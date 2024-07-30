Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок - 30.07.2024 Украина.ру
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Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок
Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок - 30.07.2024 Украина.ру
Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок
Дональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
2024-07-30T19:30
2024-07-30T19:30
интервью
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
верховный суд
выборы
переговоры
россия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.Между тем, в деле о покушении на Дональда Трампа появились новые нюансы. Пока что их обсуждают на уровне прессы.— Грег, зачем Байден хочет ограничить неприкосновенность американских президентов и реформировать Верховный суд?— Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет.Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов.— Или Байден все-таки "копает" под Трампа, чтобы выкинуть последнего из президентской гонки?— Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива.Байден заявил, что не держится за президентскую неприкосновенность. Но он прекрасно понимает, что Конгресс и Сенат вряд ли проголосуют за это — и вообще вряд ли будут обсуждать. Настолько это непотопляемая вещь.Кстати, данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос.— Открылись новые подробности покушения на Трампа, как пишут в СМИ. Дескать, снайпера еще до выступления Трампа заметила местная полиция, но почему-то не сообщила Секретной службе. Есть ли у вас какие-то подробности об этой истории?— Пока что это предположения, которые освещены в прессе: пытаются найти доказательства, вызвать Трампа на слушания в Конгресс по делу о так называемом покушении на него.То есть история развивается на уровне слухов. Они могут стать фактами, как принято в Америке, только после слушания в Верховном суде или Конгрессе. Тогда можно утверждать что-либо. Но и без этого дела у Трампа не очень хорошие. Вчерашний опрос Fox News (от 29 июля) показал, что во многих штатах полное превосходство у Камалы Харрис. Ее преимущество перед Трампом составляет от 4 до 7%.— Но многие эксперты говорят, что это фальсифицированные опросы и результаты...— Fox News — дружественный Трампу канал. Есть четыре федеральных канала в США: ABC, NBC, CBS и Fox News. Первые три — это либеральные каналы. А Fox News — это республиканская консервативная сеть, которая поддерживает Трампа.Конечно, кампания Трампа в шоке, потому что они предполагали биться против Байдена, f битва не состоялась. Экс-президент США сам оказался в ситуации Байдена, которого обвинял в старости и негодности. А сейчас 78-летний Трамп выступает против 59-летней Харрис.Естественно, что его помощники не знают, как вырулить из сложной ситуации. Трамп называет соперницу левой, либеральной, негодной и так далее. Но рейтинг Камалы Харрис среди молодежи от 18 до 34 лет, например, вырос на 5%. Это очень много!— Как считаете, действительно ли deep state планирует cфальсифицировать выборы? Эксперты заявляют, что они уже начали подготовку в колеблющихся штатах…— Я достаточно много слышу про глубинное государство. Но вот нащупать его никак не удается… То же самое говорят мои коллеги из США. То есть все говорят о deep state, но никто точно не знает его рельефность, спонсоров? и так далее.Я считаю, что это очень удобная штука, на которую можно все свалить: это не мы — во всем виновато глубинное государство.Приведу пример. В 2016 год во время избирательной кампании Трампа, кто привел его к власти? Чайная партия Бостонского чаепития.[Бостонское чаепитие (англ. — Boston Tea Party) — акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия правительства Британии. В результате митинга в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании]Это партия, выступающая против вашингтонского истеблишмента и чиновничества. То есть протестный электорат в чистом виде. Представители аппер-мидл-класса, которым не хотелось платить высокие налоги и содержать меньшинства. Движение белых людей-профессионалов среднего и выше среднего класса.Именно эти белые люди привели Трампа к власти в 2016 году. Это было ясно и понятно. Они выступали, митинговали, проводили встречи, оказывали Трампу поддержку.Но что такое deep state, описать, понять и пощупать не представляется возможным. Это абсолютно загадочное движение.— Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. Есть ли у Трампа шансы против Харрис?