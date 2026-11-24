https://ukraina.ru/20261124/mvd-rossii-obyavilo-v-rozysk-osnovatelya-lyapisa-trubetskogo-sergeya-mikhalka-1084714730.html

МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка

МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка - 24.11.2026 Украина.ру

МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка

Российские правоохранительные органы объявили в розыск белорусского музыканта Сергея Михалка, основателя группы "Ляпис Трубецкой" и лидера коллектива Brutto. По какой статье Уголовного кодекса ведётся его розыск, в ведомстве не уточнили

2026-11-24T19:18

2026-11-24T19:18

2026-11-24T19:19

новости

сергей михалок

мвд

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102650/99/1026509912_0:47:681:430_1920x0_80_0_0_9736523b9dcb314e850fc831ab81722d.jpg

В августе 2026 года Минский городской суд заочно признал Михалка виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни. Ему назначили четыре года колонии общего режима.Основанием для разбирательства стали видеозаписи, которые музыкант публиковал в 2021–2022 годах на YouTube-канале Brutto Nostra и в социальных сетях. Поскольку Михалок покинул Белоруссию, судебный процесс проходил без его участия в рамках специального производства. В августе 2026 года белорусское МВД также внесло музыканта в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Он известен не только критикой властей, но и поддержкой массовых беспорядков в республике в 2020 году.В 2015 году Михалок получил вид на жительство на Украине, а в августе 2020-го ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Награду музыкант получил из рук самого Зеленского во время празднования Дня независимости в Киеве.При этом известный своей поддержкой событий на Майдане и поющий для ВСУ артист совершенно не прочь выступать для русских. По информации телеграм-канала Shot, он "готов переобуться за 3,5 миллиона рублей и даже отменить свой запланированный концерт". Подробнее – в материале За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян.

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей михалок, мвд, белоруссия