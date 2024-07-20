В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион - 20.07.2024 Украина.ру
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В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион
В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион - 20.07.2024 Украина.ру
В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион
Сегодня еще неизвестно, кем был, к какой политической силе принадлежал или какой психиатрический диагноз был у стрелка, мужика по виду лет 25-30, который пару недель выслеживал ее у подъезда ее дома во Львове, а вечером 19 июля 2024 года открыл стрельбу.
2024-07-20T11:40
2024-07-20T11:44
украина
львов
сша
ирина фарион
виктор янукович
виктор ющенко
"азов"
верховная рада
сбу
мнения
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И одна из пуль попала в голову в области виска. 60-летнюю женщину срочно, по скорой, отвезли в больницу, там провели все необходимые реанимационные мероприятия, но она скончалась, не приходя в сознание. И, наверное, так и не поняв, что с нею случилось. Звали ее Ирина Фарион.И случилось это во Львове, ее политической вотчине, где таких, как она, -- пруд пруди. Таких, кто считает этот некогда польский город, где в центре долго висели таблички "Украинцам, нижним чинам и собакам вход запрещен", достойным подражания "украинским Пьемонтом". Ибо оттуда-де пошло возрождение украинской нации и украинской же "дэржавносты" (государственности то есть).Она была в этом так прямо и искренне уверена. И призывала очистить город от иноязычных, особенно русскоязычных инородцев железной рукой. Так призывала, что буквально на биоотходы извелась и сердце муками за "нэньку" подсадила. Украинскому изданию "Страна.ua" руководитель анестезиологической службы больницы Наталья Матолинец уточнила, что у смертельно раненой в голову Фарион еще и не выдержало сердце. По словам медика, жертва поступила в медучреждение в критическом состоянии. После проведенной операции ее даже перевели в реанимацию, однако сердце пациентки остановилось.Немедленно сказали подобающие случаю слова просроченный фюрер украинского народа Владимир Зеленский и назначенный им глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Несмотря на то, что она первого и за человека не держала – его, еще кандидата в президенты Украины, называла "быдляком", а людей, намеревающихся голосовать за него, "дебилами". На второго же вообще внимания не обращала.И, тем не менее, Зеленский после убийства Фарион исторг из себя: "Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность". А его наместник был поречистее: "Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны".Не удержался в Telegram-канале и мэр Львова Андрей Садовый, которого она тоже разносила в пух и прах за недостаточную украинскость: "Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что на Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое и наглое убийство. Убийцу нужно найти!"Сегодня нет никакой необходимости перечислять подробно все этапы и вехи большого пути этой женщины на пути в преисподнюю. Она туда обязательно попадет и за советское время и за постсоветское, то есть украино-независимое. Она – типичный оборотень, упыриха на максималке по духу и на минималке -- по достижениям.Высшей точкой ее политической карьеры в советское время стал прием комсомолки Фарион в партию – КПСС, которая, как потом стало всем известно из ее последующих речей, всячески гнобила Украину и украинцев. Но она вступила в 1998 году, когда уже можно было не вступать, потому как перестройка Михаила Горбачева ставила крест на этом некогда могучем ленинском "ордене меченосцев", которые на излете судьбы погрязли в ничегонеделаньи, дебильном инфантилизме и покорности судьбе.Но Фарион вступила. Потому что украинка, а значит, врожденная карьеристка, которой срочно нужно на социальные верха. Типа тех украинских солдат, которые в Советской армии из кожи лезли, чтобы лычку заработать и стать ефрейтором, выделиться, стать повыше над собратьями по кирзовым сапогам.