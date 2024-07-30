https://ukraina.ru/20240730/1056570167.html

Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок

Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок - 30.07.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шок

Дональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.

2024-07-30T19:30

2024-07-30T19:30

2024-07-30T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президент США Джо Байден призвал к проведению масштабной реформы Верховного суда, а также к введению ограничений на иммунитет президентов от федерального преследования. Такая информация появилась в американских СМИ 29 июля.Между тем, в деле о покушении на Дональда Трампа появились новые нюансы. Пока что их обсуждают на уровне прессы.— Грег, зачем Байден хочет ограничить неприкосновенность американских президентов и реформировать Верховный суд?— Джо Байден предложил две вещи. Первая — судьи Верховного суда могут находиться на своем месте максимум 18 лет, а не пожизненно. Вторая — убрать неприкосновенность президента страны. Но это лишь предложения действующего президента. Я не уверен, что данная инициатива пройдет.Я думаю, что Байдену скучно. Он находится 51 год в политике и, видимо, перед своей тотальной отставкой хочет закончить политическую карьеру каким-то вкладом в законодательство Соединенных Штатов.— Или Байден все-таки "копает" под Трампа, чтобы выкинуть последнего из президентской гонки?— Конечно, на 100% это антитрамповская инициатива.Байден заявил, что не держится за президентскую неприкосновенность. Но он прекрасно понимает, что Конгресс и Сенат вряд ли проголосуют за это — и вообще вряд ли будут обсуждать. Настолько это непотопляемая вещь.Кстати, данная инициатива не несет ничего хорошего сыну Байдена Хантеру, которому грозит 25 лет тюрьмы за преступления. Если с Байдена будет снята неприкосновенность, то и с его родных будет другой спрос.— Открылись новые подробности покушения на Трампа, как пишут в СМИ. Дескать, снайпера еще до выступления Трампа заметила местная полиция, но почему-то не сообщила Секретной службе. Есть ли у вас какие-то подробности об этой истории?— Пока что это предположения, которые освещены в прессе: пытаются найти доказательства, вызвать Трампа на слушания в Конгресс по делу о так называемом покушении на него.То есть история развивается на уровне слухов. Они могут стать фактами, как принято в Америке, только после слушания в Верховном суде или Конгрессе. Тогда можно утверждать что-либо. Но и без этого дела у Трампа не очень хорошие. Вчерашний опрос Fox News (от 29 июля) показал, что во многих штатах полное превосходство у Камалы Харрис. Ее преимущество перед Трампом составляет от 4 до 7%.— Но многие эксперты говорят, что это фальсифицированные опросы и результаты...— Fox News — дружественный Трампу канал. Есть четыре федеральных канала в США: ABC, NBC, CBS и Fox News. Первые три — это либеральные каналы. А Fox News — это республиканская консервативная сеть, которая поддерживает Трампа.Конечно, кампания Трампа в шоке, потому что они предполагали биться против Байдена, f битва не состоялась. Экс-президент США сам оказался в ситуации Байдена, которого обвинял в старости и негодности. А сейчас 78-летний Трамп выступает против 59-летней Харрис.Естественно, что его помощники не знают, как вырулить из сложной ситуации. Трамп называет соперницу левой, либеральной, негодной и так далее. Но рейтинг Камалы Харрис среди молодежи от 18 до 34 лет, например, вырос на 5%. Это очень много!— Как считаете, действительно ли deep state планирует cфальсифицировать выборы? Эксперты заявляют, что они уже начали подготовку в колеблющихся штатах…— Я достаточно много слышу про глубинное государство. Но вот нащупать его никак не удается… То же самое говорят мои коллеги из США. То есть все говорят о deep state, но никто точно не знает его рельефность, спонсоров? и так далее.Я считаю, что это очень удобная штука, на которую можно все свалить: это не мы — во всем виновато глубинное государство.Приведу пример. В 2016 год во время избирательной кампании Трампа, кто привел его к власти? Чайная партия Бостонского чаепития.