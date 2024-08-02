Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну - 02.08.2024 Украина.ру
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Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну - 02.08.2024 Украина.ру
Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-08-02T04:45
2024-08-02T04:45
украина
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
президентские выборы
президент сша
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Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг, добавил эксперт. Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности, заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, заявил эксперт."Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — высказал свою точку зрения Бардин.Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяИзвестный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру напомнил, что до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, осталось 3 месяца. По мнению эксперта, они будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира, объяснил Лозанский."Если Трамп и Вэнс, по крайней мере на словах, говорят о желании завершить войну на Украине и ликвидировать угрозу Третьей мировой войны, то выбор глубинного государства — Камала Харрис — будет ее продолжать", — считает Лозанский.Подробнее об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войныУход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. Об этом — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240727/1056510834.html
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украина, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, президентские выборы, президент сша
Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, президентские выборы, президент США

Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну

04:45 02.08.2024
 
© AP / Reba Saldanha
- РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP / Reba Saldanha
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Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

"Экс-госсекретарь Помпео напечатал статью в The Wall Street Journal о мирном плане по Украине, где все четко и ясно написано, на мой взгляд. По ленд-лизу Украине будет выделено 500 миллиардов долларов. Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение Украины и невозможность нового конфликта. И заодно восстановление Украины за эти деньги", — рассказал Вайнер.

Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг, добавил эксперт. Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности, заключил Вайнер.
Дмитрий Выдрин интервью
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Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, заявил эксперт.
"Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — высказал свою точку зрения Бардин.
Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
Известный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру напомнил, что до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, осталось 3 месяца.
По мнению эксперта, они будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира, объяснил Лозанский.
"Если Трамп и Вэнс, по крайней мере на словах, говорят о желании завершить войну на Украине и ликвидировать угрозу Третьей мировой войны, то выбор глубинного государства — Камала Харрис — будет ее продолжать", — считает Лозанский.
Подробнее об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
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30 июля, 18:11
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Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.
Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. Об этом — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.
 
УкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденКамала Харриспрезидентские выборыпрезидент США
 
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