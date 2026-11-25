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Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров

Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров - 25.11.2026 Украина.ру

Фон дер Ляйен выдвинула два требования к России для переговоров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала меры, которые, по её мнению, должны продемонстрировать готовность Москвы к серьёзным переговорам по Украине

2026-11-25T19:18

2026-11-25T19:18

2026-11-25T19:18

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Среди них — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на время зимы и обеспечение безопасного прохода продовольственных судов через Чёрное море.Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Глава ЕК напомнила, что эти предложения обсуждались на прошлой неделе на встрече участников "коалиции желающих"."Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, а также на прекращение огня, которое обеспечит безопасный проход продовольственного экспорта через Чёрное море", — заявила она.По словам фон дер Ляйен, на этих условиях Брюссель готов начать переговоры.Глава Еврокомиссии также сообщила, что Европа "будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине".Формирование общей команды обсуждалось 13 ноября на неформальной встрече лидеров Евросоюза в Дублине. Представлять европейскую сторону будут институты ЕС и пять стран: Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Подробнее – в материале Виктории Титовой Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум в дзен-канале Украина.ру.

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