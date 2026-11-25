https://ukraina.ru/20261125/kto-razbudil-yadernogo-medvedya-kontakty-s-evropeytsami-itogi-25-noyabrya-1084735359.html

"Украина разбудила ядерного медведя", РФ поддерживает контакты с Европой. Итоги 25 ноября

"Украина разбудила ядерного медведя", РФ поддерживает контакты с Европой. Итоги 25 ноября - 25.11.2026 Украина.ру

"Украина разбудила ядерного медведя", РФ поддерживает контакты с Европой. Итоги 25 ноября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об истоках украинского конфликта. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о контактах с европейцами

2026-11-25T18:00

2026-11-25T18:00

2026-11-25T18:11

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью изданию Le Point рассказал об истоках конфликта на Украине. По его словам, в основе происходящего лежит целый комплекс проблем и факторов. Однако в значительной степени на противостояние повлияли трагические события в Одессе 2 мая 2014 года."Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в свое время, и запрещать русский язык", – заявил Лукашенко.По его словам, "это было очень важно для русского человека"."Они на русском языке там разговаривали - на востоке [Украины]. Что в этом плохого? Вы – француженка – отлично разговариваете на русском языке. Отец ваш был славистом, он прекрасно знал и любил Россию. Но не меньше и Францию. Что, нельзя было этой политики придерживаться?" – заявил Лукашенко корреспонденту журнала, писательнице Анн Нива.Он напомнил, на Украине начали убивать людей."Это я называю, что на поверхности было. Дошли до того, что начали убивать, сжигать людей. Это что, нормально было? Ненормально", - продолжил он.Лукашенко упомянул и начало агрессии против Донбасса, эвакуацию из региона, и переговоры "нормандской четвёрки" в Минске."Ну зачем ты ядерную страну, зачем ты этого "медведя" разбудил в берлоге и начинаешь дергать? Ну зачем? Тем более в Минске собрались, договорились. Франция и Германия были в Минске, я здесь организовал эти все встречи. Вы зачем?.. Ну обманули же. Меркель же об этом сказала", – отметил Лукашенко.Президент Белоруссии также ответил на вопрос по поводу окончания конфликта. По его словам, от конфликта устали все."Я это не чувствую, я знаю, что устали не только в Украине и России, но и у вас, в Европе, и у нас. От этого все устали. Любая война – это голова людей. Если в голове сложилось, что завтра будем воевать, то вопрос, образно говоря, куда танки двинуть, – это дело времени. Война длится уже почти пять лет. Кровопролитная предыдущая война закончилась за четыре года", – указал Лукашенко.При этом он заявил, что эта усталость есть не только у элит, но и у простого народа по обе стороны конфликта. Это же касается и белорусов с европейцами."У нас тоже усталость от этого. То есть в голове уже сложился определенный алгоритм. Дело времени. Я считаю, что в ближайшее время надо определиться", – заявил президент Белоруссии.Лукашенко предупредил, что во время боевых действий всегда могут сложиться те или иные неожиданные ситуации."Не надо думать, что сегодня украинцы или россияне побеждают на фронте и завтра так будет. Война – это острый конфликт. Завтра ситуация может развернуться радикально", – подчеркнул Лукашенко.При этом президент Белоруссии не исключил варианта, при котором в происходящее может ввязаться НАТО."И не наёмниками, как сейчас. С вашей стороны наёмников там хватает. (...) Это возможная эскалация. На войне все возможно. Поэтому я вам и говорю, что рассчитывать на то, что будет завтра так, как сегодня, ни в коем случае нельзя. Не будет, как сегодня. Это мой анализ, и не только мой. Специалисты в этом убеждены. Поэтому надо сегодня договориться", – ответил Лукашенко.Мир на векаПрезидент Белоруссии подчеркнул, что и Россия, и Украина нуждаются в прочном мире. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно не перемирие, а мир на столетия."Здорово сказано! Никакого перемирия – мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века", – подчеркнул Лукашенко.Журналист отметила, что Лукашенко хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина и его окружение. Она поинтересовалась, на какие компромиссы может пойти Россия, чтобы остановить конфликт в Украине."