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МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка
МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка - 24.11.2026 Украина.ру
МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка
Российские правоохранительные органы объявили в розыск белорусского музыканта Сергея Михалка, основателя группы "Ляпис Трубецкой" и лидера коллектива Brutto. По какой статье Уголовного кодекса ведётся его розыск, в ведомстве не уточнили
2026-11-24T19:18
2026-11-24T19:18
2026-11-24T19:19
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В августе 2026 года Минский городской суд заочно признал Михалка виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни. Ему назначили четыре года колонии общего режима.Основанием для разбирательства стали видеозаписи, которые музыкант публиковал в 2021–2022 годах на YouTube-канале Brutto Nostra и в социальных сетях. Поскольку Михалок покинул Белоруссию, судебный процесс проходил без его участия в рамках специального производства. В августе 2026 года белорусское МВД также внесло музыканта в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Он известен не только критикой властей, но и поддержкой массовых беспорядков в республике в 2020 году.В 2015 году Михалок получил вид на жительство на Украине, а в августе 2020-го ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Награду музыкант получил из рук самого Зеленского во время празднования Дня независимости в Киеве.При этом известный своей поддержкой событий на Майдане и поющий для ВСУ артист совершенно не прочь выступать для русских. По информации телеграм-канала Shot, он "готов переобуться за 3,5 миллиона рублей и даже отменить свой запланированный концерт". Подробнее – в материале За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян.
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новости, сергей михалок, мвд, белоруссия
МВД России объявило в розыск основателя "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка
19:18 24.11.2026 (обновлено: 19:19 24.11.2026)
Российские правоохранительные органы объявили в розыск белорусского музыканта Сергея Михалка, основателя группы "Ляпис Трубецкой" и лидера коллектива Brutto. По какой статье Уголовного кодекса ведётся его розыск, в ведомстве не уточнили
В августе 2026 года Минский городской суд заочно признал Михалка виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни. Ему назначили четыре года колонии общего режима.
Основанием для разбирательства стали видеозаписи, которые музыкант публиковал в 2021–2022 годах на YouTube-канале Brutto Nostra и в социальных сетях. Поскольку Михалок покинул Белоруссию, судебный процесс проходил без его участия в рамках специального производства. В августе 2026 года белорусское МВД также внесло музыканта в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Он известен не только критикой властей, но и поддержкой массовых беспорядков в республике в 2020 году.
В 2015 году Михалок получил вид на жительство на Украине, а в августе 2020-го ему присвоили звание заслуженного артиста Украины. Награду музыкант получил из рук самого Зеленского во время празднования Дня независимости в Киеве.
При этом известный своей поддержкой событий на Майдане и поющий для ВСУ артист совершенно не прочь выступать для русских. По информации телеграм-канала Shot, он "готов переобуться за 3,5 миллиона рублей и даже отменить свой запланированный концерт". Подробнее – в материале За деньги — да: экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" готов сорвать концерт ради корпоратива у россиян.