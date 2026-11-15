Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины - 15.11.2026 Украина.ру
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Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины
Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины - 15.11.2026 Украина.ру
Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины
На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, будут ли города пригодны для жизни. А если нет, – что делать людям. Оснований для таких тревог и для таких вопросов становится все больше
2026-11-15T07:18
2026-11-15T07:18
эксклюзив
киев
украина
россия
владимир зеленский
соскин
игорь мосийчук
верховная рада
ес
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Ситуация в КиевеВ украинской столице городские власти вынуждены всё чаще вводить экстренные отключения света, останавливать электротранспорт и отключать внешнее освещение."Медленно, но уверенно Киев движется фактически к превращению в мертвый город", —констатировал в эфире одного из интернет-каналов бывший депутат Верховной Рады, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, в мертвую реку может превратиться и Днепр.Экс-нардеп считает, что последние прилёты говорят о том, что ВС РФ начали работу по принуждению к остановке двух АЭС – Хмельницкой и Ровенской. После этого в стране "явно может наступить полный блэкаут – не просто в Киеве, а вообще на Украине… это две АЭС, которые сейчас держат энергосистему страны".Днепр будет просто "убит" в том случае, если отходы Киева будут сброшены, такого количества нечистот не выдержит природная система, утверждает политик. Он подчеркнул, что опасность грозит всем, кто живет на Украине.Если итоги зимней кампании будут благоприятны для Кремля, то верх возьмет линия на окончательный разгром и раздел Украины, считает Мосийчук*. Это может произойти, если Киев не изменит свою нынешнюю политику. Поэтому единственный шанс спасти людей и страну – остановить диктатора Зеленского."Надо лишаться Зеленского, надо приводить страну к конституционным нормам… останавливать диктатора и узурпатора (Зеленского. — Ред.), и тогда появится шанс на мир", — заявил экс-нардеп.Куда эвакуировать горожан?Ситуация для мирного населения становится все более угрожающей. У Зеленского и у всей его клики с электричеством проблем нет, а вот рядовых киевлян и жителей других городов в скором времени, возможно, придется эвакуировать (если, конечно, их судьба вообще волнует "зелёную" власть). Только куда?Как отметил в эфире одного из каналов эксперт в вопросах ЖКХ Олег Попенко, "оказалось, что у нас водоканалы тоже без резервных источников питания".При первом прилёте по подстанциям водоканал останавливает работу, но ведь столичная администрация во всех выпусках новостей уверяла, что все объекты защищены, все снабжены генераторами. Но оказалось, что нет. Сейчас выделяют сотни миллионов гривен на генераторы, но закупить и установить их – дело многих месяцев.Если остановится работа канализации, всё будут сбрасывать в реку. Это уже происходит – пока не в Киеве, но в Николаеве, где вынуждены сбрасывать нечистоты в Южный Буг. Но уже после второго сброса вынуждены были принять решение о гиперхлоризации водосетей – это крайняя мера, но её применяют там уже длительное время, рассказал Попенко. По его словам, это означает, что такую воду нельзя употреблять даже кипяченой, ею можно только мыться.И это только начало. Проблемы с водой фиксируют в Днепропетровске, в Киеве и в других городах. И будет всё хуже, если продолжатся проблемы с электроэнергией. Но когда говорят об эвакуации жителей, то это смешно, кто это организует? Ведь даже подвоз воды власти не в состоянии организовать, констатировал эксперт."Даже не думайте возвращаться"Жить в украинских городах скоро станет невозможно, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В качестве примера он привёл Кривой Рог, где в результате ударов ВС РФ нет света, а скоро не будет ни воды, ни тепла, ни канализации. А это ведь город, давший Украине Зеленского и его "бригаду", напомнил политолог.Он подчеркнул, что удары по Кривому Рогу — это "удар по Зеленскому" и "город скоро добьют". Сам же Зеленский, по его словам, правит сейчас только потому, что на Украине отсутствует нормальная независимая судебная власть. И держится он только на деньгах стран ЕС и на выстроенной системе жесткой диктатуры и подавления любого инакомыслия внутри Украины.Как долго такая власть продержится, сказать сложно, но она может обрушиться, если будет нарушено электроснабжение городов. Тогда такие города, как Днепропетровск и Киев, не переживут зиму, считает Соскин. По его мнению, высказанному в очередном выпуске видеоблога, Киев может быть разрушен, как это происходило в ХХ веке.Но не только Киев. Экс-советник предрекает тяжелую судьбу Харькову, Херсону, Сумам — "Сумская область будет полностью обезлюжена" — и многим другим крупным городам. Он обратился к тем, кто уехал, с предостережением:"Даже не думайте возвращаться".Хотя легко не будет нигде. Соскин добавил, что есть ещё одна угроза — киевский режим, судя по всему, попробует вернуть уехавших из страны людей, чтобы отправить их в мясорубку войны.*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20261112/kiev-razvalitsya-na-dve-chasti-dnepr-zalet-kanalizatsiey-vlasti-gotovyat-ukraintsev-k-khudshemu-1084451609.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, россия, владимир зеленский, соскин, игорь мосийчук, верховная рада, ес
Эксклюзив, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Соскин, Игорь Мосийчук, Верховная Рада, ЕС

Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины

07:18 15.11.2026
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, будут ли города пригодны для жизни. А если нет, – что делать людям. Оснований для таких тревог и для таких вопросов становится все больше
Ситуация в Киеве
В украинской столице городские власти вынуждены всё чаще вводить экстренные отключения света, останавливать электротранспорт и отключать внешнее освещение.
