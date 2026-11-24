https://ukraina.ru/20261124/nikto-ne-khochet-zelenskiy-ne-mozhet-nayti-kandidata-na-dolzhnost-posla-v-ssha-1084707762.html

Никто не хочет: Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США

Никто не хочет: Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США - 24.11.2026 Украина.ру

Никто не хочет: Зеленский не может найти кандидата на должность посла в США

Украинское диппредставительство в США все еще остается без руководителя, так как Владимир Зеленский никак не может его назначить. Или кандидатура неподходящая, или человек просто не соглашается занять эту должность

2026-11-24T17:32

2026-11-24T17:32

2026-11-24T17:45

эксклюзив

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

оксана маркарова

демократическая партия

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При этом украинские эксперты полагают, что Зеленскому не надо откладывать с принятием окончательного решения, так как в США уже избран обновленный состав Конгресса и нужно немедленно начинать работу с вновь избранными сенаторами и конгрессменами, а также восстанавливать коммуникацию с Белым домом и Госдепом.Сам Зеленский уверяет, что посол Украины в США скоро будет назначен. В эфире одного из украинских телеканалов 21 ноября он перечислил несколько кандидатур на эту должность. В этом списке фигурирует имя бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также нескольких других кандидатов.Среди них — бывший премьер-министр Юлия Свириденко, первый заместитель главы Офиса Зеленского Сергей Кислица, бывший министр иностранных дел Павел Климкин и даже действующий глава МИД Украины Андрей Сибига.Также Зеленский допустил, что дипломатическую должность может занять "высокопоставленный военный с хорошим знанием английского" или опытная Оксана Маркарова, которая с февраля 2021 по август 2025 года уже была послом Украины в США.Собственно, после того, как Маркарова покинула Вашингтон, у дипломатического представительства Украины в США начались проблемы. Ее преемница Ольга Стефанишина, назначенная на должность посла в августе 2025-го, уехала оттуда, не проработав и года. Через день после увольнения она официально стала подозреваемой в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен.После ухода Стефанишиной украинские СМИ сообщили, что ее место в США займет в тот момент только что уволенная с должности премьер-министра Свириденко. Однако она не захотела уезжать с Украины, сославшись на семейные обстоятельства.В октябре этого года украинские СМИ заговорили о возможном назначении на должность посла в США еще одного экс-премьера — Арсения Яценюка. Однако интригу развеял сам Зеленский, заявив, что конкретной кандидатуры пока нет, так как никто не стремится занять эту должность.По словам главы киевского режима, неплохим послом был бы бригадный генерал и заместитель главы его Офиса Павел Палиса, у которого американское образование и который, помимо всего прочего, лично знаком с Дональдом Трампом. Однако, как утверждает Зеленский, Палиса не горит желанием покидать Украину.Дмитрий Кулеба тоже не ведет себя как человек, который намерен продолжать свою дипломатическую карьеру именно в Вашингтоне. Ранее он заявил, что Украине не надо возлагать на Соединенные Штаты каких-то особых надежд и что ни одна страна, которая делала ключевую ставку в войне на США как на союзника, в итоге не смогла полностью положиться на Америку."Именно поэтому Зеленский начал позволять себе некомплиментарную прямолинейность в отношениях с Трампом. Потому что он понял: ни с Трампом, ни с Уиткоффом, ни с Кушнером каши не сваришь", — так Кулеба объяснил, почему не сложились отношения между президентом США и главой киевского режима.И Киев Кулеба покинуть не может, чтобы не давать плохой пример другим гражданам столицы. В интервью одному из немецких СМИ он сказал, что как публичная фигура он не может этого себе позволить, так как другие скажут: "Если Кулеба покидает город, значит, ситуация, вероятно, безнадежная".Так получается, что у Зеленского кандидатов много, но выбирать в конечном итоге не из кого.Тем временем украинские эксперты, знакомые с ситуацией, утверждают, что Зеленский специально называет множество кандидатур, чтобы создать таким образом видимость выбора. Но в действительности это совсем не так.По их мнению, реальная кандидатура – это бывший посол Маркарова, которая работала при администрации Байдена и хорошо знает руководство Демократической партии, имеющей теперь большинство в Конгрессе. Но также не исключено, что в Вашингтон отправится в итоге действующий министр иностранных дел Сибига, если, например, Зеленскому понадобится провести кадровые перемены в руководстве внешнеполитического ведомства.Кандидатура украинского посла в США для Зеленского действительно большая проблема, рассказала в комментарии Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.По ее словам, по предыдущим кандидатурам видно, что они не могли найти точки соприкосновения в позициях Зеленского и Трампа. За провальный февральский визит в Овальный кабинет Зеленский возложил ответственность именно на украинское посольство в США и посчитал, что они во многом способствовали конфликту в отношениях между ним и президентом Штатов, рассказала Шеслер.Эксперт считает, что Зеленский сейчас ищет кандидатуру, которая была бы приемлема для Трампа и его окружения, но, с другой стороны, устраивала бы Западную Европу. У Трампа сейчас много разногласий в позициях по Украине с европейцами, напомнила она.С этим связаны всевозможные метания Зеленского по определению кандидатуры в посольстве, полагает Шеслер. Ему нужен такой человек, который мог бы пробиться к окружению Трампа, но который устраивал бы европейцев, а таких совсем немного, считает эксперт."Я не возьмусь оценивать назначения по вероятности, но, безусловно, в свое время Маркарова считалась именно креатурой американцев. Нужно сказать, что она была креатурой не американского истеблишмента, а креатурой демократов. Это значит, что для республиканской власти она может быть не совсем удобной", — рассказала Шеслер.Посольство Украины определялось Демпартией США, а когда пришел Трамп, обнаружились такие противоречия, которые Маркарова не могла разрешить, уточнила она.Однако сейчас Зеленский рассчитывает на то, что демократы в США наращивают политический вес, продолжила эксперт. Она не исключила, что у демократов в ближайшее время появятся рычаги влияния на международную политику.Поэтому возможно, что в данной ситуации кандидатура Маркаровой может устроить Зеленского, так как она будет устраивать демократов США, подытожила Лариса Шеслер.

https://ukraina.ru/20240319/1053972392.html

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эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, оксана маркарова, демократическая партия