— Исходя из того, что я наблюдаю, в том числе это поведение Харрис, думаю, что она оказалась куда сильнее и калиброваннее, чем говорили.На посту вице-президента Харрис вела себя как тень: никуда не лезла, ответственности на себя не брала. Шли разговоры, что ей якобы поручили решение миграционного вопроса. Но такую тему невозможно обсуждать без президента, Конгресса и Сената.Сегодня Харрис выходит из-за кулис, и, думаю, будет достаточно квалифицирована вести себя на дебатах. Уверен, что у Трампа шансов на победу с такой соперницей просто нет.— В чем феномен Камалы Харрис, Грег?— Давайте еще раз пройдемся по биографии Харрис.Во-первых, она занимала прокурорский пост в Сан-Франциско. Во-вторых, была на аналогичной должности в штате Калифорния. Третье — была федеральным сенатором. Фантастическая карьера для Америки!То есть, она проходила через избирательные компании и, соответственно, дебаты. У нее в этом колоссальный опыт. Камала Харрис прошла горнило дебатов в городе Сан-Франциско в штате Калифорния и успешно боролась за пост сенатора Соединенных Штатов. Такой политик готов к любым дебатам.Еще один плюс Харрис: она достаточно обаятельная женщина, у нее хорошая и совершенно обезоруживающая улыбка.Напомню, что в США в 1976 году президентом избрали Джимми Картера. По большому счету, избиратели проголосовали за голливудскую улыбку Картера, которой он был знаменит и которая сделала его главой Америки.Не уверен, что в случае с Харрис будет то же самое, но исключать этого не стоит. В стране, где Голливуд задает многие стандарты, думаю, хорошая улыбка поможет кандидату стать президентом. Многие американцы реагируют на это положительно.Кроме того, этническая принадлежность Харрис располагает избирателей к себе. Она наполовину из Ямайки, наполовину — из Индии. Папа профессор, мама писатель. Интеллектуальная приличная семья.Напомню, что индийская диаспора в Штатах — одна из самых богатых в Америке. Их вклады в избирательный фонд Харрис будут фантастические, неоспоримые.После того, как Байден отказался от борьбы за Белый дом, в его избирательной компании остался 91 миллион долларов. За последнюю неделю (!) Камала Харри собрала еще 200 миллионов долларов. При этом 70% от указанной суммы — это финансы людей, которые это делают первый раз в жизни.То есть это граждане, которых именно личность Камалы Харрис привела на избирательную компанию. Представьте, сколько денег она соберет в будущем.— Никто не может предсказать, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом. Риторика его ясна, но сложно предугадать реальные поступки и договорённости. У вас есть своя версия?— Мне лично в этом вопросе все ясно. Госсекретарь Помпео напечатал статью в The Wall Street Journal о мирном плане по Украине, где все четко и ясно написано, на мой взгляд. По ленд-лизу Украине будет выделено 500 миллиардов долларов.— И как это поможет остановить конфликт на Украине?— Он заинтересован в прекращении военных действий на Украине, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение Украины и невозможность нового конфликта. И заодно восстановление Украины за эти деньги.Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг. Он может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности.О том, как deep state контролирует США, а опосредовано и на Украину и влияет на элиты разных стран, в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20240727/1056510834.html
https://ukraina.ru/20240726/1056487978.html
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интервью, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, верховный суд, выборы, переговоры, россия, fox news, сенат, америка
Интервью, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Верховный Суд, выборы, переговоры, Россия, Fox News, сенат, Америка

Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок

19:30 30.07.2024
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.
Между тем, в деле о покушении на Дональда Трампа появились новые нюансы. Пока что их обсуждают на уровне прессы.
Грег, зачем Байден хочет ограничить неприкосновенность американских президентов и реформировать Верховный суд?
— Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет.
Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов.
— Или Байден все-таки "копает" под Трампа, чтобы выкинуть последнего из президентской гонки?
— Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива.
Байден заявил, что не держится за президентскую неприкосновенность. Но он прекрасно понимает, что Конгресс и Сенат вряд ли проголосуют за это — и вообще вряд ли будут обсуждать. Настолько это непотопляемая вещь.
