"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец - 25.07.2024 Украина.ру
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"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец
"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец - 25.07.2024 Украина.ру
"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец
На Украине эксперты и политики гадают, на что способен Зеленский и компания ради сохранения власти в стране и не пытаются ли они превратить излишне радикализированное украинское общество в "общество овец"
2024-07-25T05:30
2024-07-25T07:09
эксклюзив
сво
украина
ирина фарион
верховная рада
владимир зеленский
андрей ермолаев
анатолий шарий
соскин
упц
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Обсуждают ход расследования убийства "мовной" националистки Ирины Фарион и риски перехода общества в новое состояние. А такие риски есть.Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном их эфиров: "Самая комфортная версия — это какой-то заговор, происки врага, внутренний какой-то враг. Почему удобно? Потому что мир остаётся понятным, хорошим, и есть какое-то понятное зло. Куда страшнее версия, что это какое-то новое общественное состояние, когда люди берутся за оружие, на первое место выходят истерики-одиночки, мстители и так далее".По его словам, в данном случае стоит обратить внимание на то, что, говоря о Фарион, высказывая сочувствие, "люди пугаются не только самого факта гибели, но они ещё боятся того, что — а не дай бог, это какое-то начало".Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в своём видеоблоге выразил удивление, что странного киллера правоохранители никак не могут вычислить и предположил, что не особенно и стараются.По его словам, есть два варианта: либо тут действует какая-то "презумпция невиновности" (например, киллер — "азовец"*), либо убийство было осуществлено по заказу самой Банковой для того, чтобы убрать раздражитель, который иногда вбрасывал месседжи, которые общество разделяют и радикализируют."А радикальное общество может сместить Зеленского чуть раньше, чем его в любом случае сместит любое общество", — сказал Шарий, добавив, что офису Зеленского нужно "общество овец", в котором все следуют одной линии, "особенно сейчас, когда они готовятся сдавать территории и рассказывают о том, что в этом нет ничего страшного".При этом не исключено, что подставят именно "Азов"* и праворадикалов, предположил журналист. Он продолжил: "Другое дело, каким образом они могут их ликвидировать, путём задействования каких-то частей ВСУ боеспособных? Я не знаю. Ну, посмотрим, понаблюдаем. В любом случае я убеждён, что грохнула её власть, ибо так профессионально не искать и не найти преступника, во всяком случае, пока — это надо постараться".Что с выборами? Депутат Верховной Рады Александр Дубинский (сейчас он находится в СИЗО за критику власти) сообщил в своем телеграм-канале, что он обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы."Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", - написал нардеп.У Владимира Зеленского 20 мая истек срок президентских полномочий, однако выборы не были назначены под предлогом военного положения. В Москве Зеленского не считают легитимным президентом Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине сейчас остается Верховная Рада.Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот не сделал ни одного шага к тому, чтобы президентские выборы стали возможными и объяснил это корыстными побуждениями."И всем уже давно понятно почему. Ваш нардеп Наталуха очень точно очертил причину в "телемарафоне" - взятки тех, кто не хочет служить – 2 млрд $ в год. За 2,5 года войны – это 5 млрд $ только в виде поборов с людей, которым вы запретили менять власть и говорить о мире. Но обязали воевать. Или - платить. Действительно, кому нужен мир, если за войну в карман капнуло только от уклонистов 5 млрд $" - отметил политик.Под вопросом и парламентские выборы. Верховная Рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Но депутаты, вероятно, испугались не заявления УПЦ, а обратили внимание на изменения в политике США. Вполне возможно, администрация Трампа рассмотрит введение в будущем санкций против украинских нардепов и чиновников, которые лоббируют принятие законопроекта о запрете УПЦ. Как сообщает телеграм-канал "Тайная канцелярия", официальное письмо с таким требованием уже было передано Джею Ди Вэнсу, вероятному вице-президенту США. Канал приводит список чиновников, в отношении которых могут применить санкции.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге отметил, что депутаты Рады зато успели продлить до ноября антиконституционное военное положение. Он предложил зрителям самим ответить на вопрос, привело ли это военное положение к чему-то хорошему в стране. И сам ответил: нет, не привело, стало только хуже.По словам Соскина, состоявшееся продление военного положения еще на три месяца "полностью антиконституционно и полностью делегитимизирует Верховный Совет – потому что надо было бы проводить осенью выборы в Верховный Совет". Экс-советник подчеркнул, что военное положение никак не связано с ситуацией на фронте, поэтому его вполне можно было не продлевать, а переходить к заморозке конфликта и готовиться к выборам. Но этого сделано не было."На чем держится власть Зеленского, хотя незаконно? На одной веточке, на одной тростиночке – что есть военное положение. На чем держится мобилизация? На том, что есть военное положение. Если этого всего не будет – все, это все незаконно. Тогда надо границы… вообще все надо открыть", - считает политолог. Он добавил, что военное положение опасно, поскольку "оно разрушает Украину, оно ведет к гражданской войне".Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией"
https://ukraina.ru/20240724/1056427593.html
https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, украина, ирина фарион, верховная рада, владимир зеленский, андрей ермолаев, анатолий шарий, соскин, упц, александр дубинский, верховный суд, сша, москва
Эксклюзив, СВО, Украина, Ирина Фарион, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Анатолий Шарий, Соскин, УПЦ, Александр Дубинский, Верховный Суд, США, Москва

