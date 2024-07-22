"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране - 22.07.2024 Украина.ру
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"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране - 22.07.2024 Украина.ру
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
На Украине думают над тем, каким образом и как скоро может быть прекращена горячая фаза конфликта, кто ответит за сотни тысяч погибших и долго ли будут о них помнить.
2024-07-22T10:50
2024-07-22T10:50
украина
авдеевка
работино
владимир зеленский
дональд трамп
леонид кучма
вооруженные силы украины
верховная рада
сс
эксклюзив
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Продолжают обсуждать телефонный разговор Зеленского с Дональдом Трампом. Интересно, как это отразится на Зеленском, эта его "ренегатская позиция по отношению к Байдену, (который в воскресенье 21 июля, отказался от участия в выборах президента) — предал своего шефа, патрона предал, решил новую, так сказать, пьесу сыграть", изложил свою интерпретацию событий экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, сделать такой ход посоветовали Зеленскому "его драматурги, антрепренеры, меценаты и прочие режиссеры"."Они уже будут другую играть выставу (спектакль — Ред.) с Зеленским, он будет играть центральную роль, но немножко сменят декарации, и уже не будет столько тел лежать на сцене убитых десятков, сотен тысяч раненых украинцев, а уже будет готовиться какое-то мирное соглашение. И Зеленский… из главного воителя станет уже миротворцем", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Экс-советник Кучмы при этом отметил, что надо бы разобраться с гибелью десятков тысяч украинских военнослужащих в Крынках, в Авдеевке, в Бахмуте, в Урожайном, в Работино и в других городах. Однако никто никаких разбирательств не требует, "совершенно общество даже не понимает происходящих процессов", подчеркнул он.Тем временем власть продолжает отправлять мужчин на убой. Победить в этой войне нельзя, это очевидно, а героев со временем забудут, их могилы зарастут травой, такое уже было - и не раз, просто общество лишено исторической памяти, отметил политолог. И предостерёг украинцев: "Надо эту власть менять, не поменяете власть — все на кладбище будете".Власть меняться не хочет. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП информирует, что офис Зеленского подготовил стратегию на случай победы Трампа на выборах США."Банковая готова к сокращению финансовой помощи и продолжению войны, для этого поднимают налоги в Украине и замораживают выплаты международным кредиторам. Зеленский не пойдет на заморозку войны по линии разграничения, любой мирный договор будет означать выборы президента и парламента, а это в свою очередь приведет к смене власти в Украине", - пишет "Резидент".Когда говорят о возможной в будущем смене власти, стоит вспомнить и об оппозиции на Украине. Она скорее стихийная и выражается в настоящее время в массовом уклонении от службы в ВСУ и в сопротивлении сотрудникам ТЦК. Что до организованной оппозиции и её потенциальных лидеров… С остатками ОПЗЖ всё ясно, но есть ведь и новые. Например, тот же экс-советник ОП Алексей Арестович*, ранее на все лады расхваливавший Зеленского, а теперь метящий на его место.Феномен Арестовича подробно разбирает покинувший страну журналист-расследователь Анатолий Шарий — он просто цитирует высказывания экс-советника ОП в хронологическом порядке, от его требования "скальпов российских агентов" и до сего дня, когда он уже будто бы "оппозиционер".Говорят о расслоении общества, которое особенно очевидным становится в ситуации конфликта и лишений. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий отметил в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV, что общество стало сословным — новое "дворянство", в отличие от "простых" украинцев, имеет бронь от мобилизации, ни в чём не нуждается и просто "зарабатывает бабло"… Но народ это видит и понимает, и это может привести к необратимым процессам, это плохо закончится, считает эксперт.Дикий добавил, что сейчас режимом выделены миллионы для борьбы с российской пропагандой, но такой "пропагандой" легко объявить любую критику власти — что и делается.О мобилизации и о духовной атмосфере в стране пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он в своём телеграм-канале отметил, что военкоматы продолжают агитировать за обновление данных. Но как?"Креативно к этому подошли на Львовщине. Там на трассе появился огромный бигборд в честь дивизии СС "Галичина" и 80-й годовщины битвы под Бродами. Напомню, что в этой битве 13 – 22 июля 1944 года дивизия вместе с другими войсками нацистов была наголову разгромлена красноармейцами и почти полностью уничтожена. На плакате с эмблемой и бойцами дивизии размещена многозначительная надпись: "Вчера они - сегодня ты. Обновляй данные в ТЦК", - рассказывает политик.Но на одну только агитацию заправилы киевского режима не полагаются и продолжают ужесточать правила. В частности, готовят изменения в закон "О Национальной полиции", полицейским будет разрешено применять электрошокеры при задержании лиц, оказывающих противодействие полиции.Комментируя эти новшества в своем блоге, известный одесский адвокат Тарас Никифорчук предположил, что с электрошокерами полицаи будут задерживать, скорее всего, именно уклонистов. Но вообще-то полицейские позволяют себе всё, что им заблагорассудится, уже сейчас, отметил юрист, дав ссылки на видео, которые вполне подтверждают этот тезис.Никифорчук выразил надежду, что "когда-то всё это закончится и как-то, всё-таки, может быть, мы будем возвращаться к нормальной человеческой жизни, а не к тому, что у нас происходит, к сожалению, на сегодняшний день". Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион" *Признан в РФ террористом и экстремистом
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, авдеевка, работино, владимир зеленский, дональд трамп, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховная рада, сс, эксклюзив
Украина, Авдеевка, Работино, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СС, Эксклюзив

