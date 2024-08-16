https://ukraina.ru/20240816/1056897289.html

Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского

Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского - 16.08.2024 Украина.ру

Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского

Даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. Украинская олигархическая оппозиция с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2024-08-16T06:00

2024-08-16T06:00

2024-08-16T06:00

новости

запад

украина

курская область

владимир зеленский

марьяна безуглая

ростислав ищенко

верховная рада

украинская армия

валерий залужный

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Для процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть, рассказал эксперт.В том числе, пытаясь сместить Владимира Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место. Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию, добавил политолог.Такие депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский, резюмировал автор материала.* Внесён в российский перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056885462.html

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новости, запад, украина, курская область, владимир зеленский, марьяна безуглая, ростислав ищенко, верховная рада, украинская армия, валерий залужный, оппозиция