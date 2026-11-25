https://ukraina.ru/20261125/v-semi-regionakh-rossii-obyavili-raketnuyu-opasnost-1084719269.html

В семи регионах России объявили ракетную опасность. Закрыт аэропорт Геленджика

В семи регионах России объявили ракетную опасность. Закрыт аэропорт Геленджика - 25.11.2026 Украина.ру

В семи регионах России объявили ракетную опасность. Закрыт аэропорт Геленджика

Ракетную опасность в ночь на 25 ноября объявили в Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Белгородской и Курской областях

2026-11-25T03:01

2026-11-25T03:01

2026-11-25T03:05

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воронежская область

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белгородская область

орловская область

ракетный удар

ракеты

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О ракетной опасности в регионах сообщили губернаторы Липецкой, Орловской, Воронежской областях, главки МЧС Тульской и Курской областей, мониторинговый канал "Купол России",Кроме того, до "красного уровня" (тревога) поднят уровень опасности по БПЛА в Краснодарском крае. Росавиация временно закрыла для полётов аэропорт Геленджика.Полный список "тревожных" регионов на 2:20 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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