https://ukraina.ru/20240715/1056265552.html

Зеленский публично заявил, что не боится Трампа

Зеленский публично заявил, что не боится Трампа - 15.07.2024 Украина.ру

Зеленский публично заявил, что не боится Трампа

Комментируя вероятное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок вооружения ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что не боится его, но готов работать с Трампом

2024-07-15T14:42

2024-07-15T14:42

2024-07-15T14:47

новости

владимир зеленский

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В ходе пресс-конференции журналисты "РБК-Украина" спросили Зеленского, изменится ли политика Вашингтона в отношении Киева после ноября. Ранее Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин".Подробнее о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки смотрите в интервью политического обозревателя РИА Новости Петра Акопова в эфире Украина.ру

https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html

вашингтон

сша

киев

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новости, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, сша, киев, вооруженные силы украины, сво