальном сообщении таких граждан назвали "беглыми"."Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал Лукашенко. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор".Государственную комиссию по рассмотрению вопросов о возвращении уехавших в ЕС оппозиционеров и диссидентов возглавляет генпрокурор Андрей Швед. По словам Лукашенко, в состав этой комиссии также входят представители рабочих, крестьян и СМИ.Лукашенко также рассказал, что часть уехавших из Белоруссии после президентской кампании 2020 года находятся на содержании Запада, им "деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают".Он также рассказал рабочим МАЗ о планах белорусских националистов, уехавших в соседние страны ЕС."В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим. президентской пресс-службы). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим. президентской пресс-службы). И там уже создать свое марионеточное правительство", - заявил Лукашенко.Он предложил разбираться с такими гражданами Белоруссии тем, кто их позвал в Литву и Польшу.Также на эту тему: Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
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новости, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко, ес, союзное государство, белорусская оппозиция, белорусские националисты, бывший ссср, постсоветское пространство, президентские выборы, евросоюз, вильнюс, 2020 год
Новости, Литва, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, ЕС, Союзное государство, белорусская оппозиция, белорусские националисты, бывший СССР, постсоветское пространство, президентские выборы, Евросоюз, Вильнюс, 2020 год

"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы

17:37 21.01.2025
 
Александр Лукашенко 21.01.2024 посетил Минский автозавод
Александр Лукашенко 21.01.2024 посетил Минский автозавод
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Уехавшие в Евросоюз белорусские националисты желают отторгнуть от Литвы часть территории. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко во время выступления на Минском автозаводе, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, в Белоруссии немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. При этом, отметила президентская пресс-служба, он призвал уехавших в ЕС оппозиционеров возвращаться. В официальном сообщении таких граждан назвали "беглыми".
"Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал Лукашенко. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор".
Празднование Дня Независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2017
13 марта 2017, 15:10
Насаждение «свядомой» истории в Беларуси приведет к трагедии, как и на УкраинеВ московском издательстве «Книжный мир» издана книга белорусского историка Всеслава Зинькевича «Несвядомая» история Белой Руси». Как сказано в аннотации к ней «белорусская история излагается без националистических искажений и передергиваний, свойственных так называемым «свядомым» (сознательным) мифотворцам».
Государственную комиссию по рассмотрению вопросов о возвращении уехавших в ЕС оппозиционеров и диссидентов возглавляет генпрокурор Андрей Швед. По словам Лукашенко, в состав этой комиссии также входят представители рабочих, крестьян и СМИ.
Лукашенко также рассказал, что часть уехавших из Белоруссии после президентской кампании 2020 года находятся на содержании Запада, им "деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают".
"Украинцы аккуратно ведут себя. В Украине там боевики наши есть. Украинцы - они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве - им неймется", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
Он также рассказал рабочим МАЗ о планах белорусских националистов, уехавших в соседние страны ЕС.

"В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим. президентской пресс-службы). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим. президентской пресс-службы). И там уже создать свое марионеточное правительство", - заявил Лукашенко.
Он предложил разбираться с такими гражданами Белоруссии тем, кто их позвал в Литву и Польшу.
Также на эту тему: Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
 
НовостиЛитваБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоЕССоюзное государствобелорусская оппозициябелорусские националистыбывший СССРпостсоветское пространствопрезидентские выборыЕвросоюзВильнюс2020 год
 
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