Кстати, данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— Открылись новые подробности покушения на Трампа, как пишут в СМИ. Дескать, снайпера еще до выступления Трампа заметила местная полиция, но почему-то не сообщила Секретной службе. Есть ли у вас какие-то подробности об этой истории?
— Пока что это предположения, которые освещены в прессе: пытаются найти доказательства, вызвать Трампа на слушания в Конгресс по делу о так называемом покушении на него.
То есть история развивается на уровне слухов. Они могут стать фактами, как принято в Америке, только после слушания в Верховном суде или Конгрессе. Тогда можно утверждать что-либо.
Но и без этого дела у Трампа не очень хорошие. Вчерашний опрос Fox News (от 29 июля) показал, что во многих штатах полное превосходство у Камалы Харрис. Ее преимущество перед Трампом составляет от 4 до 7%.
— Но многие эксперты говорят, что это фальсифицированные опросы и результаты...
— Fox News — дружественный Трампу канал. Есть четыре федеральных канала в США: ABC, NBC, CBS и Fox News. Первые три — это либеральные каналы. А Fox News — это республиканская консервативная сеть, которая поддерживает Трампа.
Конечно, кампания Трампа в шоке, потому что они предполагали биться против Байдена, f битва не состоялась. Экс-президент США сам оказался в ситуации Байдена, которого обвинял в старости и негодности. А сейчас 78-летний Трамп выступает против 59-летней Харрис.
Естественно, что его помощники не знают, как вырулить из сложной ситуации. Трамп называет соперницу левой, либеральной, негодной и так далее. Но рейтинг Камалы Харрис среди молодежи от 18 до 34 лет, например, вырос на 5%. Это очень много!
Дмитрий Выдрин интервью
27 июля, 11:27
Ни семьи, ни родины. Дмитрий Выдрин о том, почему Харрис может погубить не только США, но и весь мирДональд Трамп как представитель глубинного государства может привести Украину к быстрой и радикальной смене власти. Но если победит Камала Харрис, США и всему миру придет конец
— Как считаете, действительно ли deep state планирует cфальсифицировать выборы? Эксперты заявляют, что они уже начали подготовку в колеблющихся штатах…
— Я достаточно много слышу про глубинное государство. Но вот нащупать его никак не удается… То же самое говорят мои коллеги из США. То есть все говорят о deep state, но никто точно не знает его рельефность, спонсоров? и так далее.
Я считаю, что это очень удобная штука, на которую можно все свалить: это не мы — во всем виновато глубинное государство.
Приведу пример. В 2016 год во время избирательной кампании Трампа, кто привел его к власти? Чайная партия Бостонского чаепития.
[Бостонское чаепитие (англ. — Boston Tea Party) — акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия правительства Британии. В результате митинга в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании]
Это партия, выступающая против вашингтонского истеблишмента и чиновничества. То есть протестный электорат в чистом виде. Представители аппер-мидл-класса, которым не хотелось платить высокие налоги и содержать меньшинства. Движение белых людей-профессионалов среднего и выше среднего класса.
Именно эти белые люди привели Трампа к власти в 2016 году. Это было ясно и понятно. Они выступали, митинговали, проводили встречи, оказывали Трампу поддержку.
Но что такое deep state, описать, понять и пощупать не представляется возможным. Это абсолютно загадочное движение.
— Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. Есть ли у Трампа шансы против Харрис?
— Исходя из того, что я наблюдаю, в том числе это поведение Харрис, думаю, что она оказалась куда сильнее и калиброваннее, чем говорили.
На посту вице-президента Харрис вела себя как тень: никуда не лезла, ответственности на себя не брала. Шли разговоры, что ей якобы поручили решение миграционного вопроса. Но такую тему невозможно обсуждать без президента, Конгресса и Сената.
Сегодня Харрис выходит из-за кулис, и, думаю, будет достаточно квалифицирована вести себя на дебатах. Уверен, что у Трампа шансов на победу с такой соперницей просто нет.
