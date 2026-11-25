https://ukraina.ru/20261125/mesta-maskirovki-budut-vskryty-ekspert-rasskazal-pro-okhotu-na-neptuny-1084728659.html

"Места маскировки будут вскрыты": эксперт рассказал про охоту на "Нептуны"

"Места маскировки будут вскрыты": эксперт рассказал про охоту на "Нептуны" - 25.11.2026 Украина.ру

"Места маскировки будут вскрыты": эксперт рассказал про охоту на "Нептуны"

Украинские ракетные комплексы "Нептун" можно вычислить с помощью воздушной, спутниковой и радиотехнической разведки — установка активно излучает электромагнитное поле. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T18:23

2026-11-25T18:23

2026-11-25T18:23

новости

украина

россия

киев

алексей самойлов

сергей аксенов

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080707471_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_e2c359f2f7d39fd7d22af8b6ecf889ab.jpg

В ноябре 2026 года Крымский мост трижды за неделю подвергся атакам ВСУ. Об этом сообщал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Президент России Владимир Путин заявил, что после атак на мост Москва не будет договариваться о прекращении огня, а ответные действия будут "более болезненными" для Киева.Журналист спросил, как технически ведётся охота на украинские пусковые установки "Нептун", с помощью которых ВСУ атаковали мост из района Одессы.Самойлов сообщил, что какое-то количество "Нептунов" на Украине действительно "наклепали". При этом сам береговой ракетный комплекс имеет электромагнитный портрет и визуально распознаётся. "Он состоит из четырех машин: пусковая установка, машина энергообеспечения, машина заряжания и командный пункт", — пояснил эксперт.Самойлов уточнил, после стрельбы расчёты "Нептунов" прячутся в укрытия, но установки можно вычислить с помощью воздушной, спутниковой и радиотехнической разведки. "Они же излучают электромагнитное поле, начиная от работающего двигателя и кончая передающими устройствами для обмена информацией. Даже если они обмениваются информацией по кабелям, излучение там есть", — отметил он.Эксперт добавил: ракеты надо заряжать и ремонтировать, а самих ракетчиков ВСУ можно вычислить, взломав закрытые украинские сети. "Места маскировки будут вскрыты, удары будут нанесены", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

украина

россия

киев

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, алексей самойлов, сергей аксенов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина.ру, ракеты, нептун, крымский мост, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, война, война на украине, что творится на украине, главные новости, главное, аналитика, украина аналитика