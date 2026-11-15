https://ukraina.ru/20261115/iran-ataka-na-bazu-ssha-i-preduprezhdenie-mossada-o-vozmozhnom-pokushenii-na-trampa-1084508772.html

Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа

Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа - 15.11.2026 Украина.ру

Иран: атака на базу США и предупреждение Моссада о возможном покушении на Трампа

КСИР заявил об атаке на американский радар в Бахрейне. На фоне обострения конфликта СМИ сообщают о предупреждении Моссада об угрозе покушения на Дональда Трампа

2026-11-15T11:13

2026-11-15T11:13

2026-11-15T11:13

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Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на радар американской ПВО на базе в Бахрейне в ответ на "вопиющую агрессию". Al Jazeera также сообщает, что в Ормузском проливе подорвались на минах и загорелись два нефтяных танкера. По данным иранских военных, суда двигались по несогласованному маршруту, а еще два танкера после предупреждений КСИР развернулись и ушли в Персидский залив.В то же время израильская разведка Моссад передала ЦРУ сведения о планах Тегерана совершить покушение на Дональда Трампа с использованием начиненных взрывчаткой беспилотников. После обмена данными министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет временно переехали из своих домов на охраняемые военные объекты. Как пишет Israel Hayom, иранские угрозы стали одной из ключевых причин пересмотра Трампом позиции на переговорах с Тегераном. Вашингтон знал о таких угрозах и раньше, однако новые сведения говорят о конкретных попытках их осуществления. Кроме того, Трамп вывел вице-президента Джей Ди Вэнса из переговорного процесса, поручив ему сосредоточиться на внутренних вопросах. "Нам не нужна сделка с Ираном. Это уже в прошлом. У нас есть их деньги — сотни миллиардов долларов — и их пролив!" — цитирует издание слова Трампа.Оценки разведки США, на которые ссылается The Wall Street Journal, противоречат заявлениям администрации о победе: по их данным, у Ирана остается от 1500 до 2500 ракет, несмотря на удары США и Израиля. Министр обороны Пит Хегсет ранее публично заявлял, что ракетный потенциал Ирана "функционально уничтожен", однако чиновники признают, что Тегеран по-прежнему обладает значительным арсеналом для ударов по союзникам США.Премьер-министр Армении Никол Пашинян разрывом с ОДКБ, а через нее и с Россией хотел сделать очень хорошо для себя и для Запада — ЕС и США. Но может так статься, что сделал он хорошо именно России и всей ОДКБ. Он отвернул их от необходимости участвовать в возможном вооруженном конфликте, который потенциально может возникнуть на Южном Кавказе, на границе с Ираном, считает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. О том, что теперь России не придется выбирать, на чью сторону ей становиться — Армении или Ирана — подробнее в статье Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном на нашем сайте.

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новости, иран, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, никол пашинян, одкб, цру, пентагон