https://ukraina.ru/20240725/1056463044.html

Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны

Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны - 25.07.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Как deep state управляет выборами в США и несет угрозу Третьей мировой войны

Известный в Америке и России публицист Эдуард Лозанский считает, что тайная власть США ликвидировала кандидата в президенты Байдена и теперь хочет взять реванш за победу Трампа в 2016 году

2024-07-25T04:53

2024-07-25T04:53

2024-07-25T04:54

интервью

глубинное государство

сша

джо байден

дональд трамп

америка

впк

цру

украина

третья мировая война

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Об этом основатель и президент Американского университета в Москве, неизменный участник политических шоу на российской телевидении, считающийся одним из лучших знатоков США не только в России, но и в самих США Эдуард Лозанский рассказал в интервью изданию Украина.ру.Уход Джо Байдена из президентской гонки и покушение на Дональда Трампа вернули словосочетание deep state (глубинное государство) на первые полосы СМИ и в топы соцсетей.Глубинное государство, по открытым данным, это теория заговора, согласно которой в США существуют скоординированная группа неких госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на демократически избранное руководство. — Эдуард Дмитриевич, что обычно имеют ввиду, когда говорят о deep state (глубинном государстве)?— Когда говорят о глубинном государстве в США, имеют в виду некое гибридное объединение высшего звена финансовых, промышленных и медийных структур с членами Конгресса и государственными чиновниками. Они оказывают определяющее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. Имеется огромное количество, часто противоречивых, материалов, описывающих этот спрут, поэтому я могу лишь высказать свое мнение.— На что в действительности влияет глубинное государство в США?— Если говорить о влиянии на внутреннюю политику, я бы назвал в качестве главной силы глубинного государства Федеральную резервную систему, ответственную за основные показатели и стабильность финансовой и экономической системы страны, включая регулирование банковской процентной ставки. Имена ее руководства известны, но есть большие сомнения в их независимости от вышеперечисленных игроков.Что касается внешней политики, то тут в игру включается обладающий огромными ресурсами Военно-промышленный комплекс (ВПК). Он вносит пожертвования в избирательные кампании многих членов Конгресса США, а также содержит лоббистов, аналитические центры, неправительственные организации и различные фонды, отражающие интересы ВПК.Разумеется, на внешнюю политику влияют также разведслужбы и госдепартамент. Среди чиновников этих ведомств есть те, кто либо в состоянии манипулировать президентом, как в случае с Джо Байденом, либо противодействуют его идеям или вообще убирают его из Белого дома — как это было с Дональдом Трампом.— То есть за уходом Байдена все-таки стоит глубинное государство?— Не вызывает сомнения, что главная причина отказа Байдена от продолжения участия в президентской гонке — это отказ глубинного государства в его финансировании. Теперь оно направит все усилия, чтобы взять реванш за победу Трампа в 2016 году и не допустить ее повторения в 2024-м.Оставшиеся 3 месяца до выборов в США, которые состоятся 5 ноября, будут насыщены невиданным накалом с непредсказуемыми последствиями. Ставки высоки не только для Америки, но и для всего мира.Если Трамп и Вэнс, по крайней мере на словах, говорят о желании завершить войну на Украине и ликвидировать угрозу третьей мировой войны, то выбор глубинного государства – Камала Харрис будет ее продолжать.— Какое еще воздействие идет со стороны deep state США на украинском и российском треке?— Военно-промышленный комплекс США является одним из главных бенефициаров бесчисленных войн Америки, в том числе, войны на Украине. Именно его лоббисты делают все возможное, чтобы она не закончилась.Следует всегда помнить высказывание одного из наиболее известных американских дипломатов, бывшего посла в Москве Джорджа Кеннана. Еще в 1987 году, за 4 года до распада СССР, он заявил: “Если бы завтра Советский Союз погрузился в воды океана, американскому военно-промышленному истеблишменту пришлось бы продолжать существовать, практически не меняясь — до тех пор, пока не был бы изобретен другой противник. Все остальное стало бы неприемлемым потрясением для американской экономики”.Я бы привел здесь еще одну цитату от ветерана ЦРУ Рэя МакГоверна, работавшего старшим аналитиком по СССР в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша старшего. МакГоверн подал в отставку после прихода Билла Клинтона, которого многие считают ответственным за отказ от взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу парадигмы однополярного мира под руководством США. Именно при Клинтоне начался процесс расширения НАТО на Восток и попытки втянуть в него Украину. А это является главной причиной нынешнего кризиса.Так вот МакГоверн придумал термин MICIMATT (Military-Industrial-Congressional-Intelligence-Media-Academia-Think-Tank complex). То есть расширил понятие ВПК (англ. — MIC). В переводе на русский этот термин означает "Военный-промышленный-конгрессменский-разведывательный-информационный-академический-мозговой центр".Это гигантское образование поддерживает себя через лоббистов в Конгрессе и правительстве. А также — за счет финансовых вливаний в избирательные кампании членов Конгресса, которые затем дружно голосуют за увеличение военных расходов.Производители оружия, в свою очередь, финансируют различные СМИ, академические структуры и мозговые центры, доказывающие необходимость таких расходов.Таким образом, круг замыкается и нынешний военный бюджет Пентагона в почти 1 триллион долларов превышает суммарный бюджет следующих по величине расходов 10 стран. При этом государственный долг США достиг астрономической величины в 34 триллиона долларов.О том, как deep state контролирует США, а опосредовано и на Украину и влияет на элиты разных стран, в материале Deep state: что такое "глубинное государство" и кто за ним стоит.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html

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