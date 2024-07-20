Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, уговаривал не оставлять Украину
09:39 20.07.2024 (обновлено: 09:53 20.07.2024)
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
В телефонном разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Владимир Зеленский отметил "важность двухпартийной американской поддержки для защиты свободы и независимости Украины", за что та всегда будет всегда благодарна союзнику
"Говорил с Дональдом Трампом. Поздравил его с выдвижением от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем. Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства. Украина всегда будет благодарна США за помощь", – сказано в телеграм-канале Зеленского.
Помимо этого, он анонсировал встречу с Трампом во время которой стороны обсудят шаги, которые "могут сделать мир честным и действительно длительным".
Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Зеленским "очень хорошим".
"Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на (должность – Ред.) президента Соединенных Штатов", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По его мнению, именно он положит конец боевым действиям, а Украина и Россия "смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию".
Ранее, комментируя вероятное переизбрание Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок оружия ВСУ, Зеленский заявлял, что не боится его, но готов работать с Трампом.
Трамп неоднократно сообщал о готовности завершить украинский конфликт, обвиняя в его эскалации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Президент России Владимир Путин указывал, что российская сторона серьезно относится к заявлениям лидирующего кандидата на пост президента США об имеющемся мирном плане и не сомневается в искренности Трампа.