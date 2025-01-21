Главное за ночь 21 января
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской, а также один – над Курской областью, сообщили в Минобороны.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области подразделения нашей морской пехоты продолжают вести упорные бои за деревню Куриловка, существенно продвинулись по территории хутора Никольский и в ряде лесополос Суджанского района, сообщает группировка войск "Север". На территории Русского Поречного продолжаются следственные мероприятия по фактам военных преступлений ВСУ;
- после падения обороны противника во Времевке наши штурмовые подразделения группировки "Восток" продолжают вклинение в н.п. Великая (Большая) Новоселка. Воины-дальневосточники выбили противника и закрепились на северо-восточной и юго-восточной частях города. Продолжаются тяжелые бои. Командование противника приняло решение об эвакуации подразделений 1 президентской бригады НацГвардии Укарины, которые совместно со 110 омбр находятся в гарнизоне. Враг пытается любыми способами эвакуировать личный состав элитного формирования: плоты, веревочные переправы, попытки перейти Мокрые Ялы вброд;
- на Запорожском фронте противник стянул к Орехово около 20 единиц техники. На участке трассы Васильевка-Токмак ФПВ-дроны противника уже два дня активно охотятся за нашими машинами. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Верхняя Криница.
Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к "заключению сделки" с Россией. Он также сказал, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который может произойти уже "очень скоро".
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.