"Медленно, но уверенно Киев движется фактически к превращению в мертвый город", —констатировал в эфире одного из интернет-каналов бывший депутат Верховной Рады, участник карательной "АТО" в Донбассе Игорь Мосийчук*. По его словам, в мертвую реку может превратиться и Днепр.
Экс-нардеп считает, что последние прилёты говорят о том, что ВС РФ начали работу по принуждению к остановке двух АЭС – Хмельницкой и Ровенской. После этого в стране "явно может наступить полный блэкаут – не просто в Киеве, а вообще на Украине… это две АЭС, которые сейчас держат энергосистему страны".
Днепр будет просто "убит" в том случае, если отходы Киева будут сброшены, такого количества нечистот не выдержит природная система, утверждает политик. Он подчеркнул, что опасность грозит всем, кто живет на Украине.
Если итоги зимней кампании будут благоприятны для Кремля, то верх возьмет линия на окончательный разгром и раздел Украины, считает Мосийчук*. Это может произойти, если Киев не изменит свою нынешнюю политику. Поэтому единственный шанс спасти людей и страну – остановить диктатора Зеленского.
"Надо лишаться Зеленского, надо приводить страну к конституционным нормам… останавливать диктатора и узурпатора (Зеленского. — Ред.), и тогда появится шанс на мир", — заявил экс-нардеп.
Куда эвакуировать горожан?
Ситуация для мирного населения становится все более угрожающей. У Зеленского и у всей его клики с электричеством проблем нет, а вот рядовых киевлян и жителей других городов в скором времени, возможно, придется эвакуировать (если, конечно, их судьба вообще волнует "зелёную" власть). Только куда?
Как отметил в эфире одного из каналов эксперт в вопросах ЖКХ Олег Попенко, "оказалось, что у нас водоканалы тоже без резервных источников питания".
При первом прилёте по подстанциям водоканал останавливает работу, но ведь столичная администрация во всех выпусках новостей уверяла, что все объекты защищены, все снабжены генераторами. Но оказалось, что нет. Сейчас выделяют сотни миллионов гривен на генераторы, но закупить и установить их – дело многих месяцев.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
12 ноября, 16:01
Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшемуКиев скоро может превратиться в два отдельных города, заявил украинский депутат Владимир Крейденко, заместитель главы комиссии Верховной Рады по транспорту. Причина: разрушение мостов
Если остановится работа канализации, всё будут сбрасывать в реку. Это уже происходит – пока не в Киеве, но в Николаеве, где вынуждены сбрасывать нечистоты в Южный Буг. Но уже после второго сброса вынуждены были принять решение о гиперхлоризации водосетей – это крайняя мера, но её применяют там уже длительное время, рассказал Попенко. По его словам, это означает, что такую воду нельзя употреблять даже кипяченой, ею можно только мыться.
И это только начало. Проблемы с водой фиксируют в Днепропетровске, в Киеве и в других городах. И будет всё хуже, если продолжатся проблемы с электроэнергией. Но когда говорят об эвакуации жителей, то это смешно, кто это организует? Ведь даже подвоз воды власти не в состоянии организовать, констатировал эксперт.
"Даже не думайте возвращаться"
Жить в украинских городах скоро станет невозможно, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В качестве примера он привёл Кривой Рог, где в результате ударов ВС РФ нет света, а скоро не будет ни воды, ни тепла, ни канализации. А это ведь город, давший Украине Зеленского и его "бригаду", напомнил политолог.
Он подчеркнул, что удары по Кривому Рогу — это "удар по Зеленскому" и "город скоро добьют". Сам же Зеленский, по его словам, правит сейчас только потому, что на Украине отсутствует нормальная независимая судебная власть. И держится он только на деньгах стран ЕС и на выстроенной системе жесткой диктатуры и подавления любого инакомыслия внутри Украины.
Как долго такая власть продержится, сказать сложно, но она может обрушиться, если будет нарушено электроснабжение городов. Тогда такие города, как Днепропетровск и Киев, не переживут зиму, считает Соскин. По его мнению, высказанному в очередном выпуске видеоблога, Киев может быть разрушен, как это происходило в ХХ веке.
Но не только Киев. Экс-советник предрекает тяжелую судьбу Харькову, Херсону, Сумам — "Сумская область будет полностью обезлюжена" — и многим другим крупным городам. Он обратился к тем, кто уехал, с предостережением:
"Даже не думайте возвращаться".
Хотя легко не будет нигде. Соскин добавил, что есть ещё одна угроза — киевский режим, судя по всему, попробует вернуть уехавших из страны людей, чтобы отправить их в мясорубку войны.
*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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