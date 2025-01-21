"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы
Александр Лукашенко 21.01.2024 посетил Минский автозавод
Уехавшие в Евросоюз белорусские националисты желают отторгнуть от Литвы часть территории. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко во время выступления на Минском автозаводе, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, в Белоруссии немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. При этом, отметила президентская пресс-служба, он призвал уехавших в ЕС оппозиционеров возвращаться. В официальном сообщении таких граждан назвали "беглыми".
"Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал Лукашенко. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор".
13 марта 2017, 15:10Насаждение «свядомой» истории в Беларуси приведет к трагедии, как и на УкраинеВ московском издательстве «Книжный мир» издана книга белорусского историка Всеслава Зинькевича «Несвядомая» история Белой Руси». Как сказано в аннотации к ней «белорусская история излагается без националистических искажений и передергиваний, свойственных так называемым «свядомым» (сознательным) мифотворцам».
Государственную комиссию по рассмотрению вопросов о возвращении уехавших в ЕС оппозиционеров и диссидентов возглавляет генпрокурор Андрей Швед. По словам Лукашенко, в состав этой комиссии также входят представители рабочих, крестьян и СМИ.
"Украинцы аккуратно ведут себя. В Украине там боевики наши есть. Украинцы - они молодцы, близко к границе наших не подпускают, которые готовы захватить там какой-то район. Ребята, говорят, нам проблемы с Беларусью не надо. А вот в Польше и Литве - им неймется", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.
Он также рассказал рабочим МАЗ о планах белорусских националистов, уехавших в соседние страны ЕС.
"В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим. президентской пресс-службы). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим. президентской пресс-службы). И там уже создать свое марионеточное правительство", - заявил Лукашенко.
"В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим. президентской пресс-службы). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим. президентской пресс-службы). И там уже создать свое марионеточное правительство", - заявил Лукашенко.
Он предложил разбираться с такими гражданами Белоруссии тем, кто их позвал в Литву и Польшу.