https://ukraina.ru/20250121/1060446853.html

"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы

"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы - 21.01.2025 Украина.ру

"Беларусь 2": Лукашенко раскрыл планы белорусских националистов по отторжению части Литвы

Уехавшие в Евросоюз белорусские националисты желают отторгнуть от Литвы часть территории. Об этом 21 января заявил Александр Лукашенко во время выступления на Минском автозаводе, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-01-21T17:37

2025-01-21T17:37

2025-01-21T17:37

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По словам Лукашенко, в Белоруссии немало проблемных вопросов и недостатков, над устранением которых надо работать. При этом, отметила президентская пресс-служба, он призвал уехавших в ЕС оппозиционеров возвращаться. В официальном сообщении таких граждан назвали "беглыми"."Но говорить о том, что мы такие-сякие, и поливать нас грязью, сбежав за границу… Там сегодня половина точно хочет обратно вернуться, - сказал Лукашенко. - Пожалуйста. Это ваша тоже земля. Может, вы одурели, очумели в свое время, заняли такую позицию. Человеку надо всегда давать шанс. Пожалуйста - возвращайтесь. Но к Шведу - генеральный прокурор".Государственную комиссию по рассмотрению вопросов о возвращении уехавших в ЕС оппозиционеров и диссидентов возглавляет генпрокурор Андрей Швед. По словам Лукашенко, в состав этой комиссии также входят представители рабочих, крестьян и СМИ.Лукашенко также рассказал, что часть уехавших из Белоруссии после президентской кампании 2020 года находятся на содержании Запада, им "деньги западники, американцы в основном в Польше, Литве подкидывают".Он также рассказал рабочим МАЗ о планах белорусских националистов, уехавших в соседние страны ЕС."В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно. Действительно белорусский край. Я говорю: ничего, подождите, скоро на Белосточчине и в прилегающих районах Польши, наши где сидят, тоже скажут, что это - белорусские (территории. - Прим. президентской пресс-службы). И уже литовцы не знают, что с ними делать. У них уже мозги набекрень. Они уже готовы литовскую часть территории прихватить и присоединить или создать там анклав какой-то и назвать "Беларусь 2" или еще (как-то. - Прим. президентской пресс-службы). И там уже создать свое марионеточное правительство", - заявил Лукашенко.Он предложил разбираться с такими гражданами Белоруссии тем, кто их позвал в Литву и Польшу.Также на эту тему: Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"

https://ukraina.ru/20170313/1018402138.html

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новости, литва, белоруссия, польша, александр лукашенко, ес, союзное государство, белорусская оппозиция, белорусские националисты, бывший ссср, постсоветское пространство, президентские выборы, евросоюз, вильнюс, 2020 год