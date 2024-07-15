https://ukraina.ru/20240715/1056265552.html
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
Комментируя вероятное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок вооружения ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что не боится его, но готов работать с Трампом
2024-07-15T14:42
2024-07-15T14:42
2024-07-15T14:47
новости
владимир зеленский
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В ходе пресс-конференции журналисты "РБК-Украина" спросили Зеленского, изменится ли политика Вашингтона в отношении Киева после ноября. Ранее Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин".Подробнее о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки смотрите в интервью политического обозревателя РИА Новости Петра Акопова в эфире Украина.ру
https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html
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новости, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, сша, киев, вооруженные силы украины, сво
Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вашингтон, США, Киев, Вооруженные силы Украины, СВО
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
14:42 15.07.2024 (обновлено: 14:47 15.07.2024)
Комментируя вероятное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок вооружения ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что не боится его, но готов работать с Трампом