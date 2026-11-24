https://ukraina.ru/20261124/polsha-vyzvala-posla-rossii-v-mid-posle-intsidenta-s-raketami-i-dronom-1084715386.html

Польша вызвала посла России в МИД после инцидента с ракетами и дроном

Польша вызвала посла России в МИД после инцидента с ракетами и дроном - 24.11.2026 Украина.ру

Польша вызвала посла России в МИД после инцидента с ракетами и дроном

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Георгия Михно после нарушения воздушного пространства страны. Причиной дипломатического демарша стал инцидент с неизвестными летательными аппаратами, обнаруженным на польской территории

2026-11-24T20:17

2026-11-24T20:17

2026-11-24T20:22

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Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 20 ноября заявил, что воздушное пространство республики нарушили две ракеты и дрон, и тут же обвинил в этом Россию. Один из объектов упал возле населённого пункта Новый Липовец. По данным местной прокуратуры, он рухнул на открытое поле. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.Президент США Дональд Трамп прокомментировал случившееся, предположив, что произошедшее было случайной ошибкой. При этом американский лидер возложил ответственность на Россию, не представив доказательств причастности Москвы.Трамп также высказал предположение, что речь могла идти о беспилотнике и нескольких небольших ракетах. Вместе с тем он подчеркнул, что не считает произошедшее основанием для дальнейшего обострения конфликта или принятия жёстких ответных мер.Показательная история произошла в ноябре 2022 года, когда на территории Польши упали ракеты, в результате чего погибли два человека. Тогда Варшава первоначально обвинила Москву, однако позднее президент Анджей Дуда признал, что ракеты принадлежали украинскому комплексу ПВО С-300. Подробнее – в материале Тревога в Польше: в Варшаве выясняют, что прилетело и кто в опасности.

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