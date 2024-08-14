https://ukraina.ru/20240814/1056851790.html

Алексей Мухин: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область

Алексей Мухин: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область - 14.08.2024 Украина.ру

Алексей Мухин: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область

Украина постоянно прощупывает, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа. Западные страны никак не отреагировали на это, это значит, что Россию оставили один на один с этой угрозой.

2024-08-14T07:00

2024-08-14T07:00

2024-08-14T09:54

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.- Алексей Алексеевич, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области?- ВСУ не будут трогать ни под каким предлогом ГИС "Суджа", потому что от этого зависит оказание военной помощи от ЕС. Страны, которые зависят от поставок газа, заблокируют любую помощь, если там что-то произойдет.Политическая же составляющая наиболее интересна. У Украины было некоторое моральное преимущество, которым она очень козыряла, что она жертва агрессии со стороны России.Даже был придуман специальный тезис: немотивированная агрессия со стороны России. На что российская сторона возражала, что русских на Украине притесняют с 2014 года, а вообще-то с 2004-го. Но формально Украина выставила себя страной-жертвой.Сейчас по законам военного информационного времени она это сделать не сможет. Это очень похоже на ситуацию 7 октября прошлого года, когда Хамас атаковал Израиль. И избавится от этого Украина уже не в состоянии. Фарш обратно провернуть нельзя, и страной-жертвой она уже не будет никогда.Расчет был на то, чтобы усилить переговорные позиции, как сказали по единой методичке все украинские акторы и некоторые западные. Но настоящей идеей было то, что россияне начнут снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросят в Курскую область. Но это не сработало.Сейчас мы видим, не хочу говорить пафосно про начало конца, но целый ряд тактических ошибок и одну стратегическую. Стратегическая в том, что Украина лишилась иллюзии, что она страна-жертва. Так что у меня плохие новости для украинского руководства.- В Курской, Брянской и Белгородской областях введен режим КТО. Что означает этот режим?- Это режим, при котором гражданская администрация становится военной. Когда накладываются серьезные ограничения по логистике. Это неприятно экономически и с точки зрения психологического состояния населения. Но это помогает нейтрализовать действия террористов. Украина — это страна-террорист. Это позволяет использовать Росгвардию и ФСБ для нейтрализации этой угрозы. И сделать это оперативно.- От удара БПЛА серьезно пострадал градирня Запорожской АЭС. С какой целью была предпринята атака?- ЗАЭС сейчас работает в холодном режиме, поэтому непосредственной угрозы не существует. Но это не отменяет того, что украинская сторона даже смотреть не должна в эту сторону. Она создает очень серьезную опасность всей Европе. Очень раздражает отсутствие реакции западных стран. Разве страны, которые находятся в непосредственной близости от возможного очага катастрофы не понимают, о чем речь?Украина постоянно прощупывает возможность, как далеко она может зайти. Несколько месяцев назад прозвучали прямые угрозы от украинского руководства относительно того, что они будут использовать ядерные объекты как средство шантажа. Западные страны никак не отреагировали на это, это значит, что Россию оставили один на один с этой угрозой.- Маховик военной эскалации со стороны Украины раскручивается с середины августа. Можно ли это связать с президентскими выборами в США?- Напрямую я бы не стал это связывать. Я бы связал это с чувством неуверенности, истерики, которую испытывает команда Зеленского в широком смысле этого слова. Это люди, которые его поддерживают. В преддверии смены власти в США, а совершенно неважно придет ли Харрис или Трамп. Дьявол в деталях. Камала Харрис, наверно, даже не знает, где находится Украина.Джозеф Байден был кровно заинтересован в поддержке режима Зеленского, потому что его семья коррумпировано погружена в Украину. А для Харрис это обременение. Думаю, она постарается закончить этот конфликт. Как это сделать? Перестать оказывать помощь киевскому руководству.Трамп в этом смысле более опасен. Он прагматик, коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на другой конфликт, который позволит им еще больше обогатиться. На конфликт в Тихоокеанском регионе.Поэтому им Украина не нужна, поэтому Зеленский пытается с помощью террористических методов улучшить свои переговорные позиции, показать, что он договороспособен. Президент Путин накануне сказал - как можно договариваться с террористами? Эксперты тут же вспомнили его исторические слова: найдем террористов в сортире, замочим и в сортире.- Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к переговорам с Россией. Разделяете такое мнение?- На данным этапе технически это будет сделать сложно. Украина не страна развитых информационных технологий, помимо ЦИПСО, который и занимается пропагандой и зомбированием. А что касается проведения референдума, то это попытка отвлечь внимание. А давайте снимем с Зеленского ответственность и переложим ее на население Украины. Это не сработает.- Что ждет Ближний Восток? Большая война или прекращение боевых действий?- Ситуация с Палестинским государством полностью лежит в сфере международного права. Решением Генассамблеи и Совбеза ООН Палестина — это государство. И работа над тем, чтобы оно состоялось как государство — это обязанность всех государств, которые входят в ООН. А действия США — это рост эскалации в регионе, защита очень опасного государства Израиль.Мы ожидаем расширения театра военных действий, бед, которые посыплются на военные базы США в регионе. Иран будет выполнять обещания, которые он дал и делать то, на что он намекнул. Видимость умиротворения в регионе будет иллюзией. Ближний Восток — это бомба, которая уже взорвалась, только ее оболочка еще удерживает это напряжение. В любой момент можно ожидать кумулятивного эффекта.Подробнее об избирательной кампании в США Харрис переломила ход борьбы с Трампом, но радоваться ей рано: новый поворот президентской гонки в США

https://ukraina.ru/20240813/1056836239.html

https://ukraina.ru/20240813/1056849630.html

https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html

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Александр Порунов

интервью, украина, сша, россия, камала харрис, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дональд трамп, оон, украина.ру, всу, курская область