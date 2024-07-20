https://ukraina.ru/20240720/1056378119.html

На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?

На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия? - 20.07.2024 Украина.ру

На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?

На Западе случился беспрецедентный массовый технический сбой. Сбился даже американский президент Джозеф Байден, хотя он вроде не робот – перед тем, как пойти на карантин по ковиду, Джо публично перепутал свою жену с посторонней женщиной. А это наверняка не добавит ему шансов сохранить свою предвыборную кампанию.

2024-07-20T12:01

2024-07-20T12:01

2024-07-20T12:03

эксклюзив

запад

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барак обама (старший)

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росавиация

демократическая партия

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Но шутки шутками, а таких технологических катаклизмов западный мир давно не испытывал. Глобальный сбой в системе безопасности в в ИТ-системах компании Microsoft. парализовал работу крупнейших американских авиаперевозчиков, где отменили тысячи рейсов.Но проблема не коснулась одних только самолетов и кораблей – их движение по морям тоже пришлось приостановить. Остановились банки и автомобильные фирмы, прекратили работу офисы деловых компаний. В некоторых деловых кварталах жизнь буквально замерла, а в других местах люди, напротив, паниковали.Пострадала даже система получения экстренных вызовов, на которую в Америке никто не мог дозвониться — ни экстренно, ни вообще. Хотя она должна быть защищена на случай любых катаклизмов.При этом, с российскими авиакомпаниями и банками ничего особенного не происходило – в силу того, что два с половиной года назад западные кампании отключили россиян в рамках санкций, и эти структуры перешли на собственные программы, которые оказались надежными и рабочими."Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", – пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко.А в Минцифры РФ также сказали, что все под контролем – подчеркнув высокую значимость импортозамещения иностранного ПО в свете происходящих в мире событий.Но в чем же была причина технологического катаклизма на Западе? Программисты говорят, что парализовавшая программное обеспечение проблема возникла в приложении CrowdStrikeFalcon Sensor, которое вшито в Microsoft Azure.Обычному человеку это почти ничего не скажет, но зато профессиональные политические эксперты сразу почуяли, что прозвучало нечто для них знакомое. И, как оказалось, были полностью правы.Да, именно CrowdStrike использовали в далеком 2016-м году для того, чтобы обвинить Россию в фиктивном вмешательстве в американский избирательный процесс.В суде довольно быстро выяснили, что это ничем не подтвержденная ложь. Но прежде чем эта компания, явно связанная с Демократической партией США, ушла с заглавных страниц американских газет, журналисты успели раскопать достаточно примечательный факт – в ней работало множество отставных американских силовиков, которых трудоустраивали в качестве айтишников."Образована компания CrowdStrike была в 2011 году, в золотое время Обамы. Учредителем и директором стал Джордж Курц. В 2013-м на рынок поступило программное обеспечение CrowdStrike Falcon ("Сокол"), предназначенное для отражения киберугроз.С самого начала CrowdStrike тесно сотрудничала с минюстом и ФБР, охотно брала на работу федералов-отставников. С 2014-го она становится главным подрядчиком спецслужб. В 2016-м именно ей поручили расследование предполагаемого взлома сервера Демократического национального комитета и кампании Хиллари Клинтон.Официальное заключение CrowdStrike тогда состояло в том, что серверы были взломаны хакерскими группировками "близкими к ГРУ". Далее последовало заявление 27-ми спецслужб США, подтверждающих этот вывод. Однако в ходе расследования Палаты представителей в 2017-м выяснилось, что все спецслужбы попросту основывали свои выводы на заключении CrowdStrike, а директор Курц, давая показания в Конгрессе, сказал под присягой, что никаких доказательств не только "русского взлома", но и взлома вообще его эксперты не нашли.И вот треть мира виртуально рухнула. Ну а чему удивляться?", – даже не иронически, а риторически спрашивает в своем телеграм-канале американист и политолог Дмитрий Дробницкий.Действительно, стоит ли удивляться, что кампания, среди сотрудников которых, помимо обычных профессионалов, хватало американских рыцарей плаща и кинжала – которые не писали правильный код, а придумывали истории про вымышленных русских шпионов – подготовила обновление, которое привело к глобальному сбою? То есть, принесли миру реальную киберугрозу вместо вымышленной?Причем, несмотря на царящую на Западе антироссийскую истерию, Москву пока-что серьезно не обвиняют во вчерашнем сбое. Вероятно, там понимают, что россияне не имеют к этому отношения – тем более, что их якобы давно от всего отключили.Хотя, со временем, западные элиты могут выработать по этому вопросу какую-то иную позицию, попытавшись свалить вину на Россию.Тем не менее, глобальный сбой западного программного обеспечения ставит важные вопросы в общечеловеческом измерении.Вполне очевидно – если существенная часть мировой интернет-сети надолго обвалиться (а уже понятно, что это может случится не только в результате заговоров и войн), человеческая цивилизация на обширных территориях может довольно быстро вернуться к жизни конца девятнадцатого, или хотя бы к середине двадцатого веков.Жизнь без интернета, безусловно, возможна – а многие считают, что и полезна. Но к ее экономической, производящей, обучающей, или социальной составляющей, вероятно, стоило бы готовиться уже в наши дни. По крайней мере, на всякий случай. Тем более, что тот же Запад вполне может устраивать против своих противников такие удары.Ну а в других странах мира сделают из происходящего свои выводы, и начнут еще интенсивнее делать ставку на специализированное программное обеспечение своего отечественного производства.Потому что доверия к западному ПО, которое еще не так давно считалось чуть ли не безальтернативным, стало заметно меньше.О том, как военное противостояние может быть организовано в интернете - в статье Ростислава Ищенко "Война придёт из киберпространства".

https://ukraina.ru/20220304/1033445706.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, запад, россия, сша, себастьян курц, барак обама (старший), хиллари клинтон, росавиация, демократическая партия, фбр