На какие компромиссы могла бы пойти Россия, надо у россиян спрашивать. Там клочок земли этой остался, не [занятый] Россией в Донбассе – эти 9% или 11%. Они (российские войска. – Ред) всё равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить. Если не будет той эскалации, о которой я говорил", – указал Лукашенко.По его словам, ранее рассматривался вариант создания демилитаризованной зоны на территории Украины, на который согласились американцы, россияне и украинцы."И на этом по фронту, как требуют американцы (и согласны украинцы), остановить войну", - напомнил Лукашенко.Однако после этого произошла атака беспилотников на одну из резиденций Путина, и такой сценарий не удалось реализовать."Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам (читай – Западу) нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Путина. – Ред.) мнение. И это всё (план остановки конфликта – Ред.) было разрушено. А так бы уже война остановилась по линии соприкосновения, если бы этого акта не было. И можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там… В процессе переговоров все возможно", – заявил Лукашенко.Он также отметил, что представители Украины не доверяют российской стороне."Сейчас не доверяют. Поэтому надо договариваться. Элиты Украины понимают, что надо договариваться. Элиты России, в том числе Президент Путин, также за мир", – подчеркнул Лукашенко.Говоря о возможностях разрешения конфликта России и Украины, Лукашенко также упомянул о славянских традициях."Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придёт время проанализировать. Ну остановитесь. У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру", – отметил президент Белоруссии.Кроме того, Лукашенко положительно отнёсся к участию в переговорах по урегулированию конфликта европейцев."Вы, именно вы (руководство стран Европы – Ред.) и Украина виновны в том, что фактически перечеркнуты все переговорные раунды и позиции, которые были до этого. Снова начали по-новому рассматривать это - старые вопросы по-новому. Поэтому опять надо притираться, опять делать первые шаги. Пусть эти первые шаги будут в виде каких-то гуманитарных акций, обмена погибшими и обмена пленными - надо дальше, дальше идти", – заявил Лукашенко.По его словам, участие европейцев важно."То, что европейцы принимают участие, это очень важно. Россия же вообще не была склонна к тому, чтобы европейцы принимали участие. Сейчас согласилась. Видите, есть движение, и переговорный процесс на этом основан. Первого раунда мало. Второй раунд и участие европейцев – это прогресс. И не только в том, чтобы остановить непонятно какую войну вас (Европы – Ред.) с Россией. Но это прогресс для будущего Европы. В этом отношении надо двигаться", – подчеркнул Лукашенко.По его словам, аналогичной позиции придерживается и Президент Франции Эммануэль Макрон.Контакты с европейцамиТем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия поддерживает определенные контакты с представителями европейских стран."Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы участвовать в переговорах. Эту позицию хотелось бы прояснить", — заявил он.По его словам, приглашение в Россию для обсуждения этого вопроса остается в силе, официального отказа Москва не получала и ждет ответной реакции.Кроме того, Ушаков сообщил, после встречи президент РФ Владимира Путина и президент США Дональда Трампа в Шэньчжэне обсуждал с европейской стороной тему украинского урегулирования. При этом, по его словам, присоединение европейцев к трёхсторонним консультациям представителей Москвы, Вашингтона и Киева не обсуждается.На прошлой неделе президент РФ заявил, что Россия по дипломатическим каналам предложила европейцам приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что идея некоторых государств ЕС разместить на территории Украины свои войска после завершения боевых действий неприемлема.Подробнее о том, как конфликт на Украине приобретает черты глобального – в статье Виктории Титовой "Война на трёх морях: Украина находит новых врагов, Россия готова ответить зеркально"

https://ukraina.ru/20261125/podnyat-kommunalku-v-2-3-raza-mvf-i-evropa-perekladyvayut-scht-za-voynu-na-ukrainu-1084708016.html

https://ukraina.ru/20261124/ukraina-podryvaet-mirovuyu-prodovolstvennuyu-bezopasnost-zapad-molchit-1084711685.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, юрий ушаков, александр лукашенко, нато, ес, россия, украина