Драгана Трифкович интервью
26 июля, 06:20
Драгана Трифкович о феномене Камалы Харрис и перспективах Дональда Трампа стать "великим сербом"России и Сербии не стоит надеяться на уважение со стороны Америки. Нет разницы, кто займет пост главы США, будь то демократ или республиканец, Трамп или Харрис
— В чем феномен Камалы Харрис, Грег?
— Давайте еще раз пройдемся по биографии Харрис.
Во-первых, она занимала прокурорский пост в Сан-Франциско. Во-вторых, была на аналогичной должности в штате Калифорния. Третье — была федеральным сенатором. Фантастическая карьера для Америки!
То есть, она проходила через избирательные компании и, соответственно, дебаты. У нее в этом колоссальный опыт. Камала Харрис прошла горнило дебатов в городе Сан-Франциско в штате Калифорния и успешно боролась за пост сенатора Соединенных Штатов. Такой политик готов к любым дебатам.
Еще один плюс Харрис: она достаточно обаятельная женщина, у нее хорошая и совершенно обезоруживающая улыбка.
Напомню, что в США в 1976 году президентом избрали Джимми Картера. По большому счету, избиратели проголосовали за голливудскую улыбку Картера, которой он был знаменит и которая сделала его главой Америки.
Не уверен, что в случае с Харрис будет то же самое, но исключать этого не стоит. В стране, где Голливуд задает многие стандарты, думаю, хорошая улыбка поможет кандидату стать президентом. Многие американцы реагируют на это положительно.
Кроме того, этническая принадлежность Харрис располагает избирателей к себе. Она наполовину из Ямайки, наполовину — из Индии. Папа профессор, мама писатель. Интеллектуальная приличная семья.
Напомню, что индийская диаспора в Штатах — одна из самых богатых в Америке. Их вклады в избирательный фонд Харрис будут фантастические, неоспоримые.
После того, как Байден отказался от борьбы за Белый дом, в его избирательной компании остался 91 миллион долларов. За последнюю неделю (!) Камала Харри собрала еще 200 миллионов долларов. При этом 70% от указанной суммы — это финансы людей, которые это делают первый раз в жизни.
То есть это граждане, которых именно личность Камалы Харрис привела на избирательную компанию. Представьте, сколько денег она соберет в будущем.
— Никто не может предсказать, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом. Риторика его ясна, но сложно предугадать реальные поступки и договорённости. У вас есть своя версия?
— Мне лично в этом вопросе все ясно. Госсекретарь Помпео напечатал статью в The Wall Street Journal о мирном плане по Украине, где все четко и ясно написано, на мой взгляд. По ленд-лизу Украине будет выделено 500 миллиардов долларов.
Эдуард Лозанский интервью
25 июля, 04:53
Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войныИзвестный в Америке и России публицист Эдуард Лозанский считает, что тайная власть США ликвидировала кандидата в президенты Байдена и теперь хочет взять реванш за победу Трампа в 2016 году
— И как это поможет остановить конфликт на Украине?
— Он заинтересован в прекращении военных действий на Украине, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение Украины и невозможность нового конфликта. И заодно восстановление Украины за эти деньги.
Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг. Он может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности.
О том, как deep state контролирует США, а опосредовано и на Украину и влияет на элиты разных стран, в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.
 
ИнтервьюУкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВерховный СудвыборыпереговорыРоссияFox NewsсенатАмерика
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок
19:27Волынские фортификации Зеленского, война смыслов и названий, нефть. Итоги 30 июля
19:08Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем Востоке
18:31Немец пришёл, или План побега из гедонизма в патриотизм
18:30Страну не восстановила, но Зеленского напрягла: смотрящая США по Украине Пенни Прицкер объявила об уходе
18:11Выстрел себе в ногу: инициатива Байдена об отмене иммунитета экс-президентов угрожает его же отпрыску
17:41Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ
17:38"Как Украина стала Ичкерией*": в "Азове"* решили казнить сопротивляющихся мобилизации мирных
17:09СБУ: конфисковано имущество родственников бывших депутатов Козака и Медведчука
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14:53СБУ задержала в Киеве философа Вусатюка - Павлив
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13:56Пушилин призвал Киев сделать первый шаг на пути к мирным переговорам
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