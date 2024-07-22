https://ukraina.ru/20240722/1056398059.html
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране - 22.07.2024 Украина.ру
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
На Украине думают над тем, каким образом и как скоро может быть прекращена горячая фаза конфликта, кто ответит за сотни тысяч погибших и долго ли будут о них помнить.
2024-07-22T10:50
2024-07-22T10:50
2024-07-22T10:50
украина
авдеевка
работино
владимир зеленский
дональд трамп
леонид кучма
вооруженные силы украины
верховная рада
сс
эксклюзив
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Продолжают обсуждать телефонный разговор Зеленского с Дональдом Трампом. Интересно, как это отразится на Зеленском, эта его "ренегатская позиция по отношению к Байдену, (который в воскресенье 21 июля, отказался от участия в выборах президента) — предал своего шефа, патрона предал, решил новую, так сказать, пьесу сыграть", изложил свою интерпретацию событий экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, сделать такой ход посоветовали Зеленскому "его драматурги, антрепренеры, меценаты и прочие режиссеры"."Они уже будут другую играть выставу (спектакль — Ред.) с Зеленским, он будет играть центральную роль, но немножко сменят декарации, и уже не будет столько тел лежать на сцене убитых десятков, сотен тысяч раненых украинцев, а уже будет готовиться какое-то мирное соглашение. И Зеленский… из главного воителя станет уже миротворцем", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.Экс-советник Кучмы при этом отметил, что надо бы разобраться с гибелью десятков тысяч украинских военнослужащих в Крынках, в Авдеевке, в Бахмуте, в Урожайном, в Работино и в других городах. Однако никто никаких разбирательств не требует, "совершенно общество даже не понимает происходящих процессов", подчеркнул он.Тем временем власть продолжает отправлять мужчин на убой. Победить в этой войне нельзя, это очевидно, а героев со временем забудут, их могилы зарастут травой, такое уже было - и не раз, просто общество лишено исторической памяти, отметил политолог. И предостерёг украинцев: "Надо эту власть менять, не поменяете власть — все на кладбище будете".Власть меняться не хочет. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП информирует, что офис Зеленского подготовил стратегию на случай победы Трампа на выборах США."Банковая готова к сокращению финансовой помощи и продолжению войны, для этого поднимают налоги в Украине и замораживают выплаты международным кредиторам. Зеленский не пойдет на заморозку войны по линии разграничения, любой мирный договор будет означать выборы президента и парламента, а это в свою очередь приведет к смене власти в Украине", - пишет "Резидент".Когда говорят о возможной в будущем смене власти, стоит вспомнить и об оппозиции на Украине. Она скорее стихийная и выражается в настоящее время в массовом уклонении от службы в ВСУ и в сопротивлении сотрудникам ТЦК. Что до организованной оппозиции и её потенциальных лидеров… С остатками ОПЗЖ всё ясно, но есть ведь и новые. Например, тот же экс-советник ОП Алексей Арестович*, ранее на все лады расхваливавший Зеленского, а теперь метящий на его место.Феномен Арестовича подробно разбирает покинувший страну журналист-расследователь Анатолий Шарий — он просто цитирует высказывания экс-советника ОП в хронологическом порядке, от его требования "скальпов российских агентов" и до сего дня, когда он уже будто бы "оппозиционер".Говорят о расслоении общества, которое особенно очевидным становится в ситуации конфликта и лишений. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий отметил в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV, что общество стало сословным — новое "дворянство", в отличие от "простых" украинцев, имеет бронь от мобилизации, ни в чём не нуждается и просто "зарабатывает бабло"… Но народ это видит и понимает, и это может привести к необратимым процессам, это плохо закончится, считает эксперт.Дикий добавил, что сейчас режимом выделены миллионы для борьбы с российской пропагандой, но такой "пропагандой" легко объявить любую критику власти — что и делается.О мобилизации и о духовной атмосфере в стране пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он в своём телеграм-канале отметил, что военкоматы продолжают агитировать за обновление данных. Но как?"Креативно к этому подошли на Львовщине. Там на трассе появился огромный бигборд в честь дивизии СС "Галичина" и 80-й годовщины битвы под Бродами. Напомню, что в этой битве 13 – 22 июля 1944 года дивизия вместе с другими войсками нацистов была наголову разгромлена красноармейцами и почти полностью уничтожена. На плакате с эмблемой и бойцами дивизии размещена многозначительная надпись: "Вчера они - сегодня ты. Обновляй данные в ТЦК", - рассказывает политик.Но на одну только агитацию заправилы киевского режима не полагаются и продолжают ужесточать правила. В частности, готовят изменения в закон "О Национальной полиции", полицейским будет разрешено применять электрошокеры при задержании лиц, оказывающих противодействие полиции.Комментируя эти новшества в своем блоге, известный одесский адвокат Тарас Никифорчук предположил, что с электрошокерами полицаи будут задерживать, скорее всего, именно уклонистов. Но вообще-то полицейские позволяют себе всё, что им заблагорассудится, уже сейчас, отметил юрист, дав ссылки на видео, которые вполне подтверждают этот тезис.Никифорчук выразил надежду, что "когда-то всё это закончится и как-то, всё-таки, может быть, мы будем возвращаться к нормальной человеческой жизни, а не к тому, что у нас происходит, к сожалению, на сегодняшний день". Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион" *Признан в РФ террористом и экстремистом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, авдеевка, работино, владимир зеленский, дональд трамп, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховная рада, сс, эксклюзив
"Не поменяете власть — все на кладбище будете". Украинские эксперты о войне и новых сословиях в стране
На Украине думают над тем, каким образом и как скоро может быть прекращена горячая фаза конфликта, кто ответит за сотни тысяч погибших и долго ли будут о них помнить.