И она вступила, потому как получила отличные рекомендации за исполнительность в работе. А знаете, какая работа у нее была в Львовском политехническом институте (сейчас университете)? Она поощряла изучение… русского языка. Русского, Карл! Той "псячей мовы" (собачьего языка), с которой она потом так рьяно боролась, доходя до пены изо рта. И за борьбу против которой получала статус, звания, печенюшки и прочие ништяки. Фарион, украинский филолог по образованию, -- кандидат филологических наук (1996) и доктор филологических наук (2015). Автор ряда монографий и статей о преимуществах украинской мовы над всеми остальными языками планеты. Лауреат премий имени Олексы Гирныка (2004), Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко (2008), которые в разной степени были духовными и политическими предтечами нынешнего разнузданного неонацизма.И в ад Фарион сошла формальным победителем уже независимой украинской бюрократии. До 2023 года она являлась доцентом кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета "Львовская политехника". Но потом ее кто-то сильно укусил и она наехала на карательный батальон "Азов"*, заявив, что его русскоязычных бойцов нельзя считать украинцами, а нужно отправить в Сибирь или уничтожить, как неполноценный и расово неправильный материал.В мае нынешнего года Львовский апелляционный суд постановил восстановить Фарион в должности преподавателя и профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". И обязал руководство вуза также взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123,9 тыс. грн (около 270 тыс. руб.).Пиком карьеры в независимой Украине для Фарион стали 2012-2014 года, когда она, став в 2005 членом неонацистской партии "Свобода", была избрана народным депутатом Украины и вошла в Верховную Раду.Это было удивительное время, когда в Украине дружно сливали в политически унитаз тогдашнего президента Виктора Януковича его же ближайшие соратники, уже подсевшие на западные гранты и гарантии безопасности.Тогда в очередной раз менялась главная парадигма победы украинских президентов. Если в 1994 году второй президент Леонид Кучма побеждал первого – Леонида Кравчука, борясь с украинским буржуазным национализмом, то уже в 1999 году власть боролась с "красным реваншем". То есть с возможностью прихода к власти украинских коммунистов Петра Симоненко.Зря боялись – Симоненко оказался трусливым и мелкотравчатым политиком, как все ленинцы на рубеже тысячелетий. Но Кучма его победил. Однако власть своему преемнику – все тому же Януковичу – в 2004 году не передал, ибо помешала первая "цветная" ("оранжевая") революция. Случился первый удачный антиконституционный госпереворот на деньги Запада, который привел к власти в Украине замечательную пустышку – бывшего сельского бухгалтера-пчеловода Виктора Ющенко, который на пути к президентству пробавлялся тем, что в придорожных генделыках-тошниловках в промышленных масштабах пожирал все, что подавали. И запивал любым пойлом – от самогона до паленого виски, изготовленного из местного кизяка на дубильных веществах, собранных из кустов возле нужника. Потому что это было - на шару, которую он любил безмерно, даже больше жизни.Вот Ющенко в 2004-м и обсыпало на лице такими прыщами и язвами, что на него было смотреть страшно. Даже мне. Хотя это именно при Ющенко и ради Ющенко тогдашний посол Украины в Канаде Юрий Щербак, переметнувшийся на сторону "демсил", в призывал кого-то грохнуть меня. В США, где я тогда, помнится, выступал на какой-то конференции в библиотеке Конгресса США и завил, что разница между Януковичем и Ющенко в том, что "мой" Янукович уже к тому времени отсидел в тюрьме (ему шили воровство шапок на улице, как вы помните), а вот "их" Ющенко еще сядет.Обвинив меня в службе авторитаризму, меня тогда лишили слова, а Щербак кому-то звонил из гостиничного номера с криком "Да грохнуть его надо и все". И делал страшно круглые глаза удивленного человека, страдающего длительным запором, когда увидел, что я стою радом и слушаю этот жизнеутверждающий спич.Второй раз меня хотели убить уже после госпереворта в 2014 году, но тогда, напомню, уже изменилась парадигма. Януковича готовили ко второму сроку на президентских выборах 2015 года, на которых он должен был победить уже не "красную чуму" (коммунистов, которые к тому времени продались ему с потрохами), а "коричневую". То есть угрозу справа – неонацистов, который еще нужно было выпестовать и поднять из городской канализации на политический верх.