https://ukraina.ru/20240720/1056378119.html
На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?
На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия? - 20.07.2024 Украина.ру
На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?
На Западе случился беспрецедентный массовый технический сбой. Сбился даже американский президент Джозеф Байден, хотя он вроде не робот – перед тем, как пойти на карантин по ковиду, Джо публично перепутал свою жену с посторонней женщиной. А это наверняка не добавит ему шансов сохранить свою предвыборную кампанию.
2024-07-20T12:01
2024-07-20T12:01
2024-07-20T12:03
эксклюзив
запад
россия
сша
себастьян курц
барак обама (старший)
хиллари клинтон
росавиация
демократическая партия
фбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102432/57/1024325769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_723b812ee3e9823b5227e29eeb295eef.jpg.webp
Но шутки шутками, а таких технологических катаклизмов западный мир давно не испытывал. Глобальный сбой в системе безопасности в в ИТ-системах компании Microsoft. парализовал работу крупнейших американских авиаперевозчиков, где отменили тысячи рейсов.Но проблема не коснулась одних только самолетов и кораблей – их движение по морям тоже пришлось приостановить. Остановились банки и автомобильные фирмы, прекратили работу офисы деловых компаний. В некоторых деловых кварталах жизнь буквально замерла, а в других местах люди, напротив, паниковали.Пострадала даже система получения экстренных вызовов, на которую в Америке никто не мог дозвониться — ни экстренно, ни вообще. Хотя она должна быть защищена на случай любых катаклизмов.При этом, с российскими авиакомпаниями и банками ничего особенного не происходило – в силу того, что два с половиной года назад западные кампании отключили россиян в рамках санкций, и эти структуры перешли на собственные программы, которые оказались надежными и рабочими."Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", – пояснил представитель Росавиации Артем Кореняко.А в Минцифры РФ также сказали, что все под контролем – подчеркнув высокую значимость импортозамещения иностранного ПО в свете происходящих в мире событий.Но в чем же была причина технологического катаклизма на Западе? Программисты говорят, что парализовавшая программное обеспечение проблема возникла в приложении CrowdStrikeFalcon Sensor, которое вшито в Microsoft Azure.Обычному человеку это почти ничего не скажет, но зато профессиональные политические эксперты сразу почуяли, что прозвучало нечто для них знакомое. И, как оказалось, были полностью правы.Да, именно CrowdStrike использовали в далеком 2016-м году для того, чтобы обвинить Россию в фиктивном вмешательстве в американский избирательный процесс.В суде довольно быстро выяснили, что это ничем не подтвержденная ложь. Но прежде чем эта компания, явно связанная с Демократической партией США, ушла с заглавных страниц американских газет, журналисты успели раскопать достаточно примечательный факт – в ней работало множество отставных американских силовиков, которых трудоустраивали в качестве айтишников."Образована компания CrowdStrike была в 2011 году, в золотое время Обамы. Учредителем и директором стал Джордж Курц. В 2013-м на рынок поступило программное обеспечение CrowdStrike Falcon ("Сокол"), предназначенное для отражения киберугроз.С самого начала CrowdStrike тесно сотрудничала с минюстом и ФБР, охотно брала на работу федералов-отставников. С 2014-го она становится главным подрядчиком спецслужб. В 2016-м именно ей поручили расследование предполагаемого взлома сервера Демократического национального комитета и кампании Хиллари Клинтон.Официальное заключение CrowdStrike тогда состояло в том, что серверы были взломаны хакерскими группировками "близкими к ГРУ". Далее последовало заявление 27-ми спецслужб США, подтверждающих этот вывод. Однако в ходе расследования Палаты представителей в 2017-м выяснилось, что все спецслужбы попросту основывали свои выводы на заключении CrowdStrike, а директор Курц, давая показания в Конгрессе, сказал под присягой, что никаких доказательств не только "русского взлома", но и взлома вообще его эксперты не нашли.