Продолжают обсуждать телефонный разговор Зеленского
с Дональдом Трампом
. Интересно, как это отразится на Зеленском, эта его "ренегатская позиция по отношению к Байдену, (
который в воскресенье 21 июля, отказался от участия в выборах президента) — предал своего шефа, патрона предал, решил новую, так сказать, пьесу сыграть", изложил свою интерпретацию событий экс-советник Кучмы
, украинский политолог и экономист Олег Соскин
.
По его мнению, сделать такой ход посоветовали Зеленскому "его драматурги, антрепренеры, меценаты и прочие режиссеры".
"Они уже будут другую играть выставу (спектакль — Ред.) с Зеленским, он будет играть центральную роль, но немножко сменят декарации, и уже не будет столько тел лежать на сцене убитых десятков, сотен тысяч раненых украинцев, а уже будет готовиться какое-то мирное соглашение. И Зеленский… из главного воителя станет уже миротворцем", - сказал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога.
Экс-советник Кучмы при этом отметил, что надо бы разобраться с гибелью десятков тысяч украинских военнослужащих в Крынках, в Авдеевке
, в Бахмуте, в Урожайном, в Работино
и в других городах. Однако никто никаких разбирательств не требует, "совершенно общество даже не понимает происходящих процессов", подчеркнул он.
Тем временем власть продолжает отправлять мужчин на убой. Победить в этой войне нельзя, это очевидно, а героев со временем забудут, их могилы зарастут травой, такое уже было - и не раз, просто общество лишено исторической памяти, отметил политолог. И предостерёг украинцев: "Надо эту власть менять, не поменяете власть — все на кладбище будете".
Власть меняться не хочет. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в ОП информирует, что офис Зеленского подготовил стратегию на случай победы Трампа на выборах США
.
"Банковая готова к сокращению финансовой помощи и продолжению войны, для этого поднимают налоги в Украине и замораживают выплаты международным кредиторам. Зеленский не пойдет на заморозку войны по линии разграничения, любой мирный договор будет означать выборы президента и парламента, а это в свою очередь приведет к смене власти в Украине", - пишет "Резидент".
Когда говорят о возможной в будущем смене власти, стоит вспомнить и об оппозиции на Украине. Она скорее стихийная и выражается в настоящее время в массовом уклонении от службы в ВСУ
и в сопротивлении сотрудникам ТЦК. Что до организованной оппозиции и её потенциальных лидеров… С остатками ОПЗЖ всё ясно, но есть ведь и новые. Например, тот же экс-советник ОП Алексей Арестович
*, ранее на все лады расхваливавший Зеленского, а теперь метящий на его место.
Феномен Арестовича подробно разбирает
покинувший страну журналист-расследователь Анатолий Шарий
— он просто цитирует высказывания экс-советника ОП в хронологическом порядке, от его требования "скальпов российских агентов" и до сего дня, когда он уже будто бы "оппозиционер".
Говорят о расслоении общества, которое особенно очевидным становится в ситуации конфликта и лишений. Украинский журналист и политэксперт Виталий Дикий
отметил в эфире интернет-канала UKRLIFE.TV, что общество стало сословным — новое "дворянство", в отличие от "простых" украинцев, имеет бронь от мобилизации, ни в чём не нуждается и просто "зарабатывает бабло"… Но народ это видит и понимает, и это может привести к необратимым процессам, это плохо закончится, считает эксперт.
Дикий добавил, что сейчас режимом выделены миллионы для борьбы с российской пропагандой, но такой "пропагандой" легко объявить любую критику власти — что и делается.
О мобилизации и о духовной атмосфере в стране пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв
. Он в своём телеграм-канале отметил, что военкоматы продолжают агитировать за обновление данных. Но как?
"Креативно к этому подошли на Львовщине. Там на трассе появился огромный бигборд в честь дивизии СС
"Галичина" и 80-й годовщины битвы под Бродами. Напомню, что в этой битве 13 – 22 июля 1944 года дивизия вместе с другими войсками нацистов была наголову разгромлена красноармейцами и почти полностью уничтожена. На плакате с эмблемой и бойцами дивизии размещена многозначительная надпись: "Вчера они - сегодня ты. Обновляй данные в ТЦК", - рассказывает политик.
Но на одну только агитацию заправилы киевского режима не полагаются и продолжают ужесточать правила. В частности, готовят изменения в закон "О Национальной полиции", полицейским будет разрешено применять электрошокеры при задержании лиц, оказывающих противодействие полиции.
Комментируя эти новшества в своем блоге
, известный одесский адвокат Тарас Никифорчук
предположил, что с электрошокерами полицаи будут задерживать, скорее всего, именно уклонистов. Но вообще-то полицейские позволяют себе всё, что им заблагорассудится, уже сейчас, отметил юрист, дав ссылки на видео
, которые вполне подтверждают этот тезис.
Никифорчук выразил надежду, что "когда-то всё это закончится и как-то, всё-таки, может быть, мы будем возвращаться к нормальной человеческой жизни, а не к тому, что у нас происходит, к сожалению, на сегодняшний день".
*Признан в РФ террористом и экстремистом