Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
© AP / Reba Saldanha
© AP / Reba Saldanha
Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
"Экс-госсекретарь Помпео напечатал статью в The Wall Street Journal о мирном плане по Украине, где все четко и ясно написано, на мой взгляд. По ленд-лизу Украине будет выделено 500 миллиардов долларов. Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение Украины и невозможность нового конфликта. И заодно восстановление Украины за эти деньги", — рассказал Вайнер.
Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг, добавил эксперт. Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности, заключил Вайнер.
Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, заявил эксперт.
"Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — высказал свою точку зрения Бардин.
Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
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Подробнее об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны
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