Януковича глава его администрации Сергей Левочкин (аналог нынешнего Андрея Ермака при Зеленском) тогда убедил, что для борьбы с "коричневым реваншем" больше всего подходит неонацистская "Свобода" во главе с Олегом Тягнибоком, бывшим санитаром и врачом-проктологом, который знал украинцев, что называется, изнутри. Специфически знания добывал, но знал.И "Свободу" начали раскручивать буквально с сатанинской скоростью и сверхусилиями. "Свободовцы" буквально не вылезали из теле- и радиоэфиров, вещали свои живодерские постулаты из каждого утюга.Вот тогда взошла звезда Фарион. Она, во-первых, поведала, что быть коммунисткой ей помогало то, что, придя из комми-партсобрания или с мероприятий по пропаганде русского языка среди львовской молодежи, она забывалась на… костлявых коленях Степана Бандеры (этот лидер украинских нацистов и прислужник Адольфа Гитлера был тщедушным низкорослым ушлепком, страдающим, как все недомерки, комплексом Наполеона).Во-вторых, в 2012 году, еще при Януковиче, она стала парламентарием. А когда в 2014 году свершился госпереворот в виде "евромайдана", подготовленный, кстати, упомянутым выше предателем Левочкиным на американские деньги, то провозгласила главную цель – побороть русский язык в Украине и истребить его носителей. "Надеюсь, что последним гвоздем в холуйские головы в Украине стало заявление МИД России, где среди идиотских требований есть требование государственного статуса для языка оккупации Украины от 1654 года. Дуста им на коренные зубы, а не государственный статус языка", -- заявила она в ответ на требования Москвы соблюдать права русскоязычных украинцев.Но чтобы придать бенефициарам госпереворота-2014 более божеский и удобоваримый вид и даже некую демократическую рукопожатность, закулисные кураторы новой Украины решили придать ее режиму более благостный вид. И очистить его от упырей, боевиков и садистов-убийц. Рядовых, как скот (что недалеко от истины), сбили в карательные добробаты и отправили на утилизацию в Донбасс, где началась гражданская война.А вот политиков повыше, в том числе и Тягнибока из "Свободы", которая за госпереворот на евромайдане заплатила 18 жизнями своих с членов (это больше, чем все остальные партии), просто убрали из политики. Задвинули на задворки, где им самое место и есть. "Свобода" получила на откуп области Галичины и Волыни, стала там регионально правящей партией и начала дерибанить урезанную "нэньку" в хвост и в гриву. Себе на карман. Не подпуская никого к корыту.Вернулась в научные пенаты и Фарион, которая не смогла победить на парламентских выборах 2014 года. Несмотря на то, что она к тому времени за свои экзотически-садистские высказывания уже стала "звездой намбер ван", с которой не брезговали даже фотографироваться, как с какой-то приметной обезьянкой на пляже. И не тошнило же людей!И Фарион повела свой персональный крестовый поход против всего русского в Украине. Это стало ее фишкой и главными признаками главного же диагноза. Начала она с того, что призвала запретить детям использовать русские уменьшительные имена типа "Ваня" или "Маша" (по ее словам нужно "Иванко" или "Маричка"), а закончила призывами изничтожать и изводить. А лучше -- убивать.Журналисты терпеливо фиксировали: в 2018 году она, например, призывала украинцев "давать ногой в челюсть" каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала "ИнТБ" она заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". 4 января 2023 года в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке. А в октябре того же года заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать.А потом нарвалась на "азовцев"*, которые сочли ее слова оскорблением и пообещали "наказать". Тем более что режим Зеленского в лице верной ему СБУ в ноябре 2023 года завела против нее уголовное дело по обвинению по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — до 3 лет лишения свободы), статье 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет), статье 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер — ограничение свободы на срок до 3 лет) и по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни — ограничение свободы на срок до 3 лет).