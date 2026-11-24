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Лукашенко предложил Зеленскому вместе прилететь в Москву к Путину
Лукашенко предложил Зеленскому вместе прилететь в Москву к Путину - 24.11.2026 Украина.ру
Лукашенко предложил Зеленскому вместе прилететь в Москву к Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Зеленскому отправиться вместе с ним в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным
2026-11-24T20:53
2026-11-24T20:53
2026-11-24T20:54
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Глава Республики Беларусь в интервью французскому журналу Le Point, заявил, что готов лично выступить гарантом его безопасности во время поездки."Мы с Зеленским могли бы сесть в самолёт и прилететь в Москву. Я — как гарант безопасности", — сказал Лукашенко.Журналистка заметила, что не верит в согласие Зеленского на подобное предложение. В ответ белорусский лидер заявил, что тот должен быть заинтересован в прекращении боевых действий, а не продолжении противостояния."Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Его согласие… Война идёт. Её надо остановить, и мы могли бы договориться", — сказал он.Он также высказал мнение, что участие европейских стран в переговорах может осложнить достижение договорённостей. По его словам, России, Украине и Белоруссии было бы проще найти решение конфликта в трёхстороннем формате, без привлечения европейских государств.Ранее, 3 ноября, Лукашенко предлагал использовать Минск в качестве площадки для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Тогда он призвал стороны вернуться к прямому диалогу без посредников и заявил, что альтернативы политическому урегулированию конфликта нет. Подробнее – в материале "Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны.
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новости, москва, минск, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Москва, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Лукашенко предложил Зеленскому вместе прилететь в Москву к Путину
20:53 24.11.2026 (обновлено: 20:54 24.11.2026)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Зеленскому отправиться вместе с ним в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным
Глава Республики Беларусь в интервью французскому журналу Le Point, заявил, что готов лично выступить гарантом его безопасности во время поездки.
"Мы с Зеленским могли бы сесть в самолёт и прилететь в Москву. Я — как гарант безопасности", — сказал Лукашенко.
Журналистка заметила, что не верит в согласие Зеленского на подобное предложение. В ответ белорусский лидер заявил, что тот должен быть заинтересован в прекращении боевых действий, а не продолжении противостояния.
"Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Его согласие… Война идёт. Её надо остановить, и мы могли бы договориться", — сказал он.
Он также высказал мнение, что участие европейских стран в переговорах может осложнить достижение договорённостей. По его словам, России, Украине и Белоруссии было бы проще найти решение конфликта в трёхстороннем формате, без привлечения европейских государств.
Ранее, 3 ноября, Лукашенко предлагал использовать Минск в качестве площадки для мирных переговоров между Москвой и Киевом. Тогда он призвал стороны вернуться к прямому диалогу без посредников и заявил, что альтернативы политическому урегулированию конфликта нет. Подробнее – в материале "Альтернативы миру нет": Лукашенко пригласил всех в Минск и заявил, что Трамп спас мир от ядерной войны.