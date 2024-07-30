Украина – распад - 30.07.2024 Украина.ру
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Украина – распад
Украина – распад - 30.07.2024 Украина.ру
Украина – распад
На Украине, на фоне неудач на фронте, начался процесс распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур.
2024-07-30T05:19
2024-07-30T05:19
украина
запад
лондон
владимир зеленский
александр сырский
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
рада
вуз
мнения
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Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим, и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою. Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Зеленского и Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова.Это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Можно предположить, что какие-то конфликты подобного рода не вышли в публичную плоскость, а информация о каких-то просто не дошла до нас. Но даже четыре однотипных случая в месяц – много.Стандартная схема конфликта – верховное командование требует не оставлять позиции или даже наступать, командир бригады отказывается, ссылаясь на большие потери, отсутствие пополнения, серьёзную убыль техники и боеприпасов, его снимают с должности, личный состав бригады во главе с офицерами протестует.Раньше, в прошлом и начале нынешнего года, подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и командир бригады требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии (от расстрелов, до тюремного заключения и дисциплинарных взысканий), офицерский состав бригады предпочитал в конфликт не вмешиваться, либо же поддерживал верховное командование.Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, подразделений и соединений.Мы не можем точно определить причину этого перехода. Можем предположить, что, поскольку за время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров, сегодняшние майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса. Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших.По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни.Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими.Такие офицеры, как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады и их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы. Кроме того, с убылью личного состава и техники, снижаются и возможности ведения военного бизнеса на базе части или соединения, что также разводит украинских генералов и старших офицеров по разные стороны баррикады.Командование ВСУ требует от фронтовых офицеров, чтобы их части стояли (или наступали) и умирали, выполняя приказ, а фронтовые офицеры, которые сами, по мере роста потерь, оказываются всё ближе к переднему краю, требуют, чтобы высшие штабы обеспечивали свои приказы ресурсом (людьми, техникой, боеприпасами). Генералы и рады бы всё это предоставить, но у них нет, а то, что есть, они пытаются сохранить на чёрный день, когда фронт окончательно рухнет и свежие соединения понадобятся для того, чтобы вместе с сумевшими отступить остатками левобережной армии сформировать новый фронт (или хотя бы попытаться это сделать).Всем генералам в училищах и академиях вдалбливали в голову фразу Кутузова: "Резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохраняет резерв, не побеждён". Вот командование ВСУ и пытается свои резервы сохранить "как можно долее". Получается плохо, но раздёргать их на пополнение разбитых по сути фронтовых соединений, которым завтра вновь понадобится пополнение – ещё хуже.Генералам, для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы. Противоречие нерешаемое, значит пропасть между фронтовым офицерством и штабным начальством на Украине будет только увеличиваться. Это снизит управляемость и боевую устойчивость ВСУ. Уже снизило, но снизит ещё сильнее.Но главная проблема Украины не в этом. Политики – странные люди. Они яростно сражаются за власть в благополучные дни, но ещё яростнее в преддверии катастрофы. В принципе борьба за эфемерные уже должности не утихает и в эмиграции, но эта проблема выходит за пределы данного материала.Для рассматриваемого процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. В том числе, пытаясь сместить Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место.Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Вначале ставка делалась на Залужного, но он не оправдал возлагавшихся на него оппозицией надежд и спокойно уехал послом в Лондон. Стравить Зеленского с Сырским у оппозиции тоже не получилось. Сейчас они увидели свой шанс в оппозиции офицерства генералитету.Такие, держащие нос по ветру депутаты Рады, как Безуглая и Гончаренко не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах, конечно виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский.Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Поскольку попытка организации мятежа осуществляется открыто, с участием действующих политиков, можно говорить о частичной утрате Зеленским контроля над армией и аппаратом.Если антизеленской оппозиции удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, они фактически развалят фронт (некому будет координировать действия различных соединений и обеспечивать их расходными материалами) и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении.Так что пожелаем украинским паукам в банке удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или мятеж подавит Зеленского, важно чтобы и так до предела ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти. Это убьёт проигравшую Украину значительно быстрее и эффективнее, чем февральский мятеж думцев и генералов от демократии в 1917 году убил победившую в Первой Мировой войне Российскую империю.Власть – очень хрупкая штука. Они лишь кажется неприступной крепостью. На деле появление любого, даже слабого, альтернативного центра критически ослабляет любую, даже сильную, власть. Альтернатива отбирает у власти абсолютную легитимность и абсолютную монополию на насилие, делая возможным насилие, направленное против власти. Общество же, получив возможность альтернативного выбора, раскалывается, усугубляя ситуацию.Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв ящик Пандоры и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, даже если хочется.Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее.Подробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20240727/1056519754.html
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украина, запад, лондон, владимир зеленский, александр сырский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, рада, вуз, мнения
Украина, Запад, Лондон, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Рада, вуз, Мнения

Украина – распад

05:19 30.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине, на фоне неудач на фронте, начался процесс распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур.
