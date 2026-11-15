https://ukraina.ru/20261115/iran-ataka-na-bazu-ssha-i-preduprezhdenie-mossada-o-vozmozhnom-pokushenii-na-trampa-1084508772.html
Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа - 15.11.2026 Украина.ру
Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
КСИР заявил об атаке на американский радар в Бахрейне. На фоне обострения конфликта СМИ сообщают о предупреждении Моссада об угрозе покушения на Дональда Трампа
2026-11-15T11:13
2026-11-15T11:13
2026-11-15T11:13
новости
иран
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
никол пашинян
одкб
цру
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080832866_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_7ea520bdf8dfc09088b960b9d8efee81.jpg
Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на радар американской ПВО на базе в Бахрейне в ответ на "вопиющую агрессию". Al Jazeera также сообщает, что в Ормузском проливе подорвались на минах и загорелись два нефтяных танкера. По данным иранских военных, суда двигались по несогласованному маршруту, а еще два танкера после предупреждений КСИР развернулись и ушли в Персидский залив.В то же время израильская разведка Моссад передала ЦРУ сведения о планах Тегерана совершить покушение на Дональда Трампа с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников. После обмена данными министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет временно переехали из своих домов на охраняемые военные объекты. Как пишет Israel Hayom, иранские угрозы стали одной из ключевых причин пересмотра Трампом позиции на переговорах с Тегераном. Вашингтон знал о таких угрозах и раньше, однако новые сведения говорят о конкретных попытках их осуществления. Кроме того, Трамп вывел вице-президента Джей Ди Вэнса из переговорного процесса, поручив ему сосредоточиться на внутренних вопросах. "Нам не нужна сделка с Ираном. Это уже в прошлом. У нас есть их деньги — сотни миллиардов долларов — и их пролив!" — цитирует издание слова Трампа.Оценки разведки США, на которые ссылается The Wall Street Journal, противоречат заявлениям администрации о победе: по их данным, у Ирана остается от 1500 до 2500 ракет, несмотря на удары США и Израиля. Министр обороны Пит Хегсет ранее публично заявлял, что ракетный потенциал Ирана "функционально уничтожен", однако чиновники признают, что Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом для ударов по союзникам США.Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрывом с ОДКБ, а через нее и с Россией хотел сделать очень хорошо для себя и для Запада — ЕС и США. Но может так статься, что сделал он хорошо именно России и всей ОДКБ. Он отвернул их от необходимости участвовать в возможном вооруженном конфликте, который потенциально может возникнуть на Южном Кавказе, на границе с Ираном, считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. О том, что теперь России не придется выбирать, на чью сторону ей становиться — Армении или Ирана — подробнее в статье Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном на нашем сайте.
иран
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080832866_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_0c1938f7c1c673c7a1f1c60ae165b888.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, никол пашинян, одкб, цру, пентагон
Новости, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Никол Пашинян, ОДКБ, ЦРУ, Пентагон
Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа
КСИР заявил об атаке на американский радар в Бахрейне. На фоне обострения конфликта СМИ сообщают о предупреждении Моссада об угрозе покушения на Дональда Трампа
Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на радар американской ПВО на базе в Бахрейне в ответ на "вопиющую агрессию". Al Jazeera также сообщает, что в Ормузском проливе подорвались на минах и загорелись два нефтяных танкера. По данным иранских военных, суда двигались по несогласованному маршруту, а еще два танкера после предупреждений КСИР развернулись и ушли в Персидский залив.
В то же время израильская разведка Моссад передала ЦРУ сведения о планах Тегерана совершить покушение на Дональда Трампа с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников. После обмена данными министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет временно переехали из своих домов на охраняемые военные объекты.
Как пишет Israel Hayom, иранские угрозы стали одной из ключевых причин пересмотра Трампом позиции на переговорах с Тегераном. Вашингтон знал о таких угрозах и раньше, однако новые сведения говорят о конкретных попытках их осуществления. Кроме того, Трамп вывел вице-президента Джей Ди Вэнса из переговорного процесса, поручив ему сосредоточиться на внутренних вопросах.
"Нам не нужна сделка с Ираном. Это уже в прошлом. У нас есть их деньги — сотни миллиардов долларов — и их пролив!" — цитирует издание слова Трампа.
Оценки разведки США, на которые ссылается The Wall Street Journal, противоречат заявлениям администрации о победе: по их данным, у Ирана остается от 1500 до 2500 ракет, несмотря на удары США и Израиля. Министр обороны Пит Хегсет ранее публично заявлял, что ракетный потенциал Ирана "функционально уничтожен", однако чиновники признают, что Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом для ударов по союзникам США.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрывом с ОДКБ, а через нее и с Россией хотел сделать очень хорошо для себя и для Запада — ЕС и США. Но может так статься, что сделал он хорошо именно России и всей ОДКБ. Он отвернул их от необходимости участвовать в возможном вооруженном конфликте, который потенциально может возникнуть на Южном Кавказе, на границе с Ираном, считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. О том, что теперь России не придется выбирать, на чью сторону ей становиться — Армении или Ирана — подробнее в статье Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном
на нашем сайте.