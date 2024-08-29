Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" - 29.08.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"
Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова" - 29.08.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"
Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова.
2024-08-29T07:08
2024-08-29T07:09
интервью
украина
франция
сша
павел дуров
камала харрис
telegram
чечня
геноцид
выборы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин.Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже 29 августа. Ранее, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что замглавы президентского офиса на Украине Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили этнические чистки на Украине, в том числе убивали чеченцев. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих.— Дмитрий Игнатьевич, чем может закончится история с обвинениями против Павла Дурова? (Допустим, есть два варианта. Первый — Дуров не отдает шифры от мессенджера, и его сажают. Второй — он отдает пароли спецслужбам Франции, и тогда все российские, и не только, переписки попадают в руки наших врагов.)— Я пошел в школу в Москве как раз рядом с "уголком Дурова". Частенько там бывал. Но запомнил только енота, который непрерывно, что-то стирал.Сейчас вся Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера. Точнее — копается в нем. Кому, что нравится. Есть такая "манечка" у фетишистов — нюхать чужое бельецо…Технические же аспекты этих событий сильно преувеличены.Я не специалист в программировании, но знаю, что любые мессенджеры просушиваются, просматриваются всеми, кому не лень: спецслужбами, персоналом, просто состоятельными любопытными… В военном плане, "телега" вообще используется только там, где нужна скорость общения и простота операций, но не конфиденциальность.Рассказал бы вам анекдот в тему, но он слишком уж неприличен...То есть, речь не идет о шпионских заморочках — шифрах, паролях, явках, малявах. Все дело в политических предпочтениях, геополитической ориентации, идеологической позиции.Павел, при всей к нему симпатии, вел себя как мажор, плейбой, мазохист — да еще и с "голубизной". Ванны со льдом, джеты с "горячим", везде он с обнаженным торсом. Все его считали своим: транслибералы и трансгендеры, культуристы и мультикультурники.Но сейчас мир начал по новому переструктурироваться и конкретезироваться. И от "общечеловека" потребовали определиться: с кем вы, инженер человеческих душ? Со своей исторической родиной? С ее недругами и конкурентами? С шейхами? С шайтанами?К тому же важно извлечь из этой ситуации очевидные уроки.— Какие, например?— По крайней мере, я бы назвал три урока: политический, этический и теологический.Первый заключается, в том, что при столкновении власти и денег, как правило, побеждает первая. Это сильный сигнал олигархам и всем сверхбогатым людям, особенно русским.Этический урок лучше всего выражен в нашей максиме — от тюрьмы и сумы не зарекайся.Когда Павел в шаловливой молодости запускал в Питере из окна самолетики с крупными купюрами и азартом смотрел как внизу из-за них дерутся простые люди, он не думал, что и сам может оказаться в подобной ситуации. Сейчас на киче, возможно, какой-то пахан будет смотреть как он дерется за пайку.Наконец, теологический урок. Нельзя глумится над Богом, даже если его нет. Зря Павел, якобы по приколу, вступил в некую секту "летающих макарон". Бог способен защитить, даже если его нет. А вот макароны не защитят. Даже летающие.Вообще, Дурова, конечно, жаль. Как талантливого менеджера, удачливого авантюриста, многодетного отца. Надеюсь, он достойно пройдет испытания "любовью по-французски". И выйдет из него с чистой совестью на радость миллиарда сетевых пользователей, 5 органических и почти 100 пробирочных детей.Павел первый сегодня в Интернете. Или станет таковым в ближайшее время, потому что "мировой паутине" нужен свой легендарный "веган-паук". Если, конечно, Дуров не повторит судьбу самодержавца Павла Первого.— Президентские выборы в США претендуют на звание самого интригующего политического сериала. Ситуация меняется каждый день — зачастую кардинально. Трамп привлек к предстоящим дебатам одну из бывших соперниц Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард, покинувшую партию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. То есть орудием в избирательной гонке против соперницы-женщины Трамп выставил женщину. Как вам такой психологическо-политический ход?— Да, выборы в Штатах, пожалуй, главное политическое событие сезона. По последствиям, уж точно. Но главную интригу я вижу не гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис.У последней только два преимущества, и те — иллюзорные. По многим другим, дама проигрывает рыжему мачо. Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа, сражается девушка с дедушкой. И это пока работает. Сильно! Молодые избиратели составляют в Штатах большинство, и они признают Харрис за "свою". Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России — это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный.Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!То есть, исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя, все это уже не важно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения.И тут у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Но есть Илон, наш Маск, который может подстраховаться и продублировать в электронном виде все процедуры.Поэтому, на мой взгляд, почти все станет ясно именно к этой дате. Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит избирательная компания фактически завершилась.Давайте и мы от редакции пошлем моложавой пенсионерке на день рождения клубок шерсти со спицами — только с костяными. Металлические не пропустит металлодетектор в посольстве.— Вы родились в Грозном, что думаете о заявлении Зеленского про этнические чистки на Украине и убийство чеченцев? Какую это у вас вызывает реакцию?— Честно говоря, я не слежу за словоизвержением второстепенных украинских чиновников. Тем более, с сомнительной легитимностью. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в этом плане.Что касается убийства пленных, то это, несомненно, военное преступление. Мне довелось побывать на трех или четырех локальных войнах — везде это трактуется именно так.К тому же мой отец, который закончил Великую Отечественную войну капитаном военной разведки, рассказывал, что за подобный проступок можно было и погоны потерять, и под трибунал попасть. Соответственно, мое отношение — однозначное.А родился я действительно недалеко от Грозного. Только не в самом городе, а в селении на берегу прозрачной Сунжи. Там, кстати говоря, сейчас идет процесс против ваххабитов, которые планировали террористическую атаку на православную церковь.Меня воспитывала сельская учительница баба Катя — поскольку родители постоянно были в разъездах. Она учила меня крайне деликатно относиться к привычкам, обычаям, нравам моих разноплеменных друзей. Наверное, поэтому я крепко дружил и с чеченами, и с ингушами, и с осетинами. В одну прекрасную осетинку Татошку, сестру моего главного друга Чермена, даже был влюблен. Правда не женился — нам тогда было лет по шесть. Такие вот воспоминания о детстве в Чечне. Спасибо, что напомнили.Более подробно о пресс-конференции нелегитимного главы Украины в материале Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20240827/1057078361.html
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интервью, украина, франция, сша, павел дуров, камала харрис, telegram, чечня, геноцид, выборы, россия, военнопленные, митрополит павел, украина.ру
Интервью, Украина, Франция, США, Павел Дуров, Камала Харрис, Telegram, Чечня, геноцид, выборы, Россия, военнопленные, Митрополит Павел, Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока в США сражаются дедушка с девушкой, Франция превращается в "уголок Дурова"

07:08 29.08.2024 (обновлено: 07:09 29.08.2024)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин.
Павла Дурова освободили из-под стражи после суда в Париже 29 августа.
Ранее, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что замглавы президентского офиса на Украине Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили этнические чистки на Украине, в том числе убивали чеченцев. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих.
— Дмитрий Игнатьевич, чем может закончится история с обвинениями против Павла Дурова? (Допустим, есть два варианта. Первый — Дуров не отдает шифры от мессенджера, и его сажают. Второй — он отдает пароли спецслужбам Франции, и тогда все российские, и не только, переписки попадают в руки наших врагов.)
— Я пошел в школу в Москве как раз рядом с "уголком Дурова". Частенько там бывал. Но запомнил только енота, который непрерывно, что-то стирал.
Сейчас вся Франция превращается в "уголок Дурова", где все политическое руководство истово стирает "грязное белье" миллиардера. Точнее — копается в нем. Кому, что нравится. Есть такая "манечка" у фетишистов — нюхать чужое бельецо…
Технические же аспекты этих событий сильно преувеличены.
Я не специалист в программировании, но знаю, что любые мессенджеры просушиваются, просматриваются всеми, кому не лень: спецслужбами, персоналом, просто состоятельными любопытными… В военном плане, "телега" вообще используется только там, где нужна скорость общения и простота операций, но не конфиденциальность.
Рассказал бы вам анекдот в тему, но он слишком уж неприличен...
То есть, речь не идет о шпионских заморочках — шифрах, паролях, явках, малявах. Все дело в политических предпочтениях, геополитической ориентации, идеологической позиции.
Павел, при всей к нему симпатии, вел себя как мажор, плейбой, мазохист — да еще и с "голубизной". Ванны со льдом, джеты с "горячим", везде он с обнаженным торсом. Все его считали своим: транслибералы и трансгендеры, культуристы и мультикультурники.
Но сейчас мир начал по новому переструктурироваться и конкретезироваться. И от "общечеловека" потребовали определиться: с кем вы, инженер человеческих душ? Со своей исторической родиной? С ее недругами и конкурентами? С шейхами? С шайтанами?
К тому же важно извлечь из этой ситуации очевидные уроки.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Какие, например?
— По крайней мере, я бы назвал три урока: политический, этический и теологический.
Первый заключается, в том, что при столкновении власти и денег, как правило, побеждает первая. Это сильный сигнал олигархам и всем сверхбогатым людям, особенно русским.
Этический урок лучше всего выражен в нашей максиме — от тюрьмы и сумы не зарекайся.
Когда Павел в шаловливой молодости запускал в Питере из окна самолетики с крупными купюрами и азартом смотрел как внизу из-за них дерутся простые люди, он не думал, что и сам может оказаться в подобной ситуации. Сейчас на киче, возможно, какой-то пахан будет смотреть как он дерется за пайку.
Наконец, теологический урок. Нельзя глумится над Богом, даже если его нет. Зря Павел, якобы по приколу, вступил в некую секту "летающих макарон". Бог способен защитить, даже если его нет. А вот макароны не защитят. Даже летающие.
