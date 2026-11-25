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Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров
Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров - 25.11.2026 Украина.ру
Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала меры, которые, по её мнению, должны продемонстрировать готовность Москвы к серьёзным переговорам по Украине
2026-11-25T19:18
2026-11-25T19:18
2026-11-25T19:18
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Среди них — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на время зимы и обеспечение безопасного прохода продовольственных судов через Чёрное море.Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Глава ЕК напомнила, что эти предложения обсуждались на прошлой неделе на встрече участников "коалиции желающих"."Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, а также на прекращение огня, которое обеспечит безопасный проход продовольственного экспорта через Чёрное море", — заявила она.По словам фон дер Ляйен, на этих условиях Брюссель готов начать переговоры.Глава Еврокомиссии также сообщила, что Европа "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине".Формирование общей команды обсуждалось 13 ноября на неформальной встрече лидеров Евросоюза в Дублине. Представлять европейскую сторону будут институты ЕС и пять стран: Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Подробнее – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, урсула фон дер ляйен, виктория титова, дональд трамп, еврокомиссия, европарламент, ес
Новости, Украина, Европа, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Виктория Титова, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Европарламент, ЕС
Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала меры, которые, по её мнению, должны продемонстрировать готовность Москвы к серьёзным переговорам по Украине
Среди них — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на время зимы и обеспечение безопасного прохода продовольственных судов через Чёрное море.
Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Глава ЕК напомнила, что эти предложения обсуждались на прошлой неделе на встрече участников "коалиции желающих".
"Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, а также на прекращение огня, которое обеспечит безопасный проход продовольственного экспорта через Чёрное море", — заявила она.
По словам фон дер Ляйен, на этих условиях Брюссель готов начать переговоры.
Глава Еврокомиссии также сообщила, что Европа "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине".
Формирование общей команды обсуждалось 13 ноября на неформальной встрече лидеров Евросоюза в Дублине. Представлять европейскую сторону будут институты ЕС и пять стран: Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Подробнее – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум
в дзен-канале Украина.ру.