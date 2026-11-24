https://ukraina.ru/20261124/imeem-pravo-nanesti-udar-po-lyubomu-obektu--kashin-ob-otvete-za-krymskiy-most-1084698295.html

"Имеем право нанести удар по любому объекту" — Кашин об ответе за Крымский мост

"Имеем право нанести удар по любому объекту" — Кашин об ответе за Крымский мост - 24.11.2026 Украина.ру

"Имеем право нанести удар по любому объекту" — Кашин об ответе за Крымский мост

После атаки на Крымский мост Россия имеет право нанести удар по любому объекту инфраструктуры на Украине. Это может быть усиление ударов по мостам через Днепр, энергетике или другим объектам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-11-24T20:29

2026-11-24T20:29

2026-11-24T20:29

новости

россия

украина

крымский мост

владимир путин

украина.ру

главные новости

главное

сво

дзен сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058935702_0:87:933:612_1920x0_80_0_0_a06b22ac936c170237a1af8b245dab0a.jpg

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита в Шэньчжэне заявил, что Москва ответит на удары по Крымскому мосту.Глава государства подчеркнул, что это исключительно мирный объект, который давно не используется для перевозки военной техники и боеприпасов . "Россия восстановит Крымский мост и ответит на удары, причём это будет "более болезненно" для Киева", — заявил Путин.Отвечая на вопрос о том, как может выглядеть обещанный ответ России на атаки по Крымскому мосту, эксперт рассказал про уязвимость инфраструктуры противника.По его оценке Украина находится на грани инфраструктурного коллапса, когда в ряде больших городов есть большие районы, где электричества нет по несколько дней, а то и недель накануне зимы."После того, что сделала Украина, мы имеем право нанести удар по любому объекту инфраструктуры по нашему выбору. Это может быть усиление ударов по мостам через Днепр, энергетике или по другим объектам украинской инфраструктуры", — подчеркнул эксперт.Выбирать объект для ответного удара будут военные, которые знают, что нужно сделать, чтобы "ударить побольнее", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.

россия

украина

крымский мост

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, крымский мост, владимир путин, украина.ру, главные новости, главное, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, прогноз, прогноз войны на украине, война, война на украине, дзен, украина.ру дзен, что происходит на украине, что творится на украине