https://ukraina.ru/20261125/byt-svyaschennikom-v-adu-12-let-pomoschi-lyudyam-v-gorlovke-1084736100.html

"Быть священником в аду": 12 лет помощи людям в Горловке

"Быть священником в аду": 12 лет помощи людям в Горловке - 25.11.2026 Украина.ру

"Быть священником в аду": 12 лет помощи людям в Горловке

Священник и психолог отец Михаил – о двенадцати годах служения в Горловке, викарной травме и о том, что ждёт людей, вернувшихся с войны

2026-11-25T18:31

2026-11-25T18:31

2026-11-25T18:33

горловка

славянск

донецкая область

иисус христос

психология

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Отцу Михаилу было 22 года, когда летом 2014-го он принял сан и уехал служить в Горловку. В тот день на бетонных блоках при въезде в город появилась надпись "Добро пожаловать в ад".Выпускник-психолог, он двенадцать лет служит в прифронтовом городе, ходит к раненым в больницу и работает с тем, что сам называет "концентрированной болью".Мы поговорили о том, почему к войне нельзя привыкнуть, как разделить с человеком его горе и не сломаться самому и что будет, когда с фронта вернутся сотни тысяч людей.— Отец Михаил, биография у вас необычная. Как вы стали священником?— Это случилось в 2014 году, когда Славянск стал военным городом. Я тогда заканчивал Славянский педагогический университет по специальности "общая психология", и передо мной была развилка: как жить дальше.Я из священнической семьи, но думал принять сан позже, ближе к сорока годам, как когда-то мой отец, — когда есть жизненный опыт и решения принимаются взвешенно. Но в наш регион пришла война.Я был иподиаконом у нашего правящего архиерея, митрополита Горловского Митрофана, — это тот, кто прислуживает архиерею за богослужением. В Горловке начались боевые действия, и многие священники оттуда уехали.— Просто сбежали?— Кто-то от испуга, кто-то по семейным обстоятельствам, у кого-то много детей. Война пришла на порог. И владыка сказал мне: "Решайся. Если не станешь священником сейчас, то, наверное, не станешь никогда".Это были пророческие слова: жизнь часто складывается не так, как мы планируем. Я решил положиться на волю Божью и принял сан. И удивительно: мой отец двадцать пять лет назад был рукоположен в тот же самый день. Он тоже священник.— То есть в Горловке уже гибнут мирные жители, город обстреливает артиллерия, Славянск только что оставлен — а вы принимаете сан?— Да. После рукоположения ставленник сорок дней проходит практику. Когда она закончилась, владыка направил меня в Горловку. Мы ехали через множество блокпостов. И я помню: именно в тот день, когда я приехал, на блоках при въезде в город написали "Добро пожаловать в ад". Это было символично.— Каково же это — быть священником в аду?— Как говорит апостол Павел: "Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе". Не могу сказать, что мне невмоготу: Господь укрепляет и поддерживает.— Сколько вам было лет, когда вы сюда приехали?— Двадцать два. Все мои родные остались по ту сторону линии фронта — это тоже Донецкая область, наш регион. А я здесь.— Война вас разделила? Вы даже не можете поддерживать связь?— К сожалению, да. Это одна из самых больших болей моей жизни: здесь у меня нет ни братьев, ни сестёр. Родные либо по ту сторону, либо далеко, в глубине России.— Вы не военный капеллан, но оказались в городе, где идёт война. Как вы, житель Горловки, оцениваете ситуацию сейчас?— Стабильно тяжело. Быть священником в военном городе — это большой отпечаток на всей жизни. Но и уникальный опыт.Ты видишь столько боли, причём концентрированной, сколько священник в мирной жизни, наверное, не увидит за всю жизнь. Разрушенные судьбы, семейные драмы, связанные с войной: одни хотят уехать, другие говорят "давай останемся", и на этой почве разлад. Ну и, конечно, ранения и огромное количество смертей.— Насильственных смертей.— Совершенно верно. И ты пытаешься с этим справиться — не только помогая другому, но и перенимая этот опыт на себя. Когда находишься рядом с травмированным человеком, ты и сам получаешь травму. Это называется викарная травма – от латинского vicarius, "заместитель".Викарная травма помогает жить дальше. Ты ищешь ту же опору, которую предлагаешь другому. Одно дело, когда врач говорит "выпей таблетку", а сам её не пьёт. В этом, наверное, и разница между другими помогающими профессиями и служением священника: если он по-настоящему включается, то пропускает всё через себя.— Но разве легче, когда пропускаешь через себя чужую боль?— Это работает как прививка. Ты проходишь тот же путь, но в более лёгкой форме, потому что не перенимаешь травматический опыт полностью. И поэтому уже справляешься.— Вас можно назвать военным психологом?— Нет, военный психолог — это отдельная специальность, юридически так говорить неправильно. Технически я человек, который работает с боевым стрессом.Боевой стресс возникает сразу, в момент, когда ты только получил этот опыт. Посттравматическое расстройство — когда уже прошло время.— В Горловке у вас и то, и другое: люди под обстрелами и люди, потерявшие близких. Как вам здесь помогает психологическое образование?— Есть технологии, которые изучают специально для помощи таким людям, — интервенции разного рода. Когда ты проходишь эти процессы вместе с человеком, это помогает ему нащупать точку опоры.