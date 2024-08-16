Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру
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Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру
Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
Даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. Украинская олигархическая оппозиция с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T06:00
2024-08-16T06:00
новости
запад
украина
курская область
владимир зеленский
марьяна безуглая
ростислав ищенко
верховная рада
украинская армия
валерий залужный
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Для процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть, рассказал эксперт.В том числе, пытаясь сместить Владимира Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место. Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию, добавил политолог.Такие депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский, резюмировал автор материала.* Внесён в российский перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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запад
украина
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новости, запад, украина, курская область, владимир зеленский, марьяна безуглая, ростислав ищенко, верховная рада, украинская армия, валерий залужный, оппозиция
Новости, Запад, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Ростислав Ищенко, Верховная Рада, украинская армия, Валерий Залужный, оппозиция

Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского

06:00 16.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. Украинская олигархическая оппозиция с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Для процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть, рассказал эксперт.
В том числе, пытаясь сместить Владимира Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место. Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию, добавил политолог.

"Вначале ставка делалась на [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, но он не оправдал возлагавшихся на него оппозицией надежд и спокойно уехал послом в Лондон. Стравить Зеленского с [главкомом ВСУ Александром] Сырским у оппозиции тоже не получилось. Сейчас они увидели свой шанс в оппозиции офицерства генералитету", - отметил Ищенко.

Такие депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский, резюмировал автор материала.
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
О том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
Вчера, 17:11
Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призракиВладимир Зеленский продолжает делать вид, что руководит территориями, которые давно находятся под контролем РФ. На этот раз он своим указом решил сменить руководителя города Токмак в Запорожской области. Подобная практика давно стала для Украины обыденной, на такие "администрации" выделяются деньги из бюджета, а чиновники исправно получают зарплаты
 
НовостиЗападУкраинаКурская областьВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяРостислав ИщенкоВерховная Радаукраинская армияВалерий Залужныйоппозиция
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
05:45Они фактически развалят фронт: эксперт о том, как "антизеленская оппозиция" раздувает недовольство ВСУ
05:30"Не задавая лишних вопросов": Ищенко о том, почему офицеры ВСУ отказываются посылать солдат на убой
05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
05:00Николай Межевич: Если на Украине удалось промыть голову пропагандой, то в Молдавии этого не достигли
04:45Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
04:30Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
03:30Надо читать документы: эксперт объяснил, почему после атаки в Курске Белоруссия не вмешалась в ход СВО
03:15Эксперт объяснил, почему офицеры и солдаты ВСУ выступают единым фронтом против штабных генералов
03:00Царев рассказал, как новая ж/д ветка улучшит логистику войск и почему ей не страшны удары ATACMS
20:48А крайний кто? Виновные в подрыве газопроводов назначены
20:36Неуловимые американские схемы. Как сербское оружие попало в Сирию, Йемен и на Украину
20:27"Она станет убийцей Украины": почему Зеленскому невыгодно, чтобы Харрис стала президентом США
19:05Президенты Польши и Украины сговорились о подрыве "Северных потоков" - экс-глава разведки ФРГ
18:45Эсесовцы под Суджей, план по защите Белгородской области. Итоги 15 августа на Украине
18:36Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
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