Для начала следует зафиксировать потерю взаимопонимания между штабным генералитетом ВСУ со старшим, и младшим офицерским составом, осуществляющим непосредственное руководство подразделениями, частями и соединениями в бою. Так, командиры батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады письменно требуют от Зеленского и Сырского не снимать с должности командира бригады полковника Эмиля Ушкулова.
Это уже четвёртый случай за последний месяц, когда верховное командование снимает командира бригады, а офицеры и личный состав пытаются этому публично воспротивиться. Можно предположить, что какие-то конфликты подобного рода не вышли в публичную плоскость, а информация о каких-то просто не дошла до нас. Но даже четыре однотипных случая в месяц – много.
Стандартная схема конфликта – верховное командование требует не оставлять позиции или даже наступать, командир бригады отказывается, ссылаясь на большие потери, отсутствие пополнения, серьёзную убыль техники и боеприпасов, его снимают с должности, личный состав бригады во главе с офицерами протестует.
Раньше, в прошлом и начале нынешнего года, подобного рода конфликты разворачивались совсем по другой схеме. Верховное командование и командир бригады требовали наступать, личный состав отказывался идти на верную смерть, к отказникам применялись репрессии (от расстрелов, до тюремного заключения и дисциплинарных взысканий), офицерский состав бригады предпочитал в конфликт не вмешиваться, либо же поддерживал верховное командование.
Как видим в 2024 году фронтовые офицеры, вплоть до бригадного звена, отошли от практики поддержки верховного командования и в конфликтных ситуациях выступают против него единым фронтом с личным составом своих частей, подразделений и соединений.
Мы не можем точно определить причину этого перехода. Можем предположить, что, поскольку за время боёв ВСУ потеряли не только большую часть офицеров ротного звена, но и значительную часть старших офицеров, сегодняшние майоры, подполковники и полковники – вчерашние капитаны и старшие лейтенанты, а часть старших офицеров призвана из запаса. Офицерство же ротного звена практически сплошь состоит из призванных из запаса выпускников гражданских ВУЗов, закончивших военную кафедру и ни разу не служивших.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
По своим интересам, по жизненной позиции, такие офицеры ближе к мобилизованному солдату, чем профессиональные военные. Для них, в отличие от военных профессионалов, война – временная неприятность, а не главное дело жизни.
Так же как из солдатских рядов два с половиной года боевых действий выбили большую часть добровольцев и контрактников-профессионалов, так и офицеры-профессионалы, заместились мобилизованными гражданскими.
Такие офицеры, как и их подчинённые, не могут понять, почему командование бросает в бой явно потерявшие боеспособность бригады и их не учили всю жизнь выполнять приказы не рефлексируя и не задавая лишних вопросов. Те же немногие профессионалы, которые ещё уцелели в бригадном и батальонном звене и которые раньше спокойно посылали своих солдат на убой в любом количестве, начали осознавать, что уничтожение их частей и соединений снижает их вес и авторитет в ВСУ, а с ними падают и карьерные перспективы. Кроме того, с убылью личного состава и техники, снижаются и возможности ведения военного бизнеса на базе части или соединения, что также разводит украинских генералов и старших офицеров по разные стороны баррикады.
Командование ВСУ требует от фронтовых офицеров, чтобы их части стояли (или наступали) и умирали, выполняя приказ, а фронтовые офицеры, которые сами, по мере роста потерь, оказываются всё ближе к переднему краю, требуют, чтобы высшие штабы обеспечивали свои приказы ресурсом (людьми, техникой, боеприпасами). Генералы и рады бы всё это предоставить, но у них нет, а то, что есть, они пытаются сохранить на чёрный день, когда фронт окончательно рухнет и свежие соединения понадобятся для того, чтобы вместе с сумевшими отступить остатками левобережной армии сформировать новый фронт (или хотя бы попытаться это сделать).
Всем генералам в училищах и академиях вдалбливали в голову фразу Кутузова: "Резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохраняет резерв, не побеждён". Вот командование ВСУ и пытается свои резервы сохранить "как можно долее". Получается плохо, но раздёргать их на пополнение разбитых по сути фронтовых соединений, которым завтра вновь понадобится пополнение – ещё хуже.
Генералам, для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы. Противоречие нерешаемое, значит пропасть между фронтовым офицерством и штабным начальством на Украине будет только увеличиваться. Это снизит управляемость и боевую устойчивость ВСУ. Уже снизило, но снизит ещё сильнее.
Спецоперация на неделе коллаж
27 июля, 16:21
Спецоперация на минувшей неделе. Успех на земле куется в воздухеЗа прошедшие дни Вооруженные Силы РФ продолжали наносить мощные удары с воздуха не только по важным военным объектам противника
Но главная проблема Украины не в этом. Политики – странные люди. Они яростно сражаются за власть в благополучные дни, но ещё яростнее в преддверии катастрофы. В принципе борьба за эфемерные уже должности не утихает и в эмиграции, но эта проблема выходит за пределы данного материала.
Для рассматриваемого процесса распада украинских государственных структур, лишь одной из которых являются ВСУ, важен тот факт, что даже накануне капитуляции (о которой практически открыто заговорили уже и на Западе) украинские политики остервенело борются за власть. В том числе, пытаясь сместить Зеленского и хотя бы на неделю или даже на пару дней занять его место.
Украинская олигархическая оппозиция ею же выпестованному нацистскому режиму с конца прошлого года активно пытается использовать для смещения Зеленского армию. Вначале ставка делалась на Залужного, но он не оправдал возлагавшихся на него оппозицией надежд и спокойно уехал послом в Лондон. Стравить Зеленского с Сырским у оппозиции тоже не получилось. Сейчас они увидели свой шанс в оппозиции офицерства генералитету.
Такие, держащие нос по ветру депутаты Рады, как Безуглая и Гончаренко не только активно поддерживают многочисленные антиштабные петиции с фронта, но и продвигают мысль, что во всех бедах, конечно виноваты генералы и назначивший их Сырский, но главный виновник – назначивший Сырского Зеленский.
Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Именно такую опору они и пытаются создать, раздувая недовольство армии командованием. Ну а смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Поскольку попытка организации мятежа осуществляется открыто, с участием действующих политиков, можно говорить о частичной утрате Зеленским контроля над армией и аппаратом.
Если антизеленской оппозиции удастся добиться отказа армии выполнять приказы, выхода её из подчинения своим генералам, они фактически развалят фронт (некому будет координировать действия различных соединений и обеспечивать их расходными материалами) и откроют ВС РФ дорогу вглубь Украины, в любом направлении.
Так что пожелаем украинским паукам в банке удачи. Неважно подавит ли Зеленский мятеж или мятеж подавит Зеленского, важно чтобы и так до предела ослабленные ВСУ и расшатанные украинские государственные структуры получили альтернативный центр власти. Это убьёт проигравшую Украину значительно быстрее и эффективнее, чем февральский мятеж думцев и генералов от демократии в 1917 году убил победившую в Первой Мировой войне Российскую империю.
Власть – очень хрупкая штука. Они лишь кажется неприступной крепостью. На деле появление любого, даже слабого, альтернативного центра критически ослабляет любую, даже сильную, власть. Альтернатива отбирает у власти абсолютную легитимность и абсолютную монополию на насилие, делая возможным насилие, направленное против власти. Общество же, получив возможность альтернативного выбора, раскалывается, усугубляя ситуацию.
Мятеж легко начать, но трудно закончить. Первые мятежники через каких-то пару месяцев с гневом и удивлением смотрят на своих эпигонов, пришедших уже по их души. Раз открыв ящик Пандоры и показав, что власть можно менять силой, его очень трудно закрыть, даже если хочется.
Поэтому сильная власть любые мятежи старается давить в зародыше. На Украине власть слаба, а поражения на фронте делают её ещё слабее.
Подробнее о сути конфликта украинской власти и ее генералитета в лице Сырского - в материале Михаила Павлива Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены?
 
УкраинаЗападЛондонВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныРадавузМнения
 
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Заголовок открываемого материала
06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти
06:15"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
06:00"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
05:44Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу
05:38Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
05:19Украина – распад
05:15ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье
05:00Удар по аэродрому в Вознесенске: Алёхин раскрыл подробности уничтожения авиабазы ВС ВСУ под Николаевом
04:51Виталий Киселев: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу
04:45На сверхперегрузках "нырнули" под ракеты: Алёхин рассказал, как пилоты Су-34 увернулись от "Патриотов"
04:30Алёхин: ВС РФ стирают с лица земли все взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать самолеты F-16
04:15Кость в горле НАТО: полковник запаса о том, как "Искандеры" молотят по штабам, эшелонам и наемникам ВСУ
04:00"Это будет крах всему": журналист о том, будет почему Трамп способен на хитрые ходы с Украиной
03:45"Бьем туда, куда захотим": военкор Ермаков объяснил, почему ВС РФ хорошо пристрелялись "Искандерами"
03:30"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром
03:15Военкор рассказал, как ВС РФ отразили накат ВСУ в Глубоком и расшатывают фронт врага под Угледаром
03:00"Русский народ конечно же победит": военкор прокомментировал законопроект о запрете гаджетов в зоне СВО
19:50Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
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