"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец

05:30 25.07.2024 (обновлено: 07:09 25.07.2024)
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP / Mykola Tys
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и политики гадают, на что способен Зеленский и компания ради сохранения власти в стране и не пытаются ли они превратить излишне радикализированное украинское общество в "общество овец"
Обсуждают ход расследования убийства "мовной" националистки Ирины Фарион и риски перехода общества в новое состояние. А такие риски есть.
Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном их эфиров: "Самая комфортная версия — это какой-то заговор, происки врага, внутренний какой-то враг. Почему удобно? Потому что мир остаётся понятным, хорошим, и есть какое-то понятное зло. Куда страшнее версия, что это какое-то новое общественное состояние, когда люди берутся за оружие, на первое место выходят истерики-одиночки, мстители и так далее".
По его словам, в данном случае стоит обратить внимание на то, что, говоря о Фарион, высказывая сочувствие, "люди пугаются не только самого факта гибели, но они ещё боятся того, что — а не дай бог, это какое-то начало".
Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в своём видеоблоге выразил удивление, что странного киллера правоохранители никак не могут вычислить и предположил, что не особенно и стараются.
По его словам, есть два варианта: либо тут действует какая-то "презумпция невиновности" (например, киллер — "азовец"*), либо убийство было осуществлено по заказу самой Банковой для того, чтобы убрать раздражитель, который иногда вбрасывал месседжи, которые общество разделяют и радикализируют.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Вчера, 06:47
Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВВ украинском экспертном сообществе задумались над тем, верит ли народ по-прежнему единому телемарафону, готовы ли люди поступиться территориями ради мира и можно ли рассчитывать на скорое прекращение кровопролития
"А радикальное общество может сместить Зеленского чуть раньше, чем его в любом случае сместит любое общество", — сказал Шарий, добавив, что офису Зеленского нужно "общество овец", в котором все следуют одной линии, "особенно сейчас, когда они готовятся сдавать территории и рассказывают о том, что в этом нет ничего страшного".
При этом не исключено, что подставят именно "Азов"* и праворадикалов, предположил журналист. Он продолжил: "Другое дело, каким образом они могут их ликвидировать, путём задействования каких-то частей ВСУ боеспособных? Я не знаю. Ну, посмотрим, понаблюдаем. В любом случае я убеждён, что грохнула её власть, ибо так профессионально не искать и не найти преступника, во всяком случае, пока — это надо постараться".
Что с выборами? Депутат Верховной Рады Александр Дубинский (сейчас он находится в СИЗО за критику власти) сообщил в своем телеграм-канале, что он обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы.
"Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", - написал нардеп.
У Владимира Зеленского 20 мая истек срок президентских полномочий, однако выборы не были назначены под предлогом военного положения. В Москве Зеленского не считают легитимным президентом Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине сейчас остается Верховная Рада.
Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот не сделал ни одного шага к тому, чтобы президентские выборы стали возможными и объяснил это корыстными побуждениями.
23 июля, 05:10
Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей странеНа Украине лихорадочно ищут выход из затянувшегося самоубийственного конфликта и гадают, удастся ли избавиться от Зеленского и его "шоблы дармоедов" (или людоедов?) и каким образом это можно сделать
"И всем уже давно понятно почему. Ваш нардеп Наталуха очень точно очертил причину в "телемарафоне" - взятки тех, кто не хочет служить – 2 млрд $ в год. За 2,5 года войны – это 5 млрд $ только в виде поборов с людей, которым вы запретили менять власть и говорить о мире. Но обязали воевать. Или - платить. Действительно, кому нужен мир, если за войну в карман капнуло только от уклонистов 5 млрд $" - отметил политик.
Под вопросом и парламентские выборы. Верховная Рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Но депутаты, вероятно, испугались не заявления УПЦ, а обратили внимание на изменения в политике США. Вполне возможно, администрация Трампа рассмотрит введение в будущем санкций против украинских нардепов и чиновников, которые лоббируют принятие законопроекта о запрете УПЦ. Как сообщает телеграм-канал "Тайная канцелярия", официальное письмо с таким требованием уже было передано Джею Ди Вэнсу, вероятному вице-президенту США. Канал приводит список чиновников, в отношении которых могут применить санкции.
Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге отметил, что депутаты Рады зато успели продлить до ноября антиконституционное военное положение. Он предложил зрителям самим ответить на вопрос, привело ли это военное положение к чему-то хорошему в стране. И сам ответил: нет, не привело, стало только хуже.
По словам Соскина, состоявшееся продление военного положения еще на три месяца "полностью антиконституционно и полностью делегитимизирует Верховный Совет – потому что надо было бы проводить осенью выборы в Верховный Совет". Экс-советник подчеркнул, что военное положение никак не связано с ситуацией на фронте, поэтому его вполне можно было не продлевать, а переходить к заморозке конфликта и готовиться к выборам. Но этого сделано не было.
19 июля, 07:33
"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти ЗеленскогоНа Украине вдруг начали задумываться над тем, не наблюдается ли в стране настоящая узурпация власти, правда, открыто говорят об этом лишь единицы. Просчитывают, как скажется на киевских элитах возможный приход к власти в США Дональда Трампа. И гадают, нет ли в Киеве причастных к покушению на кандидата в президенты США
"На чем держится власть Зеленского, хотя незаконно? На одной веточке, на одной тростиночке – что есть военное положение. На чем держится мобилизация? На том, что есть военное положение. Если этого всего не будет – все, это все незаконно. Тогда надо границы… вообще все надо открыть", - считает политолог. Он добавил, что военное положение опасно, поскольку "оно разрушает Украину, оно ведет к гражданской войне".
Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаИрина ФарионВерховная РадаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмолаевАнатолий ШарийСоскинУПЦАлександр ДубинскийВерховный СудСШАМосква
 
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