"Убийство Фарион — только начало". Украинские эксперты о том, как власть превращает страну в стадо овец
05:30 25.07.2024 (обновлено: 07:09 25.07.2024)
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
На Украине эксперты и политики гадают, на что способен Зеленский и компания ради сохранения власти в стране и не пытаются ли они превратить излишне радикализированное украинское общество в "общество овец"
Обсуждают ход расследования убийства "мовной" националистки Ирины Фарион и риски перехода общества в новое состояние. А такие риски есть.
Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в одном их эфиров: "Самая комфортная версия — это какой-то заговор, происки врага, внутренний какой-то враг. Почему удобно? Потому что мир остаётся понятным, хорошим, и есть какое-то понятное зло. Куда страшнее версия, что это какое-то новое общественное состояние, когда люди берутся за оружие, на первое место выходят истерики-одиночки, мстители и так далее".
По его словам, в данном случае стоит обратить внимание на то, что, говоря о Фарион, высказывая сочувствие, "люди пугаются не только самого факта гибели, но они ещё боятся того, что — а не дай бог, это какое-то начало".
Покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий в своём видеоблоге выразил удивление, что странного киллера правоохранители никак не могут вычислить и предположил, что не особенно и стараются.
По его словам, есть два варианта: либо тут действует какая-то "презумпция невиновности" (например, киллер — "азовец"*), либо убийство было осуществлено по заказу самой Банковой для того, чтобы убрать раздражитель, который иногда вбрасывал месседжи, которые общество разделяют и радикализируют.
Вчера, 06:47Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВВ украинском экспертном сообществе задумались над тем, верит ли народ по-прежнему единому телемарафону, готовы ли люди поступиться территориями ради мира и можно ли рассчитывать на скорое прекращение кровопролития
"А радикальное общество может сместить Зеленского чуть раньше, чем его в любом случае сместит любое общество", — сказал Шарий, добавив, что офису Зеленского нужно "общество овец", в котором все следуют одной линии, "особенно сейчас, когда они готовятся сдавать территории и рассказывают о том, что в этом нет ничего страшного".
При этом не исключено, что подставят именно "Азов"* и праворадикалов, предположил журналист. Он продолжил: "Другое дело, каким образом они могут их ликвидировать, путём задействования каких-то частей ВСУ боеспособных? Я не знаю. Ну, посмотрим, понаблюдаем. В любом случае я убеждён, что грохнула её власть, ибо так профессионально не искать и не найти преступника, во всяком случае, пока — это надо постараться".
Что с выборами? Депутат Верховной Рады Александр Дубинский (сейчас он находится в СИЗО за критику власти) сообщил в своем телеграм-канале, что он обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы.
"Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", - написал нардеп.
У Владимира Зеленского 20 мая истек срок президентских полномочий, однако выборы не были назначены под предлогом военного положения. В Москве Зеленского не считают легитимным президентом Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине сейчас остается Верховная Рада.
Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот не сделал ни одного шага к тому, чтобы президентские выборы стали возможными и объяснил это корыстными побуждениями.
23 июля, 05:10Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей странеНа Украине лихорадочно ищут выход из затянувшегося самоубийственного конфликта и гадают, удастся ли избавиться от Зеленского и его "шоблы дармоедов" (или людоедов?) и каким образом это можно сделать
"И всем уже давно понятно почему. Ваш нардеп Наталуха очень точно очертил причину в "телемарафоне" - взятки тех, кто не хочет служить – 2 млрд $ в год. За 2,5 года войны – это 5 млрд $ только в виде поборов с людей, которым вы запретили менять власть и говорить о мире. Но обязали воевать. Или - платить. Действительно, кому нужен мир, если за войну в карман капнуло только от уклонистов 5 млрд $" - отметил политик.
Под вопросом и парламентские выборы. Верховная Рада Украины отменила свои заседания до конца текущей недели, так и не рассмотрев во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ).
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Но депутаты, вероятно, испугались не заявления УПЦ, а обратили внимание на изменения в политике США. Вполне возможно, администрация Трампа рассмотрит введение в будущем санкций против украинских нардепов и чиновников, которые лоббируют принятие законопроекта о запрете УПЦ. Как сообщает телеграм-канал "Тайная канцелярия", официальное письмо с таким требованием уже было передано Джею Ди Вэнсу, вероятному вице-президенту США. Канал приводит список чиновников, в отношении которых могут применить санкции.
Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге отметил, что депутаты Рады зато успели продлить до ноября антиконституционное военное положение. Он предложил зрителям самим ответить на вопрос, привело ли это военное положение к чему-то хорошему в стране. И сам ответил: нет, не привело, стало только хуже.
По словам Соскина, состоявшееся продление военного положения еще на три месяца "полностью антиконституционно и полностью делегитимизирует Верховный Совет – потому что надо было бы проводить осенью выборы в Верховный Совет". Экс-советник подчеркнул, что военное положение никак не связано с ситуацией на фронте, поэтому его вполне можно было не продлевать, а переходить к заморозке конфликта и готовиться к выборам. Но этого сделано не было.
19 июля, 07:33"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти ЗеленскогоНа Украине вдруг начали задумываться над тем, не наблюдается ли в стране настоящая узурпация власти, правда, открыто говорят об этом лишь единицы. Просчитывают, как скажется на киевских элитах возможный приход к власти в США Дональда Трампа. И гадают, нет ли в Киеве причастных к покушению на кандидата в президенты США
"На чем держится власть Зеленского, хотя незаконно? На одной веточке, на одной тростиночке – что есть военное положение. На чем держится мобилизация? На том, что есть военное положение. Если этого всего не будет – все, это все незаконно. Тогда надо границы… вообще все надо открыть", - считает политолог. Он добавил, что военное положение опасно, поскольку "оно разрушает Украину, оно ведет к гражданской войне".
Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией"