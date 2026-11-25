https://ukraina.ru/20261125/kartonnoe-dostoinstvo-budet-li-na-ukraine-maydan-1084731682.html

Картонное достоинство: будет ли на Украине майдан

Картонное достоинство: будет ли на Украине майдан - 25.11.2026 Украина.ру

Картонное достоинство: будет ли на Украине майдан

Обсуждение возможностей повторения майдана в Киеве обычно заканчивается на том, что оно невозможно в силу исключительной кровожадности Владимира Зеленского, который разгонит его силами одних только ТЦК. По моему убеждению, это заблуждение – там всё сложнее: повторение возможно, но для него не будет причин.

2026-11-25T18:17

2026-11-25T18:17

2026-11-25T18:17

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киев

владимир зеленский

джордж сорос

посольство сша

демократическая партия

blm

майдан

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Начнём, пожалуй, с азов – достаточным условием для проведения майдана является наличие в стране посольства США. "Посольство США" тут вещь условная – речь идёт не о США как таковых, а конкретно о структурах, связанных с Демократической партией. В США, если что, "посольство" есть – это структуры Сороса. Майданы там периодически возникают – "Оккупируй Уолл-стрит", BLM и т.п. Их не разгоняют, хотя в общем случае американская полиция может быть очень злой. Например, 13 мая 1985 года в Филадельфии во время штурма здания, захваченного организацией MOVE, его подвергли бомбардировке с вертолёта – сгорел весь квартал…Соответственно, если власти какой-то страны устраивают американских демократов, то и менять их при помощи майдана смысла нет – работает ведь. Впрочем – можно пригрозить.Если же власти, допустим, демократов не устраивают, то шансы на успех майдана определяются глубиной раскола в обществе и, главное, в элитах. Обратим внимание – не готовностью власти применить силу. Само по себе применение силы скорее способствует активизации противников режима. Так было в конце 2013 года на Украине, когда "Беркут" разогнал "онижедетей", следствием чего стала десятитысячная демонстрация в Киеве. Кстати, точно так же было после "кровавого воскресенья" в 1905 году. А уж попытки применения силы шахским правительством Ирана в 1979 году вообще плохо закончились.В этом отношении стоит вспомнить опыт Порошенко* (тоже не самого доброго представителя украинской элиты, хотя во многом Зеленскому уступающего), а также самого Зеленского."Михомайдан" в Киеве никто не разгонял. Порошенко его терпел до тех самых пор, пока не стало понятно, что Михаил Саакашвили вышел из употребления и его технично "равноудалили" (автор имел несравненное удовольствие наблюдать, как Михо с лихим гиканьем скакал между автомобилями, припаркованными во дворе офисного здания в Музейном переулке, спасаясь от полиции). Без лидера майдан сам рассосался."Картонный майдан", несмотря на пресловутую кровожадность Зеленского, тоже никто не разгонял – ни с участием ТЦК, ни без них. Разумеется, "биомассу" (термин Ю.В. Тимошенко) можно и в биореактор (автор термина неизвестен) – не жалко. Однако за биомассой стоят вполне конкретные люди, которые: а) сами по себе представляют одну из бизнес-политических опор режима Зеленского ("соросята"); б) пользуются поддержкой в Вашингтоне; в) выступают с вполне конкретными требованиями, которые основ режима не подрывают, хотя и ограничивают власть "пана гетмана".Разумеется, если майданящие будут требовать отставки и привлечения к ответственности Зеленского, ситуация поменяется, но… они не будут. Так же, как и в случае с Порошенко* – если уж будет принято решение о смещении Зеленского, то делаться это будет в рамках имитации демократического волеизъявления. Потому для Зеленского актуальнее не допускать проведения выборов, но тут его возможности не безграничны – США, скорее всего, додавят. Всё же имитация демократии не просто способ убрать поднадоевшего политика, но стратегия США, которые "несут демократию" отсталым народам.Могут ли украинцы стихийно выступить против войны? Нет. Сама по себе такая постановка вопроса абсурдна. Причин к тому несколько.Во-первых, стихийных майданов не бывает – обязательно нужен субъект, который всем процессом рулит. При отсутствии субъекта имеет место "русский бунт – бессмысленный и беспощадный" (да, мы помним, что Пушкин писал это про восстание Пугачёва, в котором с субъектами всё было в порядке).Во-вторых, майдан не возникает в условиях жёсткого социально-экономического кризиса. Он происходит или на подъёме (феномен несоответствия уровня развития производительных сил состоянию власти), или когда экономический кризис наступил, но подкожный жир, позволяющий стоять на площади, а не ходить на работу, ещё есть. Собственно, это – одна из причин того, почему массовые протесты 90-х ни к какому понятному результату не привели."Картонный майдан" этому ничуть не противоречит – это, наоборот, способ совмещать приятное (стояние на площади) и полезное (работу).В-третьих, кто вообще в здравом уме и твёрдой памяти будет требовать от Зеленского прекратить войну?С одной стороны, это ведь не Зеленский напал, это "Россия напала". И война не заканчивается не потому, что Зеленский не идёт на уступки (он вообще молодец, что не идёт), а потому что "Россия отказывается прекратить агрессию и пойти на переговоры". "Отказ России от перемирия" – достаточно чёткий маркер для людей, которые засыпают и просыпаются под грохот взрывов.С другой стороны, очевидно, что победа майдана и свержение действующей власти сделает невозможной победу Украины, которая "не за горами" – ну не может же Россия бесконечно сопротивляться давлению со стороны всего "цивилизованного мира" (Украина вообще ещё не победила только потому, что "цивилизованный мир" недостаточно последователен во введении новых санкций, а Трамп вообще ведёт себя возмутительно – ещё и ракеты зажал. Такая вот логика).Самые продвинутые пользователи могли бы сослаться на опыт Октябрьской революции в России и Ноябрьской революции в Германии, которые сделали невозможной их победу в Первой мировой войне, но "Россия – агрессор", а в Германии под этим лозунгом победил Гитлер – своего союзника и освободителя на Украине пока стесняются.С третьей стороны – ТЦК, конечно, не сахар, но "российские оккупанты" будут в любом случае хуже. Надеюсь, читатели простят автору столь обширное цитирование нарративов украинской пропаганды – он ведь не просто так это говорит, а ссылаясь на мнения вполне конкретных людей на Украине (в том числе даже вполне пророссийских взглядов). Да что там… Об ужасах мобилизации в России автору, вернувшемуся на время в Киев из России, рассказывали его соседи в 2015 году…Зато очевидно, что при таких условиях логичнее ожидать выхода людей на майдан с целью протестовать против уступок на переговорах. Напомним, что Порошенко* именно с этим столкнулся после подписания Минских соглашений, а после теракта 31 августа под Верховной Радой 2015 года даже имитационное выполнение соглашений и вовсе было поставлено на ручник.Так что майдан в Киеве возможен, но целью его будет не свержение власти Зеленского, а его направление в нужную западным "партнёрам" сторону. Причём Зеленский скорее на уступки пойдёт, поскольку в конечном итоге требования любого реального майдана не будут подрывать созданную им террористическую диктатуру.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20261124/budet-strelyat-na-porazhenie-zelenskiy-utopit-v-krovi-lyuboy-maydan-1084685217.html

https://ukraina.ru/20250724/kartonnyy-maydan-i-vnezapnyy-krizis-ukrainskogo-rezhima-1065876485.html

https://ukraina.ru/20241121/1021772291.html

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мнения, россия, украина, киев, владимир зеленский, джордж сорос, посольство сша, демократическая партия, blm, майдан, петр порошенко*, война, выборы