Фарион, как это у нее водилось, посчитала эсбэушников "свинособаками", русней и манкуратми и не обращала на них никакого внимания. Теперь же это уже и не нужно: стрелявший в перчатках и с оружием без глушителя подкараулил ее у дома и открыл огонь. На поражение.Как жутко она покинула сей мир. Однако под сообщениями о ее смерти один из самых распространенных комментариев – "Бумеранг прилетел (вернулся, догнал, достал, неизбежен и т. д.)". А сожаление только о том, что такой легкой смерти она не заслужила. Потому что не ответит за свои злодеяния.За ту атмосферу ненависти, которую она создавала целенаправленно, осознанно, системно и повсеместно, сея раздор и распри между людьми и призывая одних истреблять других по национальному и языковому признаку.И действительно: очень похоже на то, что обратно прилетел бумеранг ненависти. Что она сеяла, то и пожала. Вне зависимости от того, кто нажимал на курок или заказывал убийство (по-ихнему, по-нацистски – аттентат, символическое убийство ради устрашения).А один из комментариев вообще звучит почти мистически: "От такой смерти списываются все грехи, в ад не попадет, в рай не пустят. Скитаться ей в забвении. Людского прощения не заслужила, покаяться не успела.... Не упокоится ее душа веками, и Земля ее отвергла...".Не дай Бог, как говорится. И реально очень жаль, что Фарион не сядет на скамью подсудимых за все злодеяния украинского неонацизма. И даже язык как-то не поворачивается ее пожалеть, как женщину, ставшую жертвой зверского убийства. Не получается, как могло бы получиться, будь она убежденной сторонницей своих взглядов. Заблуждающейся, но убежденной, что могло бы вызвать если и не сочувствие, то хотя бы понимание. Нет, Фарион была типичным оборотнем-конъюнктурщиком, сеявшим человеконенавистничество, зло и обман.О том, что пишут о смерти Фарион эксперты - в статье Виктории Титовой "Убита Фарион – символ украинского национализма"*- запрещенная в России организация как террористическая
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Владимир Скачко
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украина, львов, сша, ирина фарион, виктор янукович, виктор ющенко, "азов", верховная рада, сбу, мнения
Украина, Львов, США, Ирина Фарион, Виктор Янукович, Виктор Ющенко, "Азов", Верховная Рада, СБУ, Мнения

В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион

11:40 20.07.2024 (обновлено: 11:44 20.07.2024)
 
Фарион
Фарион
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Сегодня еще неизвестно, кем был, к какой политической силе принадлежал или какой психиатрический диагноз был у стрелка, мужика по виду лет 25-30, который пару недель выслеживал ее у подъезда ее дома во Львове, а вечером 19 июля 2024 года открыл стрельбу.
И одна из пуль попала в голову в области виска. 60-летнюю женщину срочно, по скорой, отвезли в больницу, там провели все необходимые реанимационные мероприятия, но она скончалась, не приходя в сознание. И, наверное, так и не поняв, что с нею случилось. Звали ее Ирина Фарион.
И случилось это во Львове, ее политической вотчине, где таких, как она, -- пруд пруди. Таких, кто считает этот некогда польский город, где в центре долго висели таблички "Украинцам, нижним чинам и собакам вход запрещен", достойным подражания "украинским Пьемонтом". Ибо оттуда-де пошло возрождение украинской нации и украинской же "дэржавносты" (государственности то есть).
Она была в этом так прямо и искренне уверена. И призывала очистить город от иноязычных, особенно русскоязычных инородцев железной рукой. Так призывала, что буквально на биоотходы извелась и сердце муками за "нэньку" подсадила. Украинскому изданию "Страна.ua" руководитель анестезиологической службы больницы Наталья Матолинец уточнила, что у смертельно раненой в голову Фарион еще и не выдержало сердце. По словам медика, жертва поступила в медучреждение в критическом состоянии. После проведенной операции ее даже перевели в реанимацию, однако сердце пациентки остановилось.
Немедленно сказали подобающие случаю слова просроченный фюрер украинского народа Владимир Зеленский и назначенный им глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Несмотря на то, что она первого и за человека не держала – его, еще кандидата в президенты Украины, называла "быдляком", а людей, намеревающихся голосовать за него, "дебилами". На второго же вообще внимания не обращала.
