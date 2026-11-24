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Ксавье Моро: Любой исход выборов во Франции устроит Россию, которая побеждает в войне на Украине

Ксавье Моро: Любой исход выборов во Франции устроит Россию, которая побеждает в войне на Украине - 24.11.2026 Украина.ру

Ксавье Моро: Любой исход выборов во Франции устроит Россию, которая побеждает в войне на Украине

Победит ли на выборах во Франции Ле Пен или Меланшон, результат для России будет положительный. Меланшон хочет выйти из НАТО и заявляет, что воевать против России нельзя. Ле Пен обещает Украине только гуманитарную помощь, при этом Украина не должна получить членство в НАТО.

2026-11-24T19:45

2026-11-24T19:45

2026-11-24T19:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Замминистра обороны Франции Алис Руфо заявила, что у французских военных на Украине "нет каких-либо намерений вступать в боевые действия". Ранее радиостанция RFI сообщила, что французские военнослужащие тайно находятся на Украине минимум с лета этого года. — Ксавье, попавшая в СМИ информация заставит власти Франции сократить военную миссию на Украине?— Присутствие на Украине инструкторов и специалистов по обслуживанию таких сложных видов вооружений, как системы ПВО и истребители Mirage, — это секрет Полишинеля. Гораздо важнее понять, почему об этом стали говорить сейчас. Через пять месяцев во Франции состоятся выборы. Во второй тур, скорее всего, выйдут Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Ле Пен хочет остановить помощь Украине, Меланшон намерен выйти из НАТО.Наследники Макрона собираются продолжать русофобский курс внешней политики. Сейчас Макрон хочет поставить в центр политических дебатов войну на Украине. Благодаря этому он в 2022 году победил Марин Ле Пен. Сейчас он опять собирается использовать войну на Украине в политических целях и русофобские французские СМИ против Марин Ле Пен и Меланшона.А то, что французские военные находятся на Украине, хорошо известно еще с 2022 года, когда Франция стала передавать Украине артиллерийские системы Caesar.— Несут ли французские военные боевые потери на Украине?— Наряду со специалистами по вооружению на Украину приезжают и добровольцы, хотя и в небольшом количестве. В основном это маргинальные праворадикалы. Они не составляют проблему для российской армии.Предположу, что сначала на истребителях Mirage летали французские пилоты, потому что невозможно подготовить летчиков для эксплуатации этой машины в короткие сроки. Нельзя сразу пересесть с МиГ-29 на Mirage.— В прежних интервью мы с вами обсуждали достоинства и недостатки французской гаубицы Caesar. Речь шла и о том, что ее стволы изнашивались из-за интенсивного использования. Теперь же тема длинноствольной артиллерии практически не обсуждается военными аналитиками. Дроны окончательно вытеснили артиллерию с поля боя?— Артиллерия уже не так важна, дроны играют главную роль. Россия показывает свою мощь, отправляя ФАБы на украинские позиции. Поэтому и Caesar уже не так важны. Кроме того, для этих орудий необходимы боеприпасы калибра 155 мм, а завод, который выпускал корпуса для таких снарядов, на грани банкротства, и оборудование для их производства устарело.Макрон довел французское государство до банкротства, но он будет брать деньги из бюджета на военные нужды, военные за это его ругать не будут. Учителя и профсоюзы тратить деньги на эти цели не разрешат, а военные будут молчать. Французские вооруженные силы испытывают некомплект, к сожалению для Франции, но это хорошо для России.— Во Франции популярны политики, которые выступают против военной помощи Украине и членства страны в НАТО. Каковы шансы на победу Ле Пен и Меланшона?— Очень большие шансы на сегодняшний день. Ле Пен набирает 30–35%, Меланшон — 20%. Центристы выдвигают восемь или девять кандидатов, они не согласованы между собой. Поэтому они вряд ли выйдут во второй тур.Победит ли на выборах во Франции Ле Пен или Меланшон, результат для России будет положительный. Меланшон хочет выйти из НАТО и заявляет, что воевать против России нельзя. Ле Пен обещает Украине только гуманитарную помощь, при этом Украина не должна получить членство в НАТО.Но напомню, что в 2017 году Франсуа Фийон, который выступал за снятие антироссийских санкций, должен был выиграть. У него была очень хорошая программа. Но в СМИ и в судах против него была организована кампания, и он проиграл первый тур. Поэтому у системы еще есть ресурс, и праздновать победу противникам Макрона еще рано.Система может организовать какой-нибудь скандал. Они это сделали во Франции в 2017 году, в Румынии в 2025 году, отменив итоги выборов, пытались убить премьера Фицо в Словакии. Сейчас европейцы паникуют, они понимают, что если все так будет продолжаться, то это будет означать не только конец Украины, но и конец Евросоюза.— Поговорим о ситуации на Украине. Российская армия активизировала удары по мостам через Днепр. Как вы оцениваете их влияние на военную логистику?— Раньше такие удары были невозможны. Но сейчас Россия может производить дешевые средства поражения, которые могут прервать логистику с одного берега Днепра на другой. Эту возможность надо использовать до конца.— Но и Украина нарастила количество дронов для массовых атак по российской территории. Под удары попадают наши НПЗ. Противнику удалось добиться попадания и в Крымский мост.— Россия адаптируется к таким атакам. Кроме того, завершился сельскохозяйственный сезон, бензин и дизель в России будут. Что касается ударов по Крымскому мосту, то это не украинские, а британские технологии. Потери на войне неизбежны, но каждый день для Украины — это новая катастрофа, а Россия способна выносить такие удары.К тому же российские военные за линией фронта наносят удары по военным целям. Для Украины же удары по Крымскому мосту — это маркетинг, потому что основная логистика в Крым сейчас идет по трассе "Новороссия". Но накануне переговоров Трампа и Путина надо было создать инфоповод для СМИ.Удары же по мостам через Днепр непосредственно воздействуют на военную логистику. В России действует одна команда, которая руководит и войсками на фронте, и ударами по глубокому тылу Украины. А на украинской стороне два штаба: один решает, что делать на фронте, а другой — куда надо бить, чтобы это хорошо смотрелось в телеэфире. Координации между ними нет. Были потрачены огромные ресурсы на удары по Крымскому мосту, результат которых помешает людям, живущим в Крыму. Но военные этого не почувствуют.— Украина нанесла удары и по российским кораблям у берегов Бенгази и в акватории Балтийского моря.— Эти атаки тоже были организованы с помощью Британии. Это опять пиар, который к тому же создал проблемы для союзников Украины. Финляндия помогала тушить пожар на российском сухогрузе в Балтийском море. Радикальные подходы Германии и Британии не устраивают часть европейских стран. Чехия, Словакия и Венгрия, даже после ухода Орбана, не хотят воевать. Но такие пиар-акции будут продолжаться, пока идут переговоры.

https://ukraina.ru/20261124/fedor-lukyanov-poka-bryussel-khoronit-peregovory-berlin-vpervye-zhestko-odernul-kiev-za-ataki-na-1084704507.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, ксавье моро, нато, украина.ру, ес, миг-29