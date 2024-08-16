Накануне капитуляции: Ищенко рассказал, как оппозиция задумала с помощью армии сместить Зеленского
Даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. Украинская олигархическая оппозиция с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Для процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть, рассказал эксперт.
В том числе, пытаясь сместить Владимира Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место. Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию, добавил политолог.
"Вначале ставка делалась на [бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, но он не оправдал возлагавшихся на него оппозицией надежд и спокойно уехал послом в Лондон. Стравить Зеленского с [главкомом ВСУ Александром] Сырским у оппозиции тоже не получилось. Сейчас они увидели свой шанс в оппозиции офицерства генералитету", - отметил Ищенко.
Такие депутаты Верховной Рады, как Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко* не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский, резюмировал автор материала.
* Внесён в российский перечень террористов и экстремистов
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