Вообще, Дурова, конечно, жаль. Как талантливого менеджера, удачливого авантюриста, многодетного отца. Надеюсь, он достойно пройдет испытания "любовью по-французски". И выйдет из него с чистой совестью на радость миллиарда сетевых пользователей, 5 органических и почти 100 пробирочных детей.
Павел первый сегодня в Интернете. Или станет таковым в ближайшее время, потому что "мировой паутине" нужен свой легендарный "веган-паук". Если, конечно, Дуров не повторит судьбу самодержавца Павла Первого.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2024
27 августа, 20:33
Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзниковПрезидентские выборы в США 2024 года претендуют на звание самого интригующего политического сериала: ситуация меняется практически с каждым днём, причём порой кардинально
— Президентские выборы в США претендуют на звание самого интригующего политического сериала. Ситуация меняется каждый день — зачастую кардинально. Трамп привлек к предстоящим дебатам одну из бывших соперниц Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард, покинувшую партию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. То есть орудием в избирательной гонке против соперницы-женщины Трамп выставил женщину. Как вам такой психологическо-политический ход?
— Да, выборы в Штатах, пожалуй, главное политическое событие сезона. По последствиям, уж точно.
Но главную интригу я вижу не гендерных аспектах. Да, борьба женщин в грязи, даже политической, захватывающее зрелище. Но не это главное. Все же основное столкновение — это противостояние самого Трампа с Харрис.
У последней только два преимущества, и те — иллюзорные. По многим другим, дама проигрывает рыжему мачо.
Я бы обратил внимание на следующее преимущество. Технологи посоветовали Камале сделать чуть ли не базовый акцент на разнице возрастов претендентов. Типа, сражается девушка с дедушкой. И это пока работает.
Сильно! Молодые избиратели составляют в Штатах большинство, и они признают Харрис за "свою". Но в полночь на 20 октября эта президентская карета превратится в тыкву. Камале стукнет 60 лет! В России — это уверенный пенсионный возраст для женщины. В Штатах — предпенсионный.
Злая ирония судьбы в том, что тогда уже будут сражаться за главное кресло фактически два пенсионера: бабушка с дедушкой!
То есть, исчезает главный козырь претендентки. Да, остается хорошая косметика, дорогая пластика, правда, проблемная шея… Хотя, все это уже не важно. Важно то, что за власть борются фактически люди одного поколения.
И тут у Харрис шансов практически нет — кроме "правильного подсчета голосов". Но есть Илон, наш Маск, который может подстраховаться и продублировать в электронном виде все процедуры.
Поэтому, на мой взгляд, почти все станет ясно именно к этой дате. Если нация саму дату заметит, начнет поздравлять новоиспеченную бабушку типичными подарками — шлепанцами с помпонами, цветочной рассадой, уютными душегрейками — значит избирательная компания фактически завершилась.
Давайте и мы от редакции пошлем моложавой пенсионерке на день рождения клубок шерсти со спицами — только с костяными. Металлические не пропустит металлодетектор в посольстве.
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
26 августа, 12:40
Харрис станет катастрофой для США - МаскАмериканский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х (заблокирована в РФ), что вице-президент США Камала Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих выборах
— Вы родились в Грозном, что думаете о заявлении Зеленского про этнические чистки на Украине и убийство чеченцев? Какую это у вас вызывает реакцию?
— Честно говоря, я не слежу за словоизвержением второстепенных украинских чиновников. Тем более, с сомнительной легитимностью. Поэтому мне сложно что-либо комментировать в этом плане.
Что касается убийства пленных, то это, несомненно, военное преступление. Мне довелось побывать на трех или четырех локальных войнах — везде это трактуется именно так.
К тому же мой отец, который закончил Великую Отечественную войну капитаном военной разведки, рассказывал, что за подобный проступок можно было и погоны потерять, и под трибунал попасть. Соответственно, мое отношение — однозначное.
А родился я действительно недалеко от Грозного. Только не в самом городе, а в селении на берегу прозрачной Сунжи. Там, кстати говоря, сейчас идет процесс против ваххабитов, которые планировали террористическую атаку на православную церковь.
Меня воспитывала сельская учительница баба Катя — поскольку родители постоянно были в разъездах. Она учила меня крайне деликатно относиться к привычкам, обычаям, нравам моих разноплеменных друзей.
Наверное, поэтому я крепко дружил и с чеченами, и с ингушами, и с осетинами. В одну прекрасную осетинку Татошку, сестру моего главного друга Чермена, даже был влюблен. Правда не женился — нам тогда было лет по шесть.
Такие вот воспоминания о детстве в Чечне. Спасибо, что напомнили.
27 августа, 16:34
Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Вероятно, речь идет об убийствах плененных российских военнослужащих. Об этом 27 августа в Киеве заявил журналистам Владимир Зеленский
Более подробно о пресс-конференции нелегитимного главы Украины в материале Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция.
 
ИнтервьюУкраинаФранцияСШАПавел ДуровКамала ХаррисTelegramЧечнягеноцидвыборыРоссиявоеннопленныеМитрополит ПавелУкраина.ру
 
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