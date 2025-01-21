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Главное за ночь 21 января

Главное за ночь 21 января - 21.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 21 января

ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской,... Украина.ру, 21.01.2025

2025-01-21T08:07

2025-01-21T08:07

2025-01-21T08:07

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ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской, а также один – над Курской областью, сообщили в Минобороны.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области подразделения нашей морской пехоты продолжают вести упорные бои за деревню Куриловка, существенно продвинулись по территории хутора Никольский и в ряде лесополос Суджанского района, сообщает группировка войск "Север". На территории Русского Поречного продолжаются следственные мероприятия по фактам военных преступлений ВСУ;- после падения обороны противника во Времевке наши штурмовые подразделения группировки "Восток" продолжают вклинение в н.п. Великая (Большая) Новоселка. Воины-дальневосточники выбили противника и закрепились на северо-восточной и юго-восточной частях города. Продолжаются тяжелые бои. Командование противника приняло решение об эвакуации подразделений 1 президентской бригады НацГвардии Укарины, которые совместно со 110 омбр находятся в гарнизоне. Враг пытается любыми способами эвакуировать личный состав элитного формирования: плоты, веревочные переправы, попытки перейти Мокрые Ялы вброд;- на Запорожском фронте противник стянул к Орехово около 20 единиц техники. На участке трассы Васильевка-Токмак ФПВ-дроны противника уже два дня активно охотятся за нашими машинами. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Верхняя Криница.Спецслужбы ДНР задержали в Мариуполе шпиона ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ России по ДНР. Мужчина собирал информацию о военнослужащих ВС РФ.Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к "заключению сделки" с Россией. Он также сказал, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который может произойти уже "очень скоро".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны