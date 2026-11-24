https://ukraina.ru/20261124/armeniya-stanet-drugoy-pashinyan-otkazyvaetsya-ot-zemel-i-natsionalnogo-simvola-1084708457.html

Армения станет другой: Пашинян отказывается от земель и национального символа

Армения станет другой: Пашинян отказывается от земель и национального символа - 24.11.2026 Украина.ру

Армения станет другой: Пашинян отказывается от земель и национального символа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал проект новой конституции страны, который планируется принять по итогам общенародного референдума

2026-11-24T17:08

2026-11-24T17:08

2026-11-24T17:08

эксклюзив

армения

азербайджан

турция

никол пашинян

герб

символика

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Этот документ закрепляет отказ Армении от территории Нагорного Карабаха и предусматривает принципиальные уступки Азербайджану и Турции – включая отказ от изображения знаменитой горы Арарат, которая находится сейчас на армянском национальном гербе.По словам Пашиняна, изменение основного закона является внутренним вопросом Армении, и направлено на то, чтобы принести этой стране стабильность и процветание."Наша цель – превратить Республику Армения из земляного окопа в перекресток мира, в страну, располагающую армией, способной самостоятельно защитить неприкосновенность своих государственных границ и международно признанной территории. Никогда и ни в коем случае не поддавайтесь искушению думать, будто мы делаем это под внешним давлением или ради кого-то другого", – заверяет своих сограждан армянский премьер-министр.Между тем, попытки подкорректировать конституцию Армении начались после конфликта в 2023 году, когда территория Карабаха перешла под контроль азербайджанской армии, а Пашинян признал ее частью Азербайджана.Азербайджанское руководство отказывается подписывать с Ереваном мирное соглашение, настаивая на изменении действующей армянской конституции. В тексте этого документа находится отсылка к декларации о независимости Армении, где упоминается постановление "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", принятое накануне распада Советского Союза. Официальный Баку видит в этой формулировке посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, увязывая продолжение переговорного процесса с корректировкой основного закона Армении."После того как этот вопрос найдет свое решение, дополнительных препятствий для подписания парафированного мирного соглашения не останется", – прямо заявил вчера по этому поводу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.Проект пашиняновской конституции содержит еще одну принципиальную уступку – на этот раз перед Анкарой. Из описания государственного герба Армении собираются удалить упоминание изображения горы Арарат, которая находится на турецкой территории, однако считается историческим символом армянского народа.Образ Арарата, вместе с изображением приставшего к нему библейского Ноева ковчега, присутствует в армянской символике начиная с конца XVIII века, когда его предложил использовать католикос всех армян Иосиф Аргутинский. В 1833 году Арарат разместили на гербе Армянской области, образованной в составе Российской империи. В 1920 году знаменитая гора попала на герб Первой Республики Армения, а затем оказалась на гербе Армянской ССР – несмотря на то, что она осталась по другую сторону границы, на земле Турции.Согласно популярной легенде, турецкие политики требовали изменить герб советской Армении – мотивируя это тем, что Арарат находится вне пределов Армении. Однако нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин якобы отвечал на эти предложения изящной дипломатической шуткой: "На флаге Турции изображен полумесяц, однако Луна не является частью Турции".Никто из армянских политиков не пытался отказаться от использования образа Арарата, хотя Ереван не выдвигает к Анкаре никаких территориальных претензий. Изображение огромной горы давно является для армян частью национальной исторической памяти – напоминая о том, где некогда проживал армянский народ, пострадавший в результате погромов и депортаций.Пашинян предлагает соотечественникам забыть Арарат, который прекрасно виден в хорошую погоду из Еревана. Вопрос об изменении государственной символики рассмотрят на конституционном референдуме, а эксперты предупреждают, что это может иметь для страны отнюдь не символические последствия. Впоследствии от армян могут потребовать изменить торговые брэнды с изображением заснеженной вершины. В частности, это возможно придется сделать производителям бывшего армянского коньяка, который официально называется теперь словом "арбун" – по требованию Евросоюза, который считает, что коньяк бывает только французским.Остальные пункты проекта новой армянской конституции направлены на укрепление личной власти Никола Пашиняна. Этот документ предусматривает возможность лишения армянского гражданства, а конституционный суд получит возможность запрещать политические партии, получающие помощь из-за границы. Армянская оппозиция, считает, что эти предложения будут использоваться для расправы над политическими противниками премьер-министра. Оппозиционеры заявили о намерениях саботировать проведение конституционного референдума – потому что партия Пашиняна пока не собрала необходимое количество голосов, чтобы одобрить его проведение в национальном парламенте.Никол Пашинян ведет со своими оппонентами активные политические торги, обещая уйти в отставку по итогам судьбоносного референдума."Если народ не проголосует за новую конституцию – я ухожу. Если народ проголосует за новую конституцию, я иду подписывать мирный договор [с Азербайджаном], мы его ратифицируем – и я ухожу", – заявил премьер во время своей последней парламентской речи.Оппозиция относится к этим заявлениям без доверия – тем более, что глава правительства сразу же отказался от своего плана, заявляя, что на самом деле он не собирается оставлять свой пост, а просто не станет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра на следующих парламентских выборах. Маневры Пашиняна вряд ли помогут избежать политической турбулентности, которая ожидает в ближайшее время Армению. Потому что многие жители страны не готовы менять основной закон под внешним давлением и не хотят отказываться от национального символа своей родины.Закавказская республика попала сегодня в очень незавидную ситуацию. Часть армянского политического истеблишмента сделала ставку на поддержку Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, в ущерб традиционным отношениям с Россией, которые восходят ко временам католикоса Иосифа. Однако становится очевидным, что Вашингтон и Брюссель не собираются оказывать армянам полноценную политическую поддержку, недвусмысленно склоняя их к уступкам перед Анкарой и Баку."Однажды дойдет до того, что они запретят нам смотреть на нашу любимую гору", – с печалью пишут армянские блогеры, которые готовятся прощаться с изображенным на гербе страны Араратом.

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https://ukraina.ru/20260930/geopoliticheskiy-kikos-armenii-pashinyan-opyat-spasaetsya-no-s-pomoschyu-rossii-1083523580.html

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эксклюзив, армения, азербайджан, турция, никол пашинян, герб, символика