"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране

10:50 22.07.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Сергей Зуев
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На Украине думают над тем, каким образом и как скоро может быть прекращена горячая фаза конфликта, кто ответит за сотни тысяч погибших и долго ли будут о них помнить.
Продолжают обсуждать телефонный разговор Зеленского с Дональдом Трампом. Интересно, как это отразится на Зеленском, эта его "ренегатская позиция по отношению к Байдену, (который в воскресенье 21 июля, отказался от участия в выборах президента) — предал своего шефа, патрона предал, решил новую, так сказать, пьесу сыграть", изложил свою интерпретацию событий экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
По его мнению, сделать такой ход посоветовали Зеленскому "его драматурги, антрепренеры, меценаты и прочие режиссеры".
"Они уже будут другую играть выставу (спектакль — Ред.) с Зеленским, он будет играть центральную роль, но немножко сменят декарации, и уже не будет столько тел лежать на сцене убитых десятков, сотен тысяч раненых украинцев, а уже будет готовиться какое-то мирное соглашение. И Зеленский… из главного воителя станет уже миротворцем", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
Экс-советник Кучмы при этом отметил, что надо бы разобраться с гибелью десятков тысяч украинских военнослужащих в Крынках, в Авдеевке, в Бахмуте, в Урожайном, в Работино и в других городах. Однако никто никаких разбирательств не требует, "совершенно общество даже не понимает происходящих процессов", подчеркнул он.
Тем временем власть продолжает отправлять мужчин на убой. Победить в этой войне нельзя, это очевидно, а героев со временем забудут, их могилы зарастут травой, такое уже было - и не раз, просто общество лишено исторической памяти, отметил политолог. И предостерёг украинцев: "Надо эту власть менять, не поменяете власть — все на кладбище будете".
Власть меняться не хочет. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП информирует, что офис Зеленского подготовил стратегию на случай победы Трампа на выборах США.
"Банковая готова к сокращению финансовой помощи и продолжению войны, для этого поднимают налоги в Украине и замораживают выплаты международным кредиторам. Зеленский не пойдет на заморозку войны по линии разграничения, любой мирный договор будет означать выборы президента и парламента, а это в свою очередь приведет к смене власти в Украине", - пишет "Резидент".
Когда говорят о возможной в будущем смене власти, стоит вспомнить и об оппозиции на Украине. Она скорее стихийная и выражается в настоящее время в массовом уклонении от службы в ВСУ и в сопротивлении сотрудникам ТЦК. Что до организованной оппозиции и её потенциальных лидеров… С остатками ОПЗЖ всё ясно, но есть ведь и новые. Например, тот же экс-советник ОП Алексей Арестович*, ранее на все лады расхваливавший Зеленского, а теперь метящий на его место.
Феномен Арестовича подробно разбирает покинувший страну журналист-расследователь Анатолий Шарий — он просто цитирует высказывания экс-советника ОП в хронологическом порядке, от его требования "скальпов российских агентов" и до сего дня, когда он уже будто бы "оппозиционер".
Говорят о расслоении общества, которое особенно очевидным становится в ситуации конфликта и лишений. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий отметил в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV, что общество стало сословным — новое "дворянство", в отличие от "простых" украинцев, имеет бронь от мобилизации, ни в чём не нуждается и просто "зарабатывает бабло"… Но народ это видит и понимает, и это может привести к необратимым процессам, это плохо закончится, считает эксперт.
20 июля, 15:03
Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 днейВоенное положение и насильственная мобилизация будут продлены еще на 90 дней, до 9 ноября текущего года. Соответствующее решение вынесет украинский парламент, сообщил народный депутат Ярослав Железняк
Дикий добавил, что сейчас режимом выделены миллионы для борьбы с российской пропагандой, но такой "пропагандой" легко объявить любую критику власти — что и делается.
О мобилизации и о духовной атмосфере в стране пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он в своём телеграм-канале отметил, что военкоматы продолжают агитировать за обновление данных. Но как?
"Креативно к этому подошли на Львовщине. Там на трассе появился огромный бигборд в честь дивизии СС "Галичина" и 80-й годовщины битвы под Бродами. Напомню, что в этой битве 13 – 22 июля 1944 года дивизия вместе с другими войсками нацистов была наголову разгромлена красноармейцами и почти полностью уничтожена. На плакате с эмблемой и бойцами дивизии размещена многозначительная надпись: "Вчера они - сегодня ты. Обновляй данные в ТЦК", - рассказывает политик.
Но на одну только агитацию заправилы киевского режима не полагаются и продолжают ужесточать правила. В частности, готовят изменения в закон "О Национальной полиции", полицейским будет разрешено применять электрошокеры при задержании лиц, оказывающих противодействие полиции.
Комментируя эти новшества в своем блоге, известный одесский адвокат Тарас Никифорчук предположил, что с электрошокерами полицаи будут задерживать, скорее всего, именно уклонистов. Но вообще-то полицейские позволяют себе всё, что им заблагорассудится, уже сейчас, отметил юрист, дав ссылки на видео, которые вполне подтверждают этот тезис.
Никифорчук выразил надежду, что "когда-то всё это закончится и как-то, всё-таки, может быть, мы будем возвращаться к нормальной человеческой жизни, а не к тому, что у нас происходит, к сожалению, на сегодняшний день".
Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион"
*Признан в РФ террористом и экстремистом
 
УкраинаАвдеевкаРаботиноВладимир ЗеленскийДональд ТрампЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныВерховная РадаССЭксклюзив
 
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