Священник здесь, как и психолог, — проводник. Он проводит человека через случившуюся боль и помогает найти более позитивный выход, чем тот, что получился. Вообще эта область психологии у нас развита слабо.Что действует на самом деле? Быть рядом с человеком, которому плохо, подставить ему плечо. Это самое действенное.Есть такое изречение: разделённое счастье — это два счастья, а разделённая боль — половина боли. Так это и работает. Конечно, если ты потерял близкого, никакая кризисная интервенция его не вернёт. Но она облегчит боль. Это как обезболивающее.— Вы даёте людям опору в Боге. Но ведь это сработает не у всех.— Для верующих людей — да. С сомневающимися, с атеистами работаешь иначе.— А если человек злится на Бога? Дал великое счастье — и забрал. Ему скажут: "Бог дал, Бог взял, надо принимать". Но это не утешает, а только бесит.— С точки зрения психологии гнев — это нормально. Так бывает в определённый период, через пару лет это уже не будет так ранить. Гнев тоже может быть точкой опоры. Все стадии нужно прожить.— Здесь, в Горловке, я разговаривала с режиссёром кукольного театра. Немолодая женщина, она прошла всё. И говорит: "Каждое утро, когда я сажусь в автобус на работу, меня трясёт". Однажды при прилёте дрона она забилась под скамейку на остановке, и её вытащила оттуда бабушка: "Доченька, выходи, он улетел". А вечером она думает, вернётся ли с работы живой. Казалось бы, за столько лет можно ко всему привыкнуть.— Привыкнуть невозможно. Адаптироваться – да. Мы так устроены, что это нас травмирует, и к этому приходится адаптироваться.А для верующего человека самое важное — молитва. Когда ты рядом, можешь взять его за руку и сказать: "Давай помолимся вместе". И человеку действительно становится легче, если у него есть эта опора.— А если к вам приходит неверующий?— С ним мы взаимодействуем по-другому. Ищем то, что даёт ему силы жить. Люди вокруг, родные и близкие — это тоже точка опоры, и её нужно нащупать. У каждого она своя. К тому же неверующий — это наша потенциальная паства.Мы просто несём слово Божие, и кто хочет за него взяться, тот берётся. По мне сразу видно, что я священник. Кто хочет — общается, кто не хочет — нет. Никого не заставляем.— Люди сами приходят к вам и говорят: "Я не могу спать"?— Нет, не приходят — я их сам ищу. Здесь другие условия: людям слишком тяжело раскрыться. Если я вижу, что человеку плохо, могу подойти и спросить: "Как дела? Как ты спишь?" Он скажет: "Нормально". А я спрошу: "Сколько раз за ночь просыпаешься?" — "Три раза". И я вижу, что с ним точно не всё в порядке. Тогда можно поговорить и посоветовать, что может помочь.Люди хотят обратиться за помощью, но боятся.— Или им просто не к кому обратиться?— Поэтому они и общаются между собой, и это очень важно: травмированным людям становится легче, когда они разговаривают друг с другом. Как в больнице, где у всех переломаны ноги: им есть о чём поговорить — как болит, как ноет. Один скажет: "Я делаю так, и мне легче", другой: "Спасибо, мне тоже помогает".Так и с людьми, получившими негативный боевой опыт, — теми, рядом с кем взорвался дрон, кто получил увечье. Это коллективно излечивает. И когда ты приходишь к ним, важно понимать: ты-то цел и невредим, а они нет. Очень важно наладить эту взаимосвязь.— Вам, наверное, проще: вы и сами не раз видели смерть рядом. Расскажите свою историю.— Обстрел 31 января 2015 года, когда по городу били дальнобойными снарядами. Я был в трапезной кафедрального собора: там можно было набрать воды, а в городе её практически не было. В здании были и другие сотрудники собора.Прилетело несколько снарядов, разрушили крышу, она загорелась. Мы тушили как могли — лазили по лестницам, работали огнетушителями, пока не приехали пожарные. Мне на руку капнула горящая минвата – тот самый утеплитель, который якобы не горит. Остался ожог.И таких историй много. Недавно ехали по дороге, и прямо перед нами дрон ударил в машину.— Давайте верить, что когда-нибудь это закончится. Мне называли разные цифры — например, 900 тысяч человек, прошедших через страшные вещи. Они вернутся домой травмированными — и в ярости от того, что они были там, а здесь шла сытая жизнь. Вернутся люди, которые умеют убивать. Что мы будем делать?— Это следующий вызов, который встанет перед нашим обществом. Нам придётся к нему адаптироваться.— Как вы, работая с ранеными, преодолеваете их отчуждение — даже ненависть к миру, который прекрасно живёт дальше без них?— Если у человека нет точки опоры, это практически невозможно. Если она есть, гнев и ярость можно направить в мирное русло, и человек становится продуктивным.Могу ошибаться в статистике, но, насколько я помню, лишь около 7% людей, получивших травму, выходят из неё с позитивным опытом — находят в ней глубину, мудрость. Остальные остаются в негативе: озлобляются, а если речь об увечьях — зацикливаются на боли, она их съедает, и они не справляются. Это большая проблема.— И здесь не помогут ни наука, ни психология?— Здесь нужны внутренние точки опоры. Если их не было до травмы, это сложно. Поэтому так важно, чтобы человек был культурно и духовно развит, чтобы у него были нормальные семейные отношения. Тогда ему будет намного легче.

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Дарья Асламова

горловка, славянск, донецкая область, иисус христос, психология