https://ukraina.ru/20240829/1057106416.html

Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"

Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" - 29.08.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"

Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова.

2024-08-29T07:08

2024-08-29T07:08

2024-08-29T07:09

интервью

украина

франция

сша

павел дуров

камала харрис

telegram

чечня

геноцид

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_52:0:865:458_1920x0_80_0_0_653146929d03928773526e37a96a3f1c.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин.Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже 29 августа. Ранее, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что замглавы президентского офиса на Украине Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили этнические чистки на Украине, в том числе убивали чеченцев. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих.— Дмитрий Игнатьевич, чем может закончится история с обвинениями против Павла Дурова? (Допустим, есть два варианта. Первый — Дуров не отдает шифры от мессенджера, и его сажают. Второй — он отдает пароли спецслужбам Франции, и тогда все российские, и не только, переписки попадают в руки наших врагов.)— Я пошел в школу в Москве как раз рядом с "уголком Дурова". Частенько там бывал. Но запомнил только енота, который непрерывно, что-то стирал.Сейчас вся Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера. Точнее — копается в нем. Кому, что нравится. Есть такая "манечка" у фетишистов — нюхать чужое бельецо…Технические же аспекты этих событий сильно преувеличены.Я не специалист в программировании, но знаю, что любые мессенджеры просушиваются, просматриваются всеми, кому не лень: спецслужбами, персоналом, просто состоятельными любопытными… В военном плане, "телега" вообще используется только там, где нужна скорость общения и простота операций, но не конфиденциальность.Рассказал бы вам анекдот в тему, но он слишком уж неприличен...То есть, речь не идет о шпионских заморочках — шифрах, паролях, явках, малявах. Все дело в политических предпочтениях, геополитической ориентации, идеологической позиции.Павел, при всей к нему симпатии, вел себя как мажор, плейбой, мазохист — да еще и с "голубизной". Ванны со льдом, джеты с "горячим", везде он с обнаженным торсом. Все его считали своим: транслибералы и трансгендеры, культуристы и мультикультурники.Но сейчас мир начал по новому переструктурироваться и конкретезироваться. И от "общечеловека" потребовали определиться: с кем вы, инженер человеческих душ? Со своей исторической родиной? С ее недругами и конкурентами? С шейхами? С шайтанами?К тому же важно извлечь из этой ситуации очевидные уроки.— Какие, например?— По крайней мере, я бы назвал три урока: политический, этический и теологический.Первый заключается, в том, что при столкновении власти и денег, как правило, побеждает первая. Это сильный сигнал олигархам и всем сверхбогатым людям, особенно русским.Этический урок лучше всего выражен в нашей максиме — от тюрьмы и сумы не зарекайся.Когда Павел в шаловливой молодости запускал в Питере из окна самолетики с крупными купюрами и азартом смотрел как внизу из-за них дерутся простые люди, он не думал, что и сам может оказаться в подобной ситуации. Сейчас на киче, возможно, какой-то пахан будет смотреть как он дерется за пайку.Наконец, теологический урок. Нельзя глумится над Богом, даже если его нет. Зря Павел, якобы по приколу, вступил в некую секту "летающих макарон". Бог способен защитить, даже если его нет. А вот макароны не защитят. Даже летающие.Вообще, Дурова, конечно, жаль. Как талантливого менеджера, удачливого авантюриста, многодетного отца. Надеюсь, он достойно пройдет испытания "любовью по-французски". И выйдет из него с чистой совестью на радость миллиарда сетевых пользователей, 5 органических и почти 100 пробирочных детей.Павел первый сегодня в Интернете. Или станет таковым в ближайшее время, потому что "мировой паутине" нужен свой легендарный "веган-паук". Если, конечно, Дуров не повторит судьбу самодержавца Павла Первого.— Президентские выборы в США претендуют на звание самого интригующего политического сериала. Ситуация меняется каждый день — зачастую кардинально. Трамп привлек к предстоящим дебатам одну из бывших соперниц Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард, покинувшую партию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. То есть орудием в избирательной гонке против соперницы-женщины Трамп выставил женщину. Как вам такой психологическо-политический ход?— Да, выборы в Штатах, пожалуй, главное политическое событие сезона. По последствиям, уж точно. Но главную интригу я вижу не гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис.У последней только два преимущества, и те — иллюзорные. По многим другим, дама проигрывает рыжему мачо. Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа, сражается девушка с дедушкой. И это пока работает. Сильно! Молодые избиратели составляют в Штатах большинство, и они признают Харрис за "свою". Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России — это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный.Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!То есть, исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя, все это уже не важно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения.И тут у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Но есть Илон, наш Маск, который может подстраховаться и продублировать в электронном виде все процедуры.Поэтому, на мой взгляд, почти все станет ясно именно к этой дате. Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит избирательная компания фактически завершилась.Давайте и мы от редакции пошлем моложавой пенсионерке на день рождения клубок шерсти со спицами — только с костяными. Металлические не пропустит металлодетектор в посольстве.— Вы родились в Грозном, что думаете о заявлении Зеленского про этнические чистки на Украине и убийство чеченцев? Какую это у вас вызывает реакцию?— Честно говоря, я не слежу за словоизвержением второстепенных украинских чиновников. Тем более, с сомнительной легитимностью. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в этом плане.Что касается убийства пленных, то это, несомненно, военное преступление. Мне довелось побывать на трех или четырех локальных войнах — везде это трактуется именно так.К тому же мой отец, который закончил Великую Отечественную войну капитаном военной разведки, рассказывал, что за подобный проступок можно было и погоны потерять, и под трибунал попасть. Соответственно, мое отношение — однозначное.А родился я действительно недалеко от Грозного. Только не в самом городе, а в селении на берегу прозрачной Сунжи. Там, кстати говоря, сейчас идет процесс против ваххабитов, которые планировали террористическую атаку на православную церковь.Меня воспитывала сельская учительница баба Катя — поскольку родители постоянно были в разъездах. Она учила меня крайне деликатно относиться к привычкам, обычаям, нравам моих разноплеменных друзей. Наверное, поэтому я крепко дружил и с чеченами, и с ингушами, и с осетинами. В одну прекрасную осетинку Татошку, сестру моего главного друга Чермена, даже был влюблен. Правда не женился — нам тогда было лет по шесть. Такие вот воспоминания о детстве в Чечне. Спасибо, что напомнили.Более подробно о пресс-конференции нелегитимного главы Украины в материале Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240827/1057078361.html

https://ukraina.ru/20240826/1057048095.html

https://ukraina.ru/20240827/1057077522.html

украина

франция

сша

чечня

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, франция, сша, павел дуров, камала харрис, telegram, чечня, геноцид, выборы, россия, военнопленные, митрополит павел, украина.ру