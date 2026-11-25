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Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной - 25.11.2026 Украина.ру

Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Варшава предлагает союзникам по НАТО рассмотреть возможность перехвата российских ракет непосредственно над украинской территорией. Такая мера может расширить участие альянса в конфликте и повысить риск прямого военного столкновения с Россией. Пока предложение находится на стадии обсуждения, единого решения среди стран блока нет

2026-11-25T18:14

2026-11-25T18:14

2026-11-25T18:16

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Эту инициативу польская сторона представила 23 ноября на встрече послов НАТО в Брюсселе. Поводом стали ракеты и дроны, обломки которых обнаружили на территории Польши 20 ноября. После инцидента альянс провёл экстренное заседание и распорядился направить в страну самолёт дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.Сегодня, 25 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорский вновь поднял вопрос о перехвате российских целей. Он заявил, что уничтожение ракеты над Украиной до её приближения к территории альянса может рассматриваться как самооборона."Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу. Я считаю, что уничтожение ракеты над Украиной по просьбе Киева подпадает под определение самообороны", — считает Сикорский.Однако для реализации такого плана потребуется согласие всех членов НАТО, координация с военным командованием альянса и разрешение Киева на использование украинского воздушного пространства. Пока необходимой поддержки среди союзников нет, а конкретные военные механизмы инициативы не определены.Параллельно в польском Минобороны выступили за создание ограниченной бесполётной зоны вдоль восточной границы страны. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что она может начать действовать уже в конце декабря или начале января. Варшава также намерена призвать другие страны восточного фланга НАТО ввести аналогичные ограничения.Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 20 ноября заявил, что воздушное пространство республики нарушили две ракеты и дрон, и тут же обвинил в этом Россию. Один из объектов упал в открытом поле возле населённого пункта Новый Липовец. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано. Подробнее – в материале Польша вызвала посла России в МИД после инцидента с ракетами и дроном в дзен-канале Украина.ру.

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новости, польша, украина, россия, сикорский, нато, мид, минобороны