[Бостонское чаепитие (англ. — Boston Tea Party) — акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия правительства Британии. В результате митинга в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании]Это партия, выступающая против вашингтонского истеблишмента и чиновничества. То есть протестный электорат в чистом виде. Представители аппер-мидл-класса, которым не хотелось платить высокие налоги и содержать меньшинства. Движение белых людей-профессионалов среднего и выше среднего класса.Именно эти белые люди привели Трампа к власти в 2016 году. Это было ясно и понятно. Они выступали, митинговали, проводили встречи, оказывали Трампу поддержку.Но что такое deep state, описать, понять и пощупать не представляется возможным. Это абсолютно загадочное движение.— Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. Есть ли у Трампа шансы против Харрис?— Исходя из того, что я наблюдаю, в том числе это поведение Харрис, думаю, что она оказалась куда сильнее и калиброваннее, чем говорили.На посту вице-президента Харрис вела себя как тень: никуда не лезла, ответственности на себя не брала. Шли разговоры, что ей якобы поручили решение миграционного вопроса. Но такую тему невозможно обсуждать без президента, Конгресса и Сената.Сегодня Харрис выходит из-за кулис, и, думаю, будет достаточно квалифицирована вести себя на дебатах. Уверен, что у Трампа шансов на победу с такой соперницей просто нет.— В чем феномен Камалы Харрис, Грег?— Давайте еще раз пройдемся по биографии Харрис.Во-первых, она занимала прокурорский пост в Сан-Франциско. Во-вторых, была на аналогичной должности в штате Калифорния. Третье — была федеральным сенатором. Фантастическая карьера для Америки!То есть, она проходила через избирательные компании и, соответственно, дебаты. У нее в этом колоссальный опыт. Камала Харрис прошла горнило дебатов в городе Сан-Франциско в штате Калифорния и успешно боролась за пост сенатора Соединенных Штатов. Такой политик готов к любым дебатам.Еще один плюс Харрис: она достаточно обаятельная женщина, у нее хорошая и совершенно обезоруживающая улыбка.Напомню, что в США в 1976 году президентом избрали Джимми Картера. По большому счету, избиратели проголосовали за голливудскую улыбку Картера, которой он был знаменит и которая сделала его главой Америки.Не уверен, что в случае с Харрис будет то же самое, но исключать этого не стоит. В стране, где Голливуд задает многие стандарты, думаю, хорошая улыбка поможет кандидату стать президентом. Многие американцы реагируют на это положительно.Кроме того, этническая принадлежность Харрис располагает избирателей к себе. Она наполовину из Ямайки, наполовину — из Индии. Папа профессор, мама писатель. Интеллектуальная приличная семья.Напомню, что индийская диаспора в Штатах — одна из самых богатых в Америке. Их вклады в избирательный фонд Харрис будут фантастические, неоспоримые.После того, как Байден отказался от борьбы за Белый дом, в его избирательной компании остался 91 миллион долларов. За последнюю неделю (!) Камала Харри собрала еще 200 миллионов долларов. При этом 70% от указанной суммы — это финансы людей, которые это делают первый раз в жизни.То есть это граждане, которых именно личность Камалы Харрис привела на избирательную компанию. Представьте, сколько денег она соберет в будущем.— Никто не может предсказать, что сделает Трамп в отношении Украины, если станет президентом. Риторика его ясна, но сложно предугадать реальные поступки и договорённости. У вас есть своя версия?— Мне лично в этом вопросе все ясно. Госсекретарь Помпео напечатал статью в The Wall Street Journal о мирном плане по Украине, где все четко и ясно написано, на мой взгляд. По ленд-лизу Украине будет выделено 500 миллиардов долларов.— И как это поможет остановить конфликт на Украине?— Он заинтересован в прекращении военных действий на Украине, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение Украины и невозможность нового конфликта. И заодно восстановление Украины за эти деньги.Если Украина увидит перед собой огромные деньги, 500 миллиардов долларов, то в руках Трампа появляется мощный финансовый рычаг. Он может заставить Украину пойти на любые свои условия. Как минимум — на прекращение военных действий и какие-то базовые договоренности.О том, как deep state контролирует США, а опосредовано и на Украину и влияет на элиты разных стран, в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, верховный суд, выборы, переговоры, россия, fox news, сенат, америка