И, тем не менее, Зеленский после убийства Фарион исторг из себя: "Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность". А его наместник был поречистее: "Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны".
Не удержался в Telegram-канале и мэр Львова Андрей Садовый, которого она тоже разносила в пух и прах за недостаточную украинскость: "Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что на Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое и наглое убийство. Убийцу нужно найти!"
Сегодня нет никакой необходимости перечислять подробно все этапы и вехи большого пути этой женщины на пути в преисподнюю. Она туда обязательно попадет и за советское время и за постсоветское, то есть украино-независимое. Она – типичный оборотень, упыриха на максималке по духу и на минималке -- по достижениям.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Высшей точкой ее политической карьеры в советское время стал прием комсомолки Фарион в партию – КПСС, которая, как потом стало всем известно из ее последующих речей, всячески гнобила Украину и украинцев. Но она вступила в 1998 году, когда уже можно было не вступать, потому как перестройка Михаила Горбачева ставила крест на этом некогда могучем ленинском "ордене меченосцев", которые на излете судьбы погрязли в ничегонеделаньи, дебильном инфантилизме и покорности судьбе.
Но Фарион вступила. Потому что украинка, а значит, врожденная карьеристка, которой срочно нужно на социальные верха. Типа тех украинских солдат, которые в Советской армии из кожи лезли, чтобы лычку заработать и стать ефрейтором, выделиться, стать повыше над собратьями по кирзовым сапогам.
И она вступила, потому как получила отличные рекомендации за исполнительность в работе. А знаете, какая работа у нее была в Львовском политехническом институте (сейчас университете)? Она поощряла изучение… русского языка. Русского, Карл! Той "псячей мовы" (собачьего языка), с которой она потом так рьяно боролась, доходя до пены изо рта. И за борьбу против которой получала статус, звания, печенюшки и прочие ништяки. Фарион, украинский филолог по образованию, -- кандидат филологических наук (1996) и доктор филологических наук (2015). Автор ряда монографий и статей о преимуществах украинской мовы над всеми остальными языками планеты. Лауреат премий имени Олексы Гирныка (2004), Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко (2008), которые в разной степени были духовными и политическими предтечами нынешнего разнузданного неонацизма.
И в ад Фарион сошла формальным победителем уже независимой украинской бюрократии. До 2023 года она являлась доцентом кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета "Львовская политехника". Но потом ее кто-то сильно укусил и она наехала на карательный батальон "Азов"*, заявив, что его русскоязычных бойцов нельзя считать украинцами, а нужно отправить в Сибирь или уничтожить, как неполноценный и расово неправильный материал.
В мае нынешнего года Львовский апелляционный суд постановил восстановить Фарион в должности преподавателя и профессора кафедры украинского языка университета "Львовская политехника". И обязал руководство вуза также взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123,9 тыс. грн (около 270 тыс. руб.).
Пиком карьеры в независимой Украине для Фарион стали 2012-2014 года, когда она, став в 2005 членом неонацистской партии "Свобода", была избрана народным депутатом Украины и вошла в Верховную Раду.
Это было удивительное время, когда в Украине дружно сливали в политически унитаз тогдашнего президента Виктора Януковича его же ближайшие соратники, уже подсевшие на западные гранты и гарантии безопасности.
Тогда в очередной раз менялась главная парадигма победы украинских президентов. Если в 1994 году второй президент Леонид Кучма побеждал первого – Леонида Кравчука, борясь с украинским буржуазным национализмом, то уже в 1999 году власть боролась с "красным реваншем". То есть с возможностью прихода к власти украинских коммунистов Петра Симоненко.
Зря боялись – Симоненко оказался трусливым и мелкотравчатым политиком, как все ленинцы на рубеже тысячелетий. Но Кучма его победил. Однако власть своему преемнику – все тому же Януковичу – в 2004 году не передал, ибо помешала первая "цветная" ("оранжевая") революция. Случился первый удачный антиконституционный госпереворот на деньги Запада, который привел к власти в Украине замечательную пустышку – бывшего сельского бухгалтера-пчеловода Виктора Ющенко, который на пути к президентству пробавлялся тем, что в придорожных генделыках-тошниловках в промышленных масштабах пожирал все, что подавали. И запивал любым пойлом – от самогона до паленого виски, изготовленного из местного кизяка на дубильных веществах, собранных из кустов возле нужника. Потому что это было - на шару, которую он любил безмерно, даже больше жизни.
Вот Ющенко в 2004-м и обсыпало на лице такими прыщами и язвами, что на него было смотреть страшно. Даже мне. Хотя это именно при Ющенко и ради Ющенко тогдашний посол Украины в Канаде Юрий Щербак, переметнувшийся на сторону "демсил", в призывал кого-то грохнуть меня. В США, где я тогда, помнится, выступал на какой-то конференции в библиотеке Конгресса США и завил, что разница между Януковичем и Ющенко в том, что "мой" Янукович уже к тому времени отсидел в тюрьме (ему шили воровство шапок на улице, как вы помните), а вот "их" Ющенко еще сядет.
Обвинив меня в службе авторитаризму, меня тогда лишили слова, а Щербак кому-то звонил из гостиничного номера с криком "Да грохнуть его надо и все". И делал страшно круглые глаза удивленного человека, страдающего длительным запором, когда увидел, что я стою радом и слушаю этот жизнеутверждающий спич.
Второй раз меня хотели убить уже после госпереворта в 2014 году, но тогда, напомню, уже изменилась парадигма. Януковича готовили ко второму сроку на президентских выборах 2015 года, на которых он должен был победить уже не "красную чуму" (коммунистов, которые к тому времени продались ему с потрохами), а "коричневую". То есть угрозу справа – неонацистов, который еще нужно было выпестовать и поднять из городской канализации на политический верх.
Януковича глава его администрации Сергей Левочкин (аналог нынешнего Андрея Ермака при Зеленском) тогда убедил, что для борьбы с "коричневым реваншем" больше всего подходит неонацистская "Свобода" во главе с Олегом Тягнибоком, бывшим санитаром и врачом-проктологом, который знал украинцев, что называется, изнутри. Специфически знания добывал, но знал.
И "Свободу" начали раскручивать буквально с сатанинской скоростью и сверхусилиями. "Свободовцы" буквально не вылезали из теле- и радиоэфиров, вещали свои живодерские постулаты из каждого утюга.
Вот тогда взошла звезда Фарион. Она, во-первых, поведала, что быть коммунисткой ей помогало то, что, придя из комми-партсобрания или с мероприятий по пропаганде русского языка среди львовской молодежи, она забывалась на… костлявых коленях Степана Бандеры (этот лидер украинских нацистов и прислужник Адольфа Гитлера был тщедушным низкорослым ушлепком, страдающим, как все недомерки, комплексом Наполеона).
Во-вторых, в 2012 году, еще при Януковиче, она стала парламентарием. А когда в 2014 году свершился госпереворот в виде "евромайдана", подготовленный, кстати, упомянутым выше предателем Левочкиным на американские деньги, то провозгласила главную цель – побороть русский язык в Украине и истребить его носителей. "Надеюсь, что последним гвоздем в холуйские головы в Украине стало заявление МИД России, где среди идиотских требований есть требование государственного статуса для языка оккупации Украины от 1654 года. Дуста им на коренные зубы, а не государственный статус языка", -- заявила она в ответ на требования Москвы соблюдать права русскоязычных украинцев.
Но чтобы придать бенефициарам госпереворота-2014 более божеский и удобоваримый вид и даже некую демократическую рукопожатность, закулисные кураторы новой Украины решили придать ее режиму более благостный вид. И очистить его от упырей, боевиков и садистов-убийц. Рядовых, как скот (что недалеко от истины), сбили в карательные добробаты и отправили на утилизацию в Донбасс, где началась гражданская война.
А вот политиков повыше, в том числе и Тягнибока из "Свободы", которая за госпереворот на евромайдане заплатила 18 жизнями своих с членов (это больше, чем все остальные партии), просто убрали из политики. Задвинули на задворки, где им самое место и есть. "Свобода" получила на откуп области Галичины и Волыни, стала там регионально правящей партией и начала дерибанить урезанную "нэньку" в хвост и в гриву. Себе на карман. Не подпуская никого к корыту.
Вернулась в научные пенаты и Фарион, которая не смогла победить на парламентских выборах 2014 года. Несмотря на то, что она к тому времени за свои экзотически-садистские высказывания уже стала "звездой намбер ван", с которой не брезговали даже фотографироваться, как с какой-то приметной обезьянкой на пляже. И не тошнило же людей!
И Фарион повела свой персональный крестовый поход против всего русского в Украине. Это стало ее фишкой и главными признаками главного же диагноза. Начала она с того, что призвала запретить детям использовать русские уменьшительные имена типа "Ваня" или "Маша" (по ее словам нужно "Иванко" или "Маричка"), а закончила призывами изничтожать и изводить. А лучше -- убивать.
Журналисты терпеливо фиксировали: в 2018 году она, например, призывала украинцев "давать ногой в челюсть" каждому русскоговорящему. А в 2019-м в эфире телеканала "ИнТБ" она заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами". 4 января 2023 года в эфире украинского телеканала НТА она рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке. А в октябре того же года заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, нужно утилизировать.
А потом нарвалась на "азовцев"*, которые сочли ее слова оскорблением и пообещали "наказать". Тем более что режим Зеленского в лице верной ему СБУ в ноябре 2023 года завела против нее уголовное дело по обвинению по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — до 3 лет лишения свободы), статье 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет), статье 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер — ограничение свободы на срок до 3 лет) и по статье 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни — ограничение свободы на срок до 3 лет).
Фарион, как это у нее водилось, посчитала эсбэушников "свинособаками", русней и манкуратми и не обращала на них никакого внимания. Теперь же это уже и не нужно: стрелявший в перчатках и с оружием без глушителя подкараулил ее у дома и открыл огонь. На поражение.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
08:37
Убийство Фарион: реакция, версии и предлог к эскалации. Главное на Украине на утро 20 июляВечером 19 июля во Львове стреляли в филолога, бывшего народного депутата Ирину Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице
Как жутко она покинула сей мир. Однако под сообщениями о ее смерти один из самых распространенных комментариев – "Бумеранг прилетел (вернулся, догнал, достал, неизбежен и т. д.)". А сожаление только о том, что такой легкой смерти она не заслужила. Потому что не ответит за свои злодеяния.
За ту атмосферу ненависти, которую она создавала целенаправленно, осознанно, системно и повсеместно, сея раздор и распри между людьми и призывая одних истреблять других по национальному и языковому признаку.
И действительно: очень похоже на то, что обратно прилетел бумеранг ненависти. Что она сеяла, то и пожала. Вне зависимости от того, кто нажимал на курок или заказывал убийство (по-ихнему, по-нацистски – аттентат, символическое убийство ради устрашения).
А один из комментариев вообще звучит почти мистически: "От такой смерти списываются все грехи, в ад не попадет, в рай не пустят. Скитаться ей в забвении. Людского прощения не заслужила, покаяться не успела.... Не упокоится ее душа веками, и Земля ее отвергла...".
Не дай Бог, как говорится. И реально очень жаль, что Фарион не сядет на скамью подсудимых за все злодеяния украинского неонацизма. И даже язык как-то не поворачивается ее пожалеть, как женщину, ставшую жертвой зверского убийства. Не получается, как могло бы получиться, будь она убежденной сторонницей своих взглядов. Заблуждающейся, но убежденной, что могло бы вызвать если и не сочувствие, то хотя бы понимание. Нет, Фарион была типичным оборотнем-конъюнктурщиком, сеявшим человеконенавистничество, зло и обман.
О том, что пишут о смерти Фарион эксперты - в статье Виктории Титовой "Убита Фарион – символ украинского национализма"
*- запрещенная в России организация как террористическая
 
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