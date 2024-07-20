https://ukraina.ru/20240720/1056375712.html

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, уговаривал не оставлять Украину

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, уговаривал не оставлять Украину - 20.07.2024 Украина.ру

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, уговаривал не оставлять Украину

В телефонном разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Владимир Зеленский отметил "важность двухпартийной американской поддержки для защиты свободы и независимости Украины", за что та всегда будет всегда благодарна союзнику

2024-07-20T09:39

2024-07-20T09:39

2024-07-20T09:53

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"Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с выдвижением от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем. Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства. Украина всегда будет благодарна США за помощь", – сказано в телеграм-канале Зеленского. Помимо этого, он анонсировал встречу с Трампом во время которой стороны обсудят шаги, которые "могут сделать мир честным и действительно длительным". Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским "очень хорошим". По его мнению, именно он положит конец боевым действиям, а Украина и Россия "смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".Ранее, комментируя вероятное переизбрание Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок оружия ВСУ, Зеленский заявлял, что не боится его, но готов работать с Трампом. Трамп неоднократно сообщал о готовности завершить украинский конфликт, обвиняя в его эскалации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона серьезно относится к заявлениям лидирующего кандидата на пост президента США об имеющемся мирном плане и не сомневается в искренности Трампа.Подробнее о том, что будет с Россией, если в США победит Трамп читайте в интервью директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сво, финансирование, всу