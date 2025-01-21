https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html

Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет

Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет - 21.01.2025 Украина.ру

Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроет

Военные США небезосновательно воспринимают Россию как угрозу. И дело не в том, что мы собираемся на них напасть, а в том, что у нас есть возможности нанести Америке военное поражение. В то же время США с нами ничего сделать не могут. Для этого им нужно мобилизовать все западное сообщество.

2025-01-21T17:27

2025-01-21T17:27

2025-01-21T17:27

интервью

сша

украина

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

санкции

переговоры

инаугурация

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.— Андрей Анатольевич, какие у вас в целом остались впечатления от инаугурации Трампа — от его заявлений и первых указов?— Трамп одним своим велением отменил 78 указов Байдена. Он принял целый пакет мер по борьбе с миграцией, снова открыл бурение на шельфе, помиловал много своих сторонников, а также объявил о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. Последнее — вообще смешно, учитывая, что в 2017 году он уже из него выходил. (В 2021 при Байдене Штаты туда вернулись, а теперь Трамп снова оттуда вышел). Кроме того, Трамп отменил все программы по поощрению гендерного равноправия.То есть в целом Трамп в первый же день выполнил свои обещания. Но принять указы — это одно. Нужно же еще их выполнить. Когда все эти вопросы перейдут на уровень ведомств и штатов, мы поймем, насколько глубинное государство проросло этими либеральными идеями и каким образом Трамп эту повестку будет менять.Пока Трамп подписал указ, запрещающий чиновникам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока он не установит "полный контроль" над федеральным правительством.Сейчас в США практически заморожен прием новых чиновников, а ведомства должны ограничиться кадровым составом, который есть сейчас. Часть из них сидела на удаленке, а сейчас Трамп приказал всем выйти на рабочие места. Учитывая, что люди привыкли сидеть дома и получать при этом деньги от государства, это вызовет недовольство среди чиновников. Думаю, что он отсеет какую-то их часть и наберет новых.Повторюсь, Трамп озвучил все свои хотелки и принял соответствующие нормативные акты. Как они будут решаться — вопрос. Особенно главное его обещание — решить проблемы с миграцией. Мигрантов в Америке около 11 миллионов, многие из которых живут уже 10 лет. Если он начнет с ними разбираться, это затронет не только самих мигрантов, но и работодателей, и либеральные круги. Проблема будет серьезной.Трамп же уже отменил практику "поймай и отпусти", в рамках которой полиция ловила мигрантов и отпускала на свободу их на то время, пока ожидалось слушанье по их делам в федеральном суде. Трамп же придерживается подхода "Оставайся в Мексике". То есть если ты хочешь жить в США, подай заявление и жди на территории своей страны.Трамп начал активно, но у него другого выхода нет, потому что он слишком сильно раздул ожидания своего электората. Насколько эффективны будут эти меры зависит от того, насколько решительно он будет действовать. На первой сроке у него такой возможности не было, потому что его предыдущая команда работала в рамках двухпартийной системы, а сейчас он этот подход будет ломать. Это спровоцирует ответную реакцию. И Трамп, как человек резкий, будет реагировать на эту ответную реакцию достаточно жестко.— Появилась новость, что США могут дать Киеву новые вооружения, а Трамп обещал закончить этот конфликт. Учитывая, как Трамп активно начал свое президентство, что мы можем ожидать от него по Украине?— Трамп будет пересматривать все свои заявления. При этом от конкретной риторики по Украине во время инаугурационной речи Трамп воздерживался. Он лишь сказал: "Это ужасная война, которая ведет к гибели массы молодых людей с обеих сторон и может спровоцировать Третью мировую войну".Трамп прекрасно понимает, что ему предстоит иметь дело с Россией — ядерной державой номер один. Сами американские аналитики говорят, что у нас есть вооружения, которых нет у них. Все-таки Путин сумел опередить Штаты по модернизации нашей ядерной триады (ракеты, подводные лодки и авиация), а они только планируют это сделать. Но на это нужно время и очень большие деньги.— У США разве не сильный флот?— У них нет новых подводных лодок (только типа "Огайо"). "Коламбия" еще не введена в эксплуатацию. У них проблемы с авианосцами. Их "Джеральд Р. Форд" вошел в эксплуатацию только в 2017 году, а второй новый авианосец "Джон Ф. Кеннеди" должен был появиться еще в 2022 году, но его до сих пор нет.Пока все американские авианосцы — это большая мишень для гиперзвуковых ракет. После СВО американцы их стали модернизировать, но в целом они от нас отстают и бросаются вдогонку. Успеют они нас догнать или нет — вопрос.Да, американцы умеют мобилизовываться. Трамп может выполнить программы перевооружения, запланированные на 2035 год, потому что он обещал создать сильную Америку и мощную армию, сократив всякие там программы инклюзивности в вооруженных силах и сосредоточив все ресурсы на главных вопросах.И в этом отношении Трамп получит как двухпартийную поддержку, так и поддержку в обществе.Потому-то Трамп и избегал заявлений по Украине. Политика по Украине — это политика по России. С ней он пока не определился.На первом сроке Трамп забрал нашу дипломатическую собственность в виде консульства в Сан-Франциско (оно не было арендовано) — это было просто немыслимое нарушение. Такого никогда не было в истории современной мировой дипломатии.— Вернет он ее нам?— Не знаю...Понимаете, санкции — это не только попытка кого-то наказать или склонить оппонента к определенным решениям. Это еще и приглашение к переговорам. У нас же нет с Америкой серьезной торговли, мы не так серьезно зависим от них, как от Китая или Европы. И по экономике Штаты никак не могут нас прищучить.Возьмем те же замороженные активы. Большая часть из них лежит в Европе. То есть американцам надо заставить европейцев эти активы использовать, а Европа на это не идет, опасаясь последствий.То есть сами США с нами ничего сделать не могут. Им нужно для этого мобилизовать все западное сообщество. И когда Запад вводит против нас санкции, он пытается сказать: "Мы снимем с вас санкции, если вы пойдете на такие-то уступки в том числе по Украине". Это же Трамп принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", и нас в этот закон включил. То есть он нас определил как противников. Как он отменит этот закон, если Байден ввел два указа, что его отменять нельзя? Тут надо договариваться с Конгрессом, а в Конгрессе немало людей, которые не любят Россию.Тот же Марк Рубио не будет отвечать за Россию. Он будет отвечать за западное полушарие. При этом в Конгрессе он проявил себя как активный русофоб. Линдси Грэм тоже считает, что США могут стать великими только тогда, когда устранят Россию и Китай.Сейчас Трампу предстоит принять два документа: "Стратегия национальной обороны" и "Стратегия национальной безопасности". И там ничего не изменится по поводу России. Сами американские военные небезосновательно воспринимают нас как угрозу. И дело не в том, что мы собираемся на них напасть, а в том, что у нас есть возможности нанести Америке военное поражение.Тем более, что мы не идем на переговоры.Все это входит в украинский трек.К тому же, Трамп стал первым, кто открыл ящик Пандоры в области вооружений для Украины. Наверное, до СВО Запад передавал Киеву технику тайно, но Трамп первым признал, что они поставили туда "Джавелины". Не знаю, поставит ли Трамп на Украину "Томагавки", но вопрос JASSM уже обсуждался. А ведь эта ракета с дальностью более 500 километров.Я думаю, что Трамп не будет сам вмешиваться в конфликт. Он будет перебрасывать ответственность за Украину на Европу.— Вы еще говорили, что Трамп не будет сокращать американские военные базы по всему миру. А нам на это как реагировать? Тоже где-то свои базы размещать?— Базы – это дорого. В США, например, постоянно обсуждается вопрос, от каких военных объектов можно избавиться. И для этого надо договариваться с теми или иными странами. С какой стати тот же Вьетнам будет возвращать нам базу в Камране, если у него неплохие отношения с Вашингтоном?Я уже не говорю о проблеме с нашими базами в Сирии.Чтобы снабжать базы, нам нужен сильный флот. Мы — не морская держава. В том смысле, что все боятся наших стратегических и многоцелевых подводных лодок, но надводный флот у нас не так велик. А что у нас с танкерами? США причислили к нашему теневому флоту 183 судов. Китайские и индийские компании, которые торгуют российской нефтью, стали опасаться за свои финансы и логистику. Теперь они будут выторговывать для себя новые условия.Конечно, мы найдем способ эти санкции обойти. Но США своими санкциями дают возможность нашим партнерам выторговывать для себя новые условия, которые идут нам в ущерб.Можно сколько угодно ругать Байдена, но при всей позорности ухода из Афганистана он все сделал правильно, потому что Америка вывела своих военнослужащих из-под удара. Сейчас Вашингтон поставляет оружие украинским боевикам, которые стреляют в нас. Мы могли бы делать то же самое в Афганистане, но Байден лишил нас этого козыря.О том, как будут развиваться отношения США с Россией, Украиной, Европой и Китаем с приходом Трампа к власти, в интервью Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20211028/1032560525.html

https://ukraina.ru/20250121/1060426839.html

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Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, санкции, переговоры, инаугурация, вооружения, флот