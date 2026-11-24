Армения станет другой: Пашинян отказывается от земель и национального символа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проект новой конституции страны, который планируется принять по итогам общенародного референдума
Этот документ закрепляет отказ Армении от территории Нагорного Карабаха и предусматривает принципиальные уступки Азербайджану и Турции – включая отказ от изображения знаменитой горы Арарат, которая находится сейчас на армянском национальном гербе.
По словам Пашиняна, изменение основного закона является внутренним вопросом Армении, и направлено на то, чтобы принести этой стране стабильность и процветание.
"Наша цель – превратить Республику Армения из земляного окопа в перекресток мира, в страну, располагающую армией, способной самостоятельно защитить неприкосновенность своих государственных границ и международно признанной территории. Никогда и ни в коем случае не поддавайтесь искушению думать, будто мы делаем это под внешним давлением или ради кого-то другого", – заверяет своих сограждан армянский премьер-министр.
Между тем, попытки подкорректировать конституцию Армении начались после конфликта в 2023 году, когда территория Карабаха перешла под контроль азербайджанской армии, а Пашинян признал ее частью Азербайджана.
Азербайджанское руководство отказывается подписывать с Ереваном мирное соглашение, настаивая на изменении действующей армянской конституции. В тексте этого документа находится отсылка к декларации о независимости Армении, где упоминается постановление "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", принятое накануне распада Советского Союза.
Официальный Баку видит в этой формулировке посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, увязывая продолжение переговорного процесса с корректировкой основного закона Армении.
"После того как этот вопрос найдет свое решение, дополнительных препятствий для подписания парафированного мирного соглашения не останется", – прямо заявил вчера по этому поводу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
7 октября, 17:09"Перекресток мира" по-армянски: Пашинян пытается дружить против России Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает эксплуатировать свою пресловутую многовекторность в ущерб России, при этом используя связи с ней и российские ресурсы. 6 октября Пашинян заявил, что его страна скоро откроет границу с Турцией.
Проект пашиняновской конституции содержит еще одну принципиальную уступку – на этот раз перед Анкарой. Из описания государственного герба Армении собираются удалить упоминание изображения горы Арарат, которая находится на турецкой территории, однако считается историческим символом армянского народа.
Образ Арарата, вместе с изображением приставшего к нему библейского Ноева ковчега, присутствует в армянской символике начиная с конца XVIII века, когда его предложил использовать католикос всех армян Иосиф Аргутинский.
В 1833 году Арарат разместили на гербе Армянской области, образованной в составе Российской империи. В 1920 году знаменитая гора попала на герб Первой Республики Армения, а затем оказалась на гербе Армянской ССР – несмотря на то, что она осталась по другую сторону границы, на земле Турции.
Согласно популярной легенде, турецкие политики требовали изменить герб советской Армении – мотивируя это тем, что Арарат находится вне пределов Армении. Однако нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин якобы отвечал на эти предложения изящной дипломатической шуткой: "На флаге Турции изображен полумесяц, однако Луна не является частью Турции".
Никто из армянских политиков не пытался отказаться от использования образа Арарата, хотя Ереван не выдвигает к Анкаре никаких территориальных претензий. Изображение огромной горы давно является для армян частью национальной исторической памяти – напоминая о том, где некогда проживал армянский народ, пострадавший в результате погромов и депортаций.
Пашинян предлагает соотечественникам забыть Арарат, который прекрасно виден в хорошую погоду из Еревана. Вопрос об изменении государственной символики рассмотрят на конституционном референдуме, а эксперты предупреждают, что это может иметь для страны отнюдь не символические последствия.
Впоследствии от армян могут потребовать изменить торговые брэнды с изображением заснеженной вершины.
12 ноября, 14:40Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с ИраномТо, что 11 ноября 2026 года случилось в Москве на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), еще предстоит анализировать со всех сторон. Фактически членство Армении в организации было приостановлено.
В частности, это возможно придется сделать производителям бывшего армянского коньяка, который официально называется теперь словом "арбун" – по требованию Евросоюза, который считает, что коньяк бывает только французским.
Остальные пункты проекта новой армянской конституции направлены на укрепление личной власти Никола Пашиняна. Этот документ предусматривает возможность лишения армянского гражданства, а конституционный суд получит возможность запрещать политические партии, получающие помощь из-за границы.
Армянская оппозиция, считает, что эти предложения будут использоваться для расправы над политическими противниками премьер-министра. Оппозиционеры заявили о намерениях саботировать проведение конституционного референдума – потому что партия Пашиняна пока не собрала необходимое количество голосов, чтобы одобрить его проведение в национальном парламенте.
Никол Пашинян ведет со своими оппонентами активные политические торги, обещая уйти в отставку по итогам судьбоносного референдума.
"Если народ не проголосует за новую конституцию – я ухожу. Если народ проголосует за новую конституцию, я иду подписывать мирный договор [с Азербайджаном], мы его ратифицируем – и я ухожу", – заявил премьер во время своей последней парламентской речи.
Оппозиция относится к этим заявлениям без доверия – тем более, что глава правительства сразу же отказался от своего плана, заявляя, что на самом деле он не собирается оставлять свой пост, а просто не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на следующих парламентских выборах.
30 сентября, 17:17Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью РоссииПроисходящее в последние месяцы, недели и дни вокруг Армении говорит о том, что за нее продолжают бороться Россия и прежний коллективный Запад (США и ЕС). Но выигрывает от этого армянский премьер Никол Пашинян.
Маневры Пашиняна вряд ли помогут избежать политической турбулентности, которая ожидает в ближайшее время Армению. Потому что многие жители страны не готовы менять основной закон под внешним давлением и не хотят отказываться от национального символа своей родины.
Закавказская республика попала сегодня в очень незавидную ситуацию. Часть армянского политического истеблишмента сделала ставку на поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, в ущерб традиционным отношениям с Россией, которые восходят ко временам католикоса Иосифа. Однако становится очевидным, что Вашингтон и Брюссель не собираются оказывать армянам полноценную политическую поддержку, недвусмысленно склоняя их к уступкам перед Анкарой и Баку.
"Однажды дойдет до того, что они запретят нам смотреть на нашу любимую гору", – с печалью пишут армянские блогеры, которые готовятся прощаться с изображенным на гербе страны Араратом.
Подписывайся на