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20 миллионов дронов: эксперт о том, до каких масштабов разрастётся "война городов"

20 миллионов дронов: эксперт о том, до каких масштабов разрастётся "война городов" - 24.11.2026 Украина.ру

20 миллионов дронов: эксперт о том, до каких масштабов разрастётся "война городов"

Если удары Украины достигнут определенного опасного уровня, то Россия в соответствии со своей ядерной доктриной может перейти на новый уровень ведения боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-11-24T19:29

2026-11-24T19:29

2026-11-24T19:29

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Перед саммитом в Шэньчжэне еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Россия в 2027 году может задействовать около 20 миллионов дронов — вдвое больше показателя 2026 года. Евросоюз, по его данным, планирует помочь Украине получить соответствующее количество дронов и средств ПВО.Отвечая на вопрос о масштабах "войны городов" на фоне планов ЕС по поставке дронов Украине, эксперт объяснил, на чём строится стратегия противника и каким может быть ответ России.Кашин констатировал, что украинская сторона сосредоточена на ударах по тыловым объектам. "Противник делает ставку на удары по российскому тылу", — заявил эксперт.При этом он отметил качественный сдвиг в российской обороне. "Важно учитывать, что Россия добилась существенных успехов в развитии ПВО и защите объектов", — заявил Кашин. Он подчеркнул, что удары ВС РФ носят упреждающий характер: "Российские удары в ряде случаев позволяют уничтожить места производства сосредоточения ударных средств на территории Украины".Эксперт обозначил порог, за которым меняется характер ответа России. "Но если украинские удары по территории России достигнут определенного опасного уровня Россия в полном соответствии со своей ядерной доктриной может перейти на новый уровень ведения боевых действий, тут возможны удары обычным и ядерным оружием по Украине и ее спонсорам", — подчеркнул он."Россия не может ограничивать себя в способах самозащиты до тех пор, пока не заключено соглашение о прекращении огня", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа" в дзен-канале Украина.ру.

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