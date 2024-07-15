Зеленский публично заявил, что не боится Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
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Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
Зеленский публично заявил, что не боится Трампа
Комментируя вероятное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок вооружения ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что не боится его, но готов работать с Трампом
2024-07-15T14:42
2024-07-15T14:47
новости
владимир зеленский
дональд трамп
вашингтон
сша
киев
вооруженные силы украины
сво
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В ходе пресс-конференции журналисты "РБК-Украина" спросили Зеленского, изменится ли политика Вашингтона в отношении Киева после ноября. Ранее Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин".Подробнее о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки смотрите в интервью политического обозревателя РИА Новости Петра Акопова в эфире Украина.ру
https://ukraina.ru/20240714/1056251041.html
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новости, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, сша, киев, вооруженные силы украины, сво
Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вашингтон, США, Киев, Вооруженные силы Украины, СВО

Зеленский публично заявил, что не боится Трампа

14:42 15.07.2024 (обновлено: 14:47 15.07.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Комментируя вероятное переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, выступавшего за переговоры украинской и российской сторон и против поставок вооружения ВСУ, Владимир Зеленский заявил, что не боится его, но готов работать с Трампом
В ходе пресс-конференции журналисты "РБК-Украина" спросили Зеленского, изменится ли политика Вашингтона в отношении Киева после ноября.
"Что касается окончания войны, каково видение у потенциального президента или одного из кандидатов на этот пост Дональда Трампа, общие вещи мне понятны. Я думаю, если Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь", - сказал он.
Ранее Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин".
Подробнее о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки смотрите в интервью политического обозревателя РИА Новости Петра Акопова в эфире Украина.ру
Александр Каргин интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Вчера, 19:30
Александр Каргин: Покушение на Трампа — это очередной провал спецслужб СШАПока Байден падает с лестницы, Трамп уворачивается от пуль. Однако даже такой голливудский кадр не добавит ему гигантских очков в рейтинг
 
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