И вот треть мира виртуально рухнула. Ну а чему удивляться?", – даже не иронически, а риторически спрашивает в своем телеграм-канале американист и политолог Дмитрий Дробницкий.Действительно, стоит ли удивляться, что кампания, среди сотрудников которых, помимо обычных профессионалов, хватало американских рыцарей плаща и кинжала – которые не писали правильный код, а придумывали истории про вымышленных русских шпионов – подготовила обновление, которое привело к глобальному сбою? То есть, принесли миру реальную киберугрозу вместо вымышленной?Причем, несмотря на царящую на Западе антироссийскую истерию, Москву пока-что серьезно не обвиняют во вчерашнем сбое. Вероятно, там понимают, что россияне не имеют к этому отношения – тем более, что их якобы давно от всего отключили.Хотя, со временем, западные элиты могут выработать по этому вопросу какую-то иную позицию, попытавшись свалить вину на Россию.Тем не менее, глобальный сбой западного программного обеспечения ставит важные вопросы в общечеловеческом измерении.Вполне очевидно – если существенная часть мировой интернет-сети надолго обвалиться (а уже понятно, что это может случится не только в результате заговоров и войн), человеческая цивилизация на обширных территориях может довольно быстро вернуться к жизни конца девятнадцатого, или хотя бы к середине двадцатого веков.Жизнь без интернета, безусловно, возможна – а многие считают, что и полезна. Но к ее экономической, производящей, обучающей, или социальной составляющей, вероятно, стоило бы готовиться уже в наши дни. По крайней мере, на всякий случай. Тем более, что тот же Запад вполне может устраивать против своих противников такие удары.Ну а в других странах мира сделают из происходящего свои выводы, и начнут еще интенсивнее делать ставку на специализированное программное обеспечение своего отечественного производства.Потому что доверия к западному ПО, которое еще не так давно считалось чуть ли не безальтернативным, стало заметно меньше.О том, как военное противостояние может быть организовано в интернете - в статье Ростислава Ищенко "Война придёт из киберпространства".
https://ukraina.ru/20220304/1033445706.html
запад
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102432/57/1024325769_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb40b3a2a3fc04823b529622691bad0f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, запад, россия, сша, себастьян курц, барак обама (старший), хиллари клинтон, росавиация, демократическая партия, фбр
На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?
12:01 20.07.2024 (обновлено: 12:03 20.07.2024)
На Западе случился беспрецедентный массовый технический сбой. Сбился даже американский президент Джозеф Байден, хотя он вроде не робот – перед тем, как пойти на карантин по ковиду, Джо публично перепутал свою жену с посторонней женщиной. А это наверняка не добавит ему шансов сохранить свою предвыборную кампанию.
Но шутки шутками, а таких технологических катаклизмов западный мир давно не испытывал. Глобальный сбой в системе безопасности в в ИТ-системах компании Microsoft. парализовал работу крупнейших американских авиаперевозчиков, где отменили тысячи рейсов.
Но проблема не коснулась одних только самолетов и кораблей – их движение по морям тоже пришлось приостановить. Остановились банки и автомобильные фирмы, прекратили работу офисы деловых компаний. В некоторых деловых кварталах жизнь буквально замерла, а в других местах люди, напротив, паниковали.
Пострадала даже система получения экстренных вызовов, на которую в Америке
никто не мог дозвониться — ни экстренно, ни вообще. Хотя она должна быть защищена на случай любых катаклизмов.
При этом, с российскими авиакомпаниями и банками ничего особенного не происходило – в силу того, что два с половиной года назад западные кампании отключили россиян в рамках санкций, и эти структуры перешли на собственные программы, которые оказались надежными и рабочими.
"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", – пояснил представитель Росавиации
Артем Кореняко.
А в Минцифры РФ также сказали, что все под контролем – подчеркнув высокую значимость импортозамещения иностранного ПО в свете происходящих в мире событий.
Но в чем же была причина технологического катаклизма на Западе? Программисты говорят, что парализовавшая программное обеспечение проблема возникла в приложении CrowdStrikeFalcon Sensor, которое вшито в Microsoft Azure.
Обычному человеку это почти ничего не скажет, но зато профессиональные политические эксперты сразу почуяли, что прозвучало нечто для них знакомое. И, как оказалось, были полностью правы.
Да, именно CrowdStrike использовали в далеком 2016-м году для того, чтобы обвинить Россию в фиктивном вмешательстве в американский избирательный процесс.
В суде довольно быстро выяснили, что это ничем не подтвержденная ложь. Но прежде чем эта компания, явно связанная с Демократической партией США
, ушла с заглавных страниц американских газет, журналисты успели раскопать достаточно примечательный факт – в ней работало множество отставных американских силовиков, которых трудоустраивали в качестве айтишников.
"Образована компания CrowdStrike была в 2011 году, в золотое время Обамы. Учредителем и директором стал Джордж Курц. В 2013-м на рынок поступило программное обеспечение CrowdStrike Falcon ("Сокол"), предназначенное для отражения киберугроз. С самого начала CrowdStrike тесно сотрудничала с минюстом и ФБР, охотно брала на работу федералов-отставников. С 2014-го она становится главным подрядчиком спецслужб. В 2016-м именно ей поручили расследование предполагаемого взлома сервера Демократического национального комитета и кампании Хиллари Клинтон. Официальное заключение CrowdStrike тогда состояло в том, что серверы были взломаны хакерскими группировками "близкими к ГРУ". Далее последовало заявление 27-ми спецслужб США, подтверждающих этот вывод. Однако в ходе расследования Палаты представителей в 2017-м выяснилось, что все спецслужбы попросту основывали свои выводы на заключении CrowdStrike, а директор Курц, давая показания в Конгрессе, сказал под присягой, что никаких доказательств не только "русского взлома", но и взлома вообще его эксперты не нашли. И вот треть мира виртуально рухнула. Ну а чему удивляться?"
, – даже не иронически, а риторически спрашивает в своем телеграм-канале американист и политолог Дмитрий Дробницкий
.
Действительно, стоит ли удивляться, что кампания, среди сотрудников которых, помимо обычных профессионалов, хватало американских рыцарей плаща и кинжала – которые не писали правильный код, а придумывали истории про вымышленных русских шпионов – подготовила обновление, которое привело к глобальному сбою? То есть, принесли миру реальную киберугрозу вместо вымышленной?
Причем, несмотря на царящую на Западе антироссийскую истерию, Москву
пока-что серьезно не обвиняют во вчерашнем сбое. Вероятно, там понимают, что россияне не имеют к этому отношения – тем более, что их якобы давно от всего отключили.
Хотя, со временем, западные элиты могут выработать по этому вопросу какую-то иную позицию, попытавшись свалить вину на Россию.
Тем не менее, глобальный сбой западного программного обеспечения ставит важные вопросы в общечеловеческом измерении.
Вполне очевидно – если существенная часть мировой интернет-сети надолго обвалиться (а уже понятно, что это может случится не только в результате заговоров и войн), человеческая цивилизация на обширных территориях может довольно быстро вернуться к жизни конца девятнадцатого, или хотя бы к середине двадцатого веков.
Жизнь без интернета, безусловно, возможна – а многие считают, что и полезна. Но к ее экономической, производящей, обучающей, или социальной составляющей, вероятно, стоило бы готовиться уже в наши дни. По крайней мере, на всякий случай. Тем более, что тот же Запад вполне может устраивать против своих противников такие удары.
Ну а в других странах мира сделают из происходящего свои выводы, и начнут еще интенсивнее делать ставку на специализированное программное обеспечение своего отечественного производства.
Потому что доверия к западному ПО, которое еще не так давно считалось чуть ли не безальтернативным, стало заметно меньше.
О том, как военное противостояние может быть организовано в интернете - в статье Ростислава Ищенко "Война придёт из киберпространства".