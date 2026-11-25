https://ukraina.ru/20261125/poka-ukraintsy-sidyat-bez-sveta-zelenskiy-otbivaet-myachi-sportivnyy-piar-v-zakarpate-1084736907.html

Пока украинцы сидят без света, Зеленский отбивает мячи: спортивный пиар в Закарпатье

Пока украинцы сидят без света, Зеленский отбивает мячи: спортивный пиар в Закарпатье - 25.11.2026 Украина.ру

Пока украинцы сидят без света, Зеленский отбивает мячи: спортивный пиар в Закарпатье

Владимир Зеленский нашел время на волейбол с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром во время его визита на Украину. Политики устроили небольшую игру со школьниками в Закарпатье и поделились видеозаписью в соцсетях. Пользователи тут же вспомнили, как недавно глава киевского режима жаловался, что ему некогда даже выпить кофе

2026-11-25T17:48

2026-11-25T17:48

2026-11-25T17:48

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венгрия

украина

закарпатье

владимир зеленский

мадьяр

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У Владимира Зеленского, похоже, наконец появилась свободная минутка. Правда, не на чашку кофе, о нехватке времени на которую он так жаловался совсем недавно, а на партию в волейбол с венгерским премьером Петером Мадьяром.24 ноября политики посетили лицей имени Лайоша Кошута в закарпатском Берегово, где учатся преимущественно дети из венгероязычных семей. Пообщались со школьниками, осмотрели учебное заведение, а затем решили немного размяться в спортзале. В итоге школьники получили необычных товарищей по команде, а Зеленский с Мадьяром — очередной повод опубликовать красивые кадры в соцсетях.Венгерский премьер похвастался короткой игрой с главой киевского режима, а Зеленский поблагодарил учеников за отличный матч. Однако как бы радужно политики не представляли эту встречу, украинцам она напомнила недавние откровения их главаря.Еще во время встречи со студентами Киевского авиационного института Зеленский рассказывал, насколько сильно загружен работой. По его словам, он практически не позволяет себе отвлекаться на посторонние занятия.И вот теперь выяснилось, что в плотном "президентском" расписании все-таки можно найти место для развлечений. Главное, чтобы поблизости оказались камеры.Между тем накануне в интервью датскому рэперу Беньямину Хаву Зеленский рассказал, что супруга стала замечать, насколько он постарел. А после покупки браслета выяснилось, что его показатели восстановления постоянно держались на уровне всего 4–6%. Тут же возникает вопрос, откуда же у главы киевского режима взялись силы на спортивную игру?Подробнее о слезливых словах Зеленского касательно его здоровья — в публикации Организм на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья.

https://ukraina.ru/20261125/madyar-zagovoril-o-es-i-poprosil-ubrat-trezub-s-zamka-v-mukacheve-1084731104.html

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новости, венгрия, украина, закарпатье, владимир зеленский, мадьяр