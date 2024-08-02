https://ukraina.ru/20240802/1056591701.html

Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну

Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну - 02.08.2024 Украина.ру

Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну

Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-08-02T04:45

2024-08-02T04:45

2024-08-02T04:45

украина

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

президентские выборы

президент сша

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Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг, добавил эксперт. Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности, заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по международным отношениям Максим Бардин обратил внимание, что У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Глубинное государство контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу, заявил эксперт."Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем", — высказал свою точку зрения Бардин.Более подробно об этом — в интервью Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяИзвестный в Америке и России публицист, основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российском телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский в интервью изданию Украина.ру напомнил, что до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, осталось 3 месяца. По мнению эксперта, они будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира, объяснил Лозанский."Если Трамп и Вэнс, по крайней мере на словах, говорят о желании завершить войну на Украине и ликвидировать угрозу Третьей мировой войны, то выбор глубинного государства — Камала Харрис — будет ее продолжать", — считает Лозанский.Подробнее об этом — в интервью Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войныУход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. Об этом — в статье Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоитПолный текст интервью Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240727/1056510834.html

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украина, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, президентские выборы, президент сша