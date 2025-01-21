Главное за ночь 21 января - 21.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 21 января
Главное за ночь 21 января - 21.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 21 января
ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской,... Украина.ру, 21.01.2025
2025-01-21T08:07
2025-01-21T08:07
новости
россия
курская область
донецкая народная республика
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны
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ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской, а также один – над Курской областью, сообщили в Минобороны.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области подразделения нашей морской пехоты продолжают вести упорные бои за деревню Куриловка, существенно продвинулись по территории хутора Никольский и в ряде лесополос Суджанского района, сообщает группировка войск "Север". На территории Русского Поречного продолжаются следственные мероприятия по фактам военных преступлений ВСУ;- после падения обороны противника во Времевке наши штурмовые подразделения группировки "Восток" продолжают вклинение в н.п. Великая (Большая) Новоселка. Воины-дальневосточники выбили противника и закрепились на северо-восточной и юго-восточной частях города. Продолжаются тяжелые бои. Командование противника приняло решение об эвакуации подразделений 1 президентской бригады НацГвардии Укарины, которые совместно со 110 омбр находятся в гарнизоне. Враг пытается любыми способами эвакуировать личный состав элитного формирования: плоты, веревочные переправы, попытки перейти Мокрые Ялы вброд;- на Запорожском фронте противник стянул к Орехово около 20 единиц техники. На участке трассы Васильевка-Токмак ФПВ-дроны противника уже два дня активно охотятся за нашими машинами. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Верхняя Криница.Спецслужбы ДНР задержали в Мариуполе шпиона ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ России по ДНР. Мужчина собирал информацию о военнослужащих ВС РФ.Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к "заключению сделки" с Россией. Он также сказал, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который может произойти уже "очень скоро".Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
россия
курская область
донецкая народная республика
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Главное за ночь 21 января

08:07 21.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПВО ночью перехватила и уничтожила 55 украинских беспилотников: 22 – над Брянской областью, 12 - над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть - над Воронежской, четыре – над Саратовской, а также один – над Курской областью, сообщили в Минобороны.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области подразделения нашей морской пехоты продолжают вести упорные бои за деревню Куриловка, существенно продвинулись по территории хутора Никольский и в ряде лесополос Суджанского района, сообщает группировка войск "Север". На территории Русского Поречного продолжаются следственные мероприятия по фактам военных преступлений ВСУ;
- после падения обороны противника во Времевке наши штурмовые подразделения группировки "Восток" продолжают вклинение в н.п. Великая (Большая) Новоселка. Воины-дальневосточники выбили противника и закрепились на северо-восточной и юго-восточной частях города. Продолжаются тяжелые бои. Командование противника приняло решение об эвакуации подразделений 1 президентской бригады НацГвардии Укарины, которые совместно со 110 омбр находятся в гарнизоне. Враг пытается любыми способами эвакуировать личный состав элитного формирования: плоты, веревочные переправы, попытки перейти Мокрые Ялы вброд;
- на Запорожском фронте противник стянул к Орехово около 20 единиц техники. На участке трассы Васильевка-Токмак ФПВ-дроны противника уже два дня активно охотятся за нашими машинами. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Верхняя Криница.
Спецслужбы ДНР задержали в Мариуполе шпиона ГУР МО Украины, сообщили в УФСБ России по ДНР. Мужчина собирал информацию о военнослужащих ВС РФ.
Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к "заключению сделки" с Россией. Он также сказал, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным, который может произойти уже "очень скоро".
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 21 января
08:00"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность"
07:00Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать
06:45Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины
06:40Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России
06:30Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
06:15Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска
06:00"ВСУ не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию в Курской